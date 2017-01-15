Комментарии (6)

15.01.2017 11:32
Выходное чтиво: "Друзья не уезжают навсегда..."
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Натальи Стикиной. Мы будем рады, если вы пришлете свои творения к нам на электронную почту: .
Друзья не уезжают навсегда:
Они чуть-чуть меняют направленье.
И на вопрос: "Вернёшься ли сюда?"
Так хочется услышать: "Без сомненья!"
Ну вот, пора. И пусть твоя сума
Не трёт плечо от тяжести прощанья.
Там меж вещей, но не касаясь дна,
Усинские лежат воспоминанья.
Но только дай же Бог тебе ума,
Не забывать о нас в твоём движенье.
Друзья не уезжают навсегда -
Они чуть-чуть меняют направленье.
(с) Наталья Стикина
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