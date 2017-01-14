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14.01.2017 15:22
В Усинске возникли проблемы с реализацией программы по переселению из ветхого и аварийного жилья

Сегодня, 14 января, в Ухте прошло выездное селекторное совещание под председательством зампредседателя правительства региона Константина Лазарева. Выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья оценили на "троечку".

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Фото "Комиинформ"

В ходе совещания прозвучала информация о том, что первый и второй этапы программы не завершены только в Печоре. Это самый отстающий муниципалитет. В свою очередь, в лидерах - Княжпогостский район, уже выполнивший четвертый этап.

В Усинске существуют проблемы. Стоимость жилья за квадратный метр в муниципалитете так высока, что никто из строителей пока не вышел на конкурс.

Сыктывкар уже заключил договор с подрядчиком, однако, скорее всего, его расторгнут и выйдут на новую схему работы.

Также на совещании отметили, что в Печоре, не сдавшей пока и первого этапа, вина лежит на прежнем руководителе. Сейчас ситуация медленно, но выравнивается.

В целом для сдачи третьего этапа правительство региона дало городам и районам отсрочку до 15 февраля этого года. Четвертый этап должен быть завершен 1 сентября.

Комментарии (9)

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  • строитель
    14.01.2017, 15:32:13
    11
    Знаем, как и при каких условиях выигрывают конкурсы! То, что метр подняли - понятно, недостающие деньги из бюджета города доберут. Депутаты ручки поднимут, когда надо. А Сыктывкарские строители что наелись? Где объекты в селах, где расследованию по сданным домам с фиктивными актами??
  • ***
    14.01.2017, 15:33:29
    10
    а где же ростехбезопасность с пятиевым?
    • Знающий
      14.01.2017, 21:52:49
      3
      Под следствием
  • Обыватель
    14.01.2017, 16:17:56
    8
    Каждый человек достойный проживанию в хорошем жилище.Жилище в поселке Парма уже давно пришло в непригодное состояние.При переселении все же необходимо учитывать сколько лет отработал человек в Усинске...есть ведь и те ,кто получил уже жилище на переселение в других районах России ,но потом снова возвратились в Усинск.Но льготой то они воспользовались.а что по каким то соображениям не живут в предыдущем полученном жилье .это в основном "семейный вопрос".Так же есть те которые только приехали в Россию из других легионов республик бывшего СНГ...ПРОПИСЫВАЯ И ПРЕДОСТАВЛЯЯ ИМ ЖИЛИЩЕ ЗАВЕДОМО ЗНАЛИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПЕРЕСЕЛЕНИИ...Не пора ли спросить из тех кто заселял в заведомо ветхое ,не пригодное для проживания жилище?
  • Ещё
    14.01.2017, 16:27:15
    9
    Лазаревы и ему подобные будут повышать тариф за капремонт и ЖКУ так вообще никогда ни построить, ни купить жильё нельзя будет. Им то что, живут в хоромах и чаяния быдла (с их точки зрения) для них пыль космическая, мимо пронеслась и ладно
  • 111
    14.01.2017, 16:34:05
    2
    У нас столько должников за квартплату, пусть переселяют в эти квартиры из ветхого жилья, а должникам комнаты в общагах и никакого строительства не надо.
  • Я
    14.01.2017, 16:38:58
    8
    не удивлен завышенной стоимости жилья в Усинске. Если учесть, что строят из панелей, которые сами же и производят, можно рентабельность такую заложить. А депутаты, как было сказано выше проголосуют, никто в расчеты, а тем более на конфликт не пойдет!
  • Северный
    14.01.2017, 17:18:34
    2
    Строить новое жилье необходимо, а вот реализация жилья должна быть бесплатной и должна быть в собственности муниципалитета. т.к. жилье для всех Усинцев в конце концов с годами, не является точкой достижения, люди уезжают с годами в другие регионы.
  • "111"
    14.01.2017, 17:47:27
    1
    А вы не задумывались сколько "злостных неплательщиков" проживает в Парме? Взять к примеру ул.Речная...там больше проживает тех у кого задолженность,причем не за месяц-два...а есть даже такие что чуть ли не годами не платят.Но тем не мение пользуются так же как все :утоплением,вывоз мусора...и т.д. Получит квартиру ,вы что надеетесь у него что то в голове произойдет.Так же не будет платить.У них уже "иммунитет" выработался - не платить.
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