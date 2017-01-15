Что будет с ценами в 2017 году?

Подорожание в цифрах
В первую очередь подорожание в 2017 году ожидает бытовую и компьютерную технику. Производители уже оповестили крупные торговые сети, что готовят переписать ценники для российского рынка в среднем на 5-10%. Причем к весне подорожать должно все: от кухонных комбайнов и стиральных машин до телефонов и ноутбуков.
На повышении цен сказываются, сообщают специалисты, сразу несколько факторов. Падающий спрос на технику, курс рубля и налоговые реформы заставляют производителей повышать цены.
В определенной степени сыграть в минус конечному покупателю может объединение федеральных сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилы», так как слишком большие компании, как мы знаем, могут диктовать рынку условия, ориентируясь только на свои задачи, не учитывая потребности клиентов.
Еще один сегмент потребительского рынка, который ожидает повышение цен, - строительные материалы и товары для дома. Здесь никаких особых причин нет, просто обычное ежегодное повышение цен на уровень инфляции. Речь идет о 6-7%.
Такая же ситуация, например, с розничной продажей одежды и обуви. Правда, если курс доллара и евро начнет расти, то и в этом сегменте начнется подорожание, так как 30-40% товаров - импорт.
Также на уровень инфляции ожидается рост цен на продукты питания. Правительство сообщает, что инфляция, по прогнозам, может составить те же самые 6-6,5%, значит, и основная продуктовая линейка станет дороже на обозначенную величину.
Дорожает не все
А вот рынок услуг, наоборот, стремится сохранять цены на нынешнем уровне. Причина все та же - низкая покупательская способность. Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, услугах по ремонту обуви, швейных мастерских.
Вряд ли будет дорожать и недвижимость. Да, рынок недвижимости к концу 2016 года наконец-то показал некоторое оживление - заметно выросло количество сделок, однако риелторы не уверены, что такой динамики будет достаточно, чтобы вновь говорить о повышающемся тренде.
Что делать покупателям?
Анализируя на сколько существенным будет рост цен в 2017 году и принимая во внимание прогнозы экономических экспертов, специалисты рекомендуют задуматься в первую очередь о покупке бытовой техники в ближайшее время. Ведь на сегодняшний день около 90% товаров на полках - это товары, закупленные до повышения цен. Цены на строительные материалы, будут самые выгодные в летний период, а одежду и обувь лучше приобретать на межсезонных распродажах. В общем и целом ситуация с ценами будет зависеть от процесса импортозамещения внутри страны, поэтому переход на отечественные товары станет неизбежен.
Усинск.Онлайн
Что вас так раздражает первый канал? Переключитесь на дом 2, что ли...
ВЫ жертва агрессии?
Всегда от ваших комментов слышится призыв, типа вставайте, пошли громить. Дома тоже воюете?
Расходы должны быть по доходу.
А при советах стабильность была для всех, кто хотел, тот мог накопить и на машину и на кооператив. Кто не мог накопить при малом доходе по разным причинам - тому государство помогало по очереди.
Люди были добрее и завистников, злоязыких, зловредных и недовольных было намного меньше.
Согласно данным соцопросов, около 40% россиян уже вовсю экономят на одежде и продуктах. В сокращении доходов повинен не только пресловутый кризис, но и стремление властей экономить бюджетные средства. Например, в 2016 г. были недоиндексированы пенсии. Вместо законного 13-процентного повышения (по уровню позапрошлогодней инфляции) пенсионеры получили совсем уж какие-то жалкие 4%.
Сейчас на квартиры, машины денег нет, а тогда хлеб не у всех был.
Так что Желающим повоевать, нужно серьёзно подумать:- куда бежать будете, уже никто мигрантов принимать не будет, тем более из России.
Тех, кого вы за бичей принимаете и есть мигранты, возможно нелегальные. Они всяко где-то подрабатывают, им просто жилья никто не дал, в отличии от перестроечных бичей, которые оставались не только без работы, но и без жилья.
«Готовящийся по заказу Кремля документ предусматривает значительные преобразования в соцсфере через повышение нагрузки на население» статья в "МК"