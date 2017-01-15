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15.01.2017 11:32
Выходное чтиво: "Друзья не уезжают навсегда..."
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Натальи Стикиной. Мы будем рады, если вы пришлете свои творения к нам на электронную почту: .
Natalya-Stikina.jpg

Друзья не уезжают навсегда:
Они чуть-чуть меняют направленье.
И на вопрос: "Вернёшься ли сюда?"
Так хочется услышать: "Без сомненья!"

Ну вот, пора. И пусть твоя сума
Не трёт плечо от тяжести прощанья.
Там меж вещей, но не касаясь дна,
Усинские лежат воспоминанья.

Но только дай же Бог тебе ума,
Не забывать о нас в твоём движенье.
Друзья не уезжают навсегда -
Они чуть-чуть меняют направленье.

(с) Наталья Стикина

Комментарии (6)

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  • Холод
    15.01.2017, 14:45:58
    2
    Наталья, достойно.
  • ...
    15.01.2017, 14:59:56
    3
    На разных волнах. "Но только дай же Бог тебе ума" - не добро как-то.
  • Сергей
    16.01.2017, 0:11:05
    -1
    и не только усинские
    Спасибо, тебе, Наташа!
  • Кац
    16.01.2017, 7:16:35
    0
    Спасибо, хорошие стихи.
  • Штучка с ручкой
    16.01.2017, 10:51:08
    -1
    Замечательные стихи!
  • О.Т
    16.01.2017, 12:35:00
    -1
    .здОроао
    И слог и мысль,и автор- на высшем уровне
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