Комментарии (6)

Выходное чтиво: "Друзья не уезжают навсегда..."

Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Натальи Стикиной. Мы будем рады, если вы пришлете свои творения к нам на электронную почту: .

Друзья не уезжают навсегда:

Они чуть-чуть меняют направленье.

И на вопрос: "Вернёшься ли сюда?"

Так хочется услышать: "Без сомненья!"



Ну вот, пора. И пусть твоя сума

Не трёт плечо от тяжести прощанья.

Там меж вещей, но не касаясь дна,

Усинские лежат воспоминанья.



Но только дай же Бог тебе ума,

Не забывать о нас в твоём движенье.

Друзья не уезжают навсегда -

Они чуть-чуть меняют направленье.

(с) Наталья Стикина