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14.01.2017 14:20
Африканцы осваивают в Коми русский язык и с трудом привыкают к суровым морозам

Что такое настоящая русская зима, пять африканских студентов из Замбии узнали в далекой северной республике. В Коми они приехали еще в октябре, чтобы изучить русский язык по специальной программе в СГУ имени Питирима Сорокина. В Сыктывкаре жители жаркого континента впервые увидели сугробы снега и пережили 40-градусные морозы, пишет "Трибуна".

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Фото газета «Трибуна»

"Морозы для нас сродни стихийному бедствию, — говорит Джон Кабенгеле, 26-летний житель Лусаки, столицы Замбии. — В праздничные дни, когда были лютые морозы, мы на улицу не выходили. А в студенческом общежитии, где мы проживаем, очень тепло. В стужу преподаватель сам приезжает к нам, занятия ведет прямо в общежитии. Еще до приезда в Россию мы знали, что здесь суровые зимы, но не думали, что настолько. У нас на родине зимы, можно сказать, "жаркие" — самая низкая температура 8-10 градусов тепла. Приехав, мы сразу закупили зимнюю экипировку — оделись с ног до головы. Пользуемся и специальными кремами для защиты кожи от холода. Но на улице все равно мерзнем. К холодам надо привыкнуть. А впереди — шесть лет учебы на Севере".

"Русская зима для нас экзотика, — на ломаном русском поддерживает беседу другой африканец, сын полицейского Филипп Муленга. — Новогодняя елка, северное сияние, белый снег — это красиво и впечатляет, поиграть в снежки — это забавно. Но как можно жить на вечной мерзлоте?"

"У нас считается, что престижно получать качественное высшее образование именно в России, ради этого мы побороли страх холодов, — добавляет темнокожая Сильвия Мувамба. — Многие руководители организаций и учреждений нашей страны учились в России, в том числе нынешний министр образования Замбии. Сыктывкарцы относятся к нам радушно, для нас это приятный сюрприз. Мы уже стали "звездами", большое внимание нам уделяют местные СМИ".

Кроме морозов и гостеприимства африканцев удивила и русская кухня. Например, салат оливье и квашеная капуста, которую на их родине употребляют только в свежем виде. Скучают гости и по своему национальному блюду — джима, которую в Африке едят руками вместо хлеба.

На улицах города "шоколадные" иностранцы ощущают любопытные взгляды местных жителей. Люди живо интересуются, откуда они родом, а кто-то просит экзотичных студентов попозировать перед фотокамерами, кто-то делает селфи. Но все же горячим африканским парням завоевать сердца сыктывкарских девушек пока мешает языковой барьер.

Отметим, в Сыктывкарский университет студентов из Замбии направило Министерство образования и науки РФ для изучения русского языка как иностранного по дополнительной общеобразовательной программе. Иностранцы в СГУ четыре месяца будут осваивать только русский язык, а с марта в их программу добавится еще три предмета — физика, химия, биология. По окончании годичного курса они уедут в Северный (Арктический) федеральный университет в соседний Архангельск, чтобы там еще шесть лет учиться по направлению медицинская биофизика.

Иностранные студенты-контрактники в СГУ получают стипендию в размере 3400 рублей, а родная страна выплачивает им 250 долларов ежемесячно.

Подробнее: https://komiinform.ru/news/143164/
© ИА «Комиинформ»

Комментарии (8)

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  • Вводил
    14.01.2017, 14:40:24
    4
    )
    Своих чернобровых хватает ещё этих угленков завезли )))
  • Владимир
    14.01.2017, 14:42:36
    1
    А я бы в Замбию поехал... Нефтишку поискать)))... А что змерзлы... а сала нема )))... как в анекдоте про хохлятское сало и тильки для себе)))
    • Юшка
      14.01.2017, 22:53:12
      0
      Мороз в Коми - это далеко не худшая для негры альтернатива голоду, эболе, спиду и каннибализму на фоне гражданской войны в жаркой Африке.
  • ***
    14.01.2017, 14:55:24
    -2
    тяжело им...без пальм(( даже некуда залезть, если что))
  • Алла
    14.01.2017, 15:56:38
    0
    Прикольно. Спасибо за инфо- буду в Сыке и увижу их, хоть не подумаю, что показалось)). А если серьезно: им будет, что вспоминать всю жизнь (да и их потомках тоже). Не редки случаи, когда студенты- иностранцы из экзотических стран ещё и семьями обзаводятся по месту учебы.
    • гость
      14.01.2017, 18:54:41
      2
      В Усинске есть такие, по крайней мере летом часто видел с колясочкой гуляли
      • Мсетный
        14.01.2017, 23:03:56
        0
        Мы не "такие". У нас просто воду отключали в доме и мы не мылись, а в баню городскую ходить денег жаль.
  • "Вводил"у"
    14.01.2017, 16:22:06
    0
    Да ладно...демографию нужно поднимать...а тут другая свежая кровь.К морозам ребята привыкнут.Мороз не жара.потеплее оделся и пошел.С жарой хуже справиться.
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