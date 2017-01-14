Для учащихся ссузов демонстрационный экзамен станет обязательным

Минобрнауки России утвердил новые федеральные государственные образовательные стандарты СПО почти по 50 наиболее востребованным на рынке труда профессиям и специальностям.

Как сообщает пресс-служба ведомства, образовательные стандарты разрабатывались совместно с федеральными учебно-методическими объединениями в системе среднего профессионального образования при непосредственном участии представителей образовательных организации, работодателей и экспертов, в том числе Ворлдскиллс.

Одной из основных новых особенностей стало введение в рамках государственной итоговой аттестации обязательного демонстрационного экзамена.

Кроме того, в образовательных стандартах сформулированы новые общие компетенции, учтены требования профессиональных и международных стандартов, передовых технологий и указаны требования к результатам освоения образовательной программы, к педагогическим работникам, к материально-технической базе, к основной литературе.

Также образовательными стандартами устанавливается, что часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной программы. Таким образом будет реализована модель дуального обучения.

"Комиинформ" публикует перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, по которым утверждены новые федеральные государственные стандарты:

Мастер столярно- плотничных, паркетных и стекольных работ

Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства

Сетевое и системное администрирование

Информационные системы и программирование

Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем

Инфокоммуникационные сети и системы связи

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств

Мастер по изготовлению и сборке деталей и узлов оптических и оптико-электронных приборов и систем

Производство и эксплуатация оптических и оптико-электронных приборов и систем

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских аппаратов и систем

Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики

Оператор станков с программным управлением

Токарь на станках с числовым программным управлением

Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением

Мастер слесарных работ

Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)

Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Технология металлообрабатывающего производства

Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям)

Технология аналитического контроля химических соединений

Технология производства изделий из полимерных композитов

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

Производство и обслуживание авиационной техники

Техническое обслуживание авиационных двигателей

Эксплуатация беспилотных авиационных систем

Контроль работы измерительных приборов

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям

Печатное дело

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

Повар, кондитер

Технология эстетических услуг

Технология парикмахерского искусства

Гостиничное дело

Поварское и кондитерское дело

Графический дизайнер