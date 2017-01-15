Что будет с ценами в 2017 году?

Рынок потребительских товаров очень чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране, курсы валют, уровень инфляции. В наступившем году усинцам стоит готовиться к тому, что дороже станут не только традиционно продукты питания, но и бытовая техника, стройматериалы и даже одежда и товары для дома.

Подорожание в цифрах

В первую очередь подорожание в 2017 году ожидает бытовую и компьютерную технику. Производители уже оповестили крупные торговые сети, что готовят переписать ценники для российского рынка в среднем на 5-10%. Причем к весне подорожать должно все: от кухонных комбайнов и стиральных машин до телефонов и ноутбуков.

На повышении цен сказываются, сообщают специалисты, сразу несколько факторов. Падающий спрос на технику, курс рубля и налоговые реформы заставляют производителей повышать цены.

В определенной степени сыграть в минус конечному покупателю может объединение федеральных сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилы», так как слишком большие компании, как мы знаем, могут диктовать рынку условия, ориентируясь только на свои задачи, не учитывая потребности клиентов.

Еще один сегмент потребительского рынка, который ожидает повышение цен, - строительные материалы и товары для дома. Здесь никаких особых причин нет, просто обычное ежегодное повышение цен на уровень инфляции. Речь идет о 6-7%.

Такая же ситуация, например, с розничной продажей одежды и обуви. Правда, если курс доллара и евро начнет расти, то и в этом сегменте начнется подорожание, так как 30-40% товаров - импорт.

Также на уровень инфляции ожидается рост цен на продукты питания. Правительство сообщает, что инфляция, по прогнозам, может составить те же самые 6-6,5%, значит, и основная продуктовая линейка станет дороже на обозначенную величину.

Дорожает не все

А вот рынок услуг, наоборот, стремится сохранять цены на нынешнем уровне. Причина все та же - низкая покупательская способность. Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, услугах по ремонту обуви, швейных мастерских.

Вряд ли будет дорожать и недвижимость. Да, рынок недвижимости к концу 2016 года наконец-то показал некоторое оживление - заметно выросло количество сделок, однако риелторы не уверены, что такой динамики будет достаточно, чтобы вновь говорить о повышающемся тренде.

Что делать покупателям?

Анализируя на сколько существенным будет рост цен в 2017 году и принимая во внимание прогнозы экономических экспертов, специалисты рекомендуют задуматься в первую очередь о покупке бытовой техники в ближайшее время. Ведь на сегодняшний день около 90% товаров на полках - это товары, закупленные до повышения цен. Цены на строительные материалы, будут самые выгодные в летний период, а одежду и обувь лучше приобретать на межсезонных распродажах. В общем и целом ситуация с ценами будет зависеть от процесса импортозамещения внутри страны, поэтому переход на отечественные товары станет неизбежен.

Усинск.Онлайн