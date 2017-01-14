В Усинске возникли проблемы с реализацией программы по переселению из ветхого и аварийного жилья

Сегодня, 14 января, в Ухте прошло выездное селекторное совещание под председательством зампредседателя правительства региона Константина Лазарева. Выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья оценили на "троечку".

Фото "Комиинформ"

В ходе совещания прозвучала информация о том, что первый и второй этапы программы не завершены только в Печоре. Это самый отстающий муниципалитет. В свою очередь, в лидерах - Княжпогостский район, уже выполнивший четвертый этап.

В Усинске существуют проблемы. Стоимость жилья за квадратный метр в муниципалитете так высока, что никто из строителей пока не вышел на конкурс.

Сыктывкар уже заключил договор с подрядчиком, однако, скорее всего, его расторгнут и выйдут на новую схему работы.

Также на совещании отметили, что в Печоре, не сдавшей пока и первого этапа, вина лежит на прежнем руководителе. Сейчас ситуация медленно, но выравнивается.

В целом для сдачи третьего этапа правительство региона дало городам и районам отсрочку до 15 февраля этого года. Четвертый этап должен быть завершен 1 сентября.