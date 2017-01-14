В прошлом году в Коми 128 водителей получили лишение свободы за нетрезвую езду

Несмотря на уголовную ответственность и штрафы, в Коми водители транспортных средств продолжают управлять автомашинами в состоянии опьянения.

Очередное уголовное дело было возбуждено в отношении женщины – водителя 1983 года рождения, которая в марте 2016 года была лишена права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. 1 января текущего года женщина вновь села за руль транспортного средства в состоянии опьянения и была остановлена сотрудниками Госавтоинспекции.

За 12 месяцев 2016 года сотрудники Госавтоинспекции Коми выявили 821 факт управления транспортными средствами лицами, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутыми наказанию по статьям 12.8, 12.26 КоАП РФ и статьям 264, 264.1 УК РФ.

За прошлый год судами рассмотрено 741 уголовное дело, по которым вынесены приговоры с назначением наказания: лишение свободы - 128; штраф - 45; исправительные работы - 2; ограничение свободы - 3; обязательные работы – 563.

Госавтоинспекция напоминает, что за повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо принудительными работами на срок до 2 лет или лишением свободы на срок до 2 лет.

Работа в данном направлении сотрудниками Госавтоинспекции будет продолжена.