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15.01.2017 12:12
Что будет с ценами в 2017 году?
Рынок потребительских товаров очень чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране, курсы валют, уровень инфляции. В наступившем году усинцам стоит готовиться к тому, что дороже станут не только традиционно продукты питания, но и бытовая техника, стройматериалы и даже одежда и товары для дома.
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Подорожание в цифрах

В первую очередь подорожание в 2017 году ожидает бытовую и компьютерную технику. Производители уже оповестили крупные торговые сети, что готовят переписать ценники для российского рынка в среднем на 5-10%. Причем к весне подорожать должно все: от кухонных комбайнов и стиральных машин до телефонов и ноутбуков.

На повышении цен сказываются, сообщают специалисты, сразу несколько факторов. Падающий спрос на технику, курс рубля и налоговые реформы заставляют производителей повышать цены.

В определенной степени сыграть в минус конечному покупателю может объединение федеральных сетей «М.Видео», «Эльдорадо» и «Техносилы», так как слишком большие компании, как мы знаем, могут диктовать рынку условия, ориентируясь только на свои задачи, не учитывая потребности клиентов.

Еще один сегмент потребительского рынка, который ожидает повышение цен, - строительные материалы и товары для дома. Здесь никаких особых причин нет, просто обычное ежегодное повышение цен на уровень инфляции. Речь идет о 6-7%.

Такая же ситуация, например, с розничной продажей одежды и обуви. Правда, если курс доллара и евро начнет расти, то и в этом сегменте начнется подорожание, так как 30-40% товаров - импорт.

Также на уровень инфляции ожидается рост цен на продукты питания. Правительство сообщает, что инфляция, по прогнозам, может составить те же самые 6-6,5%, значит, и основная продуктовая линейка станет дороже на обозначенную величину.

Дорожает не все

А вот рынок услуг, наоборот, стремится сохранять цены на нынешнем уровне. Причина все та же - низкая покупательская способность. Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, услугах по ремонту обуви, швейных мастерских.

Вряд ли будет дорожать и недвижимость. Да, рынок недвижимости к концу 2016 года наконец-то показал некоторое оживление - заметно выросло количество сделок, однако риелторы не уверены, что такой динамики будет достаточно, чтобы вновь говорить о повышающемся тренде.

Что делать покупателям?

Анализируя на сколько существенным будет рост цен в 2017 году и принимая во внимание прогнозы экономических экспертов, специалисты рекомендуют задуматься в первую очередь о покупке бытовой техники в ближайшее время. Ведь на сегодняшний день около 90% товаров на полках - это товары, закупленные до повышения цен. Цены на строительные материалы, будут самые выгодные в летний период, а одежду и обувь лучше приобретать на межсезонных распродажах. В общем и целом ситуация с ценами будет зависеть от процесса импортозамещения внутри страны, поэтому переход на отечественные товары станет неизбежен.

Усинск.Онлайн

Комментарии (47)

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  • Северный
    15.01.2017, 12:23:39
    12
    Что делать покупателям?
    Уничтожить сегодняшнюю власть!!!! Другого варианта уже нет.
    • Галина
      15.01.2017, 14:02:22
      -2
      о смене власти
      Не власть надо менять, а навести элементарный Порядок в торговле, уменьшить число перекупщиков. установить определённый % прибыли и т. д. У нас в стране самые богатые не те кто производит и продаёт свою продукцию, а те кто перекупает и перепродаёт с 300% накруткой!
      • Галине
        15.01.2017, 14:34:36
        7
        Ой. ради Бога, вот тут не нужно говорить про 300%, возьмем наше так называемое импортозамещение, что то я не вижу наши продукты с низкими ценами, все цены сравняли под Европу, а то еще и дороже, прикрываясь всякими экологическими терминами. Цена на любой продукт, у нее просто напросто есть точка предельная, свыше которой любой из нас не будет платить. Завтра сделают допустим булку хлеба по 1000 руб, что вы будете говорить и делать? Мне уже кажется, что цены ежедневно поднимают в стране. Такого вообще не должно быть. Нет. Тут только один выход, отстранить всю власть в отставку, завести на них всех уголовные дела! Отвязаться от валюты совсем и работать по нашим деньгам! Правительство, всех кроме Шойгу и Лаврова под расстрел.
    • я
      15.01.2017, 21:35:03
      3
      Они вас также ненавидят как и вы их. Это я про власть.
  • Я
    15.01.2017, 12:34:24
    4
    Покупателям смотреть 1 канал и радоваться. Вставание с колен продолжается. Ну а по правде, разве у корма чето спрашивают?
    • так
      15.01.2017, 15:49:39
      1
      Я- колу
      Да не на коленях мы, мы просто не довольны происходящим сейчас в России.
      Что вас так раздражает первый канал? Переключитесь на дом 2, что ли...
      • я
        15.01.2017, 21:30:03
        -2
        ясен не на коленях, добрый день жертва первого канала)
        • для "я"
          15.01.2017, 22:54:26
          4
          Откуда вы приехали, "Я"? Что у вас так руки "чешутся" - повоевать охота? Виноватых всё ищите?
          ВЫ жертва агрессии?
          Всегда от ваших комментов слышится призыв, типа вставайте, пошли громить. Дома тоже воюете?
  • Усинск
    15.01.2017, 12:55:24
    -6
    Путин просил немного потерпеть и потом все будет хорошо.
    • Куда уж
      15.01.2017, 13:00:02
      6
      Дальше терпеть то, люди без денег, все в кредитах, цены задраны, тарифы воровские, У чиновников миллиарды по домам гниют. А народ должен все это терпеть? Нет, уж лучше всех к стенке!!!
      • тогда уж
        15.01.2017, 13:21:08
        -2
        Когда в кредит лезли, о чём думали? Тогда по 200 тысяч получали, а теперь вдруг по 35, как все в Усинске?
        Расходы должны быть по доходу.
      • ку-клукс-клан
        16.01.2017, 0:12:21
        2
        Точно, всех к стенке, кто давал и кто брал, хитрые и безголовые)
  • Z
    15.01.2017, 13:01:32
    -2
    а зарплата какая была такая и останется
  • В СССР
    15.01.2017, 13:09:49
    5
    Было в миллион раз лучше, чем мы все живем сейчас!!!
    • Поддерживаю
      15.01.2017, 14:56:36
      10
      Согласен, по всем пунктам уровней жизни в СССР, жили все гораздо лучше!!!
  • Бывалый
    15.01.2017, 13:16:14
    -4
    Жил в СССР, могу сравнивать, сейчас однозначно лучше!!!
    • как-то так
      15.01.2017, 13:31:55
      9
      Бывалому
      Ну да, тогда воровали единицы, а теперь Кто умеет воровать и совесть позволяет и знает что где "плохо лежит", те воруют и живут припеваючи. Вы из тех?
      А при советах стабильность была для всех, кто хотел, тот мог накопить и на машину и на кооператив. Кто не мог накопить при малом доходе по разным причинам - тому государство помогало по очереди.
      Люди были добрее и завистников, злоязыких, зловредных и недовольных было намного меньше.
  • кон
    15.01.2017, 15:13:39
    -9
    Голосование - + где Вам лучше в СССР или сейчас в России ?
    Давайте, проведем голосование ! - за СССР + за Россию
    • ...
      15.01.2017, 15:22:31
      1
      Что от этого голосования изменится? Если что, я за Россию ) Возраст позволяет сделать осознанный выбор.
      • так
        15.01.2017, 15:45:51
        6
        СССР уже вряд ли будет, А Россия - хотелось бы, чтобы была с законами, порядком и условиями жизни, как в советской России были.
        • 100 лет
          15.01.2017, 16:21:00
          -1
          Время крутиться, все повториться как в революцию 1917 года!!!
          • 100летнему
            16.01.2017, 10:28:22
            1
            учи русский язык, в своей голове сделай революцию...
    • Так будет
      15.01.2017, 15:38:43
      1
      Не честно. многие будут голосовать с разных своих устройств. Тут нужна отдельная статья для опроса. нажал на свою кнопку и все.
  • Вот у меня лично
    15.01.2017, 15:42:06
    8
    Нет ни малейшего доверия к нынешней власти, под Медведевым. Путин- внешний лидер и ему нет равных у нас. А вот правительство воров, только пуля их остановит!!!
    • так
      15.01.2017, 15:51:32
      3
      "вот у меня лично"
      Соглашусь с вашим мнением на все 128%
    • кон
      15.01.2017, 16:09:05
      -2
      МЫ выбрали президента !
      Виноваты МЫ сами! Кого МЫ выбираем тот нас и имеет, а кого он поставит это уже не наше дело МЫ ему доверили о нас о народе думать как жить будем, вот он и подумал и поставил председателя правительства Медведева который его устраивает, а тот дальше думает. До Медведева был Касьянов (Мишка 3%) тоже устраивал и Улюкаевы, Сердюковы,Зурабовы всегда и дальше будут при власти только в телевизоре не будут показывать.
      • Северный
        15.01.2017, 16:18:16
        1
        Путин, тут нормальный, а вот окружение его только на пожизненную каторгу и тянут в резиденцию президента на Магадане, с гарантированным трудоустройством на лесоповале!
        • кон
          15.01.2017, 16:25:58
          3
          кто виноват и что делать
          Царь хороший бояре плохие! эта сказка не для меня.
          • Злой
            16.01.2017, 11:28:09
            3
            Эта сказка в России столетиями "крутится", пока прокатывает.
    • Правительство Медведева
      15.01.2017, 18:25:58
      0
      Аналог правительству Яйценюка на Украине!!! Пора выносить!
  • $$$
    15.01.2017, 16:46:21
    10
    Что-то интересно, когда доллар скаканул, цены , соответственно, выросли на бытовую технику (ещё как выросли). Доллар падает цены продолжают расти.
    • кон
      15.01.2017, 16:55:30
      2
      Экономический рост как и обещали
      Сплошной рост цен, причем везде и кругом. Чего тут непонятного. Растем братцы! )))
  • О
    15.01.2017, 17:18:16
    4
    Ничего страшного, бедность нас только закаляет и делает еще сильнее, хитрее, безжалостнее к своим слабостям. Мы станем прославленными воинами полярного духа и великими аскетами севера.
  • Эх...
    15.01.2017, 20:01:09
    4
    Нефтяному рекорду не хочется радоваться еще и потому, что нам, рядовым гражданам, от него, пожалуй, ни жарко ни холодно. Будь иначе, мы с вами не установили бы в 2016-м другой рекорд - падения реальных доходов и потребительского спроса. Ничего подобного не было даже в лихие 1990-е.

    Согласно данным соцопросов, около 40% россиян уже вовсю экономят на одежде и продуктах. В сокращении доходов повинен не только пресловутый кризис, но и стремление властей экономить бюджетные средства. Например, в 2016 г. были недоиндексированы пенсии. Вместо законного 13-процентного повышения (по уровню позапрошлогодней инфляции) пенсионеры получили совсем уж какие-то жалкие 4%.
    • ох
      15.01.2017, 20:51:07
      5
      Про 90 только не надо! Сейчас не "мёд", но по помойкам никто не лазит, и в дырявых сапогах тоже никто не ходит как в 90е, а на оборот, продукты и вещи неплохие не выбрасывают. Ни работы- сплошные сокращения, зарплаты не выдавали. Призабыли? Или не жили здесь в то время? Вспоминать не хочется, как кошмарный сон.
      Сейчас на квартиры, машины денег нет, а тогда хлеб не у всех был.
      • Оху
        15.01.2017, 21:35:50
        0
        Вот не нужно тут лапшу людям вешать про 90-е. Бомжей сейчас гораздо больше, чем тогда. Безработица поголовная в Усинске сейчас! Мигрантов еще больше стало, в Усинске уже знакомых просто не встретишь! Лично, я бы если мог, то вернул бы именно Советское время сейчас!
        • /\/\
          16.01.2017, 12:46:24
          0
          Мигрантов сейчас во всех странах, где не стреляют полно, соответственно и безработных. Если бы не стреляли на их родине и мигрантов бы было в разы меньше.
          Так что Желающим повоевать, нужно серьёзно подумать:- куда бежать будете, уже никто мигрантов принимать не будет, тем более из России.
          Тех, кого вы за бичей принимаете и есть мигранты, возможно нелегальные. Они всяко где-то подрабатывают, им просто жилья никто не дал, в отличии от перестроечных бичей, которые оставались не только без работы, но и без жилья.
    • Ия
      16.01.2017, 12:43:27
      0
      про бюджетников
      оклады к бюджетным зарплатам в последний раз повышали в октябре 2014 г. рублей на 200. Чтобы и правительству нашему так жилось!!!
  • МК
    15.01.2017, 21:08:28
    0
    Россиян ждут экономические ужасы: это вскрылось на Гайдаровском форуме
    «Готовящийся по заказу Кремля документ предусматривает значительные преобразования в соцсфере через повышение нагрузки на население» статья в "МК"
    • я
      15.01.2017, 21:32:21
      2
      кто бы сомневался, как сказал ШУвалов, народ это вторая нефть! Ну а народ как известно не против. Сколько уже поколений просрало все, и время тоже.
    • усинка
      16.01.2017, 13:02:02
      0
      Да уж точно. Чего стоит только предложение министра финансов Силуанова , что государство будет определять кому платить пенсию (нуждающимся) , а кому и нет. Это уже за гранью моего понимания. Это как?!!!!!!
  • Северный
    15.01.2017, 21:41:32
    2
    Ну скажите, на кой хрен нам эта власть с ее 3,14 росовской партией? Зачем нам Топ менеджеры крупных компаний, которые пальцем даже не двигает, а имеет зарплату 5-7000000 руб.? Дешевле всему народу будет поднять руки и проголосовать за их расстрел!
    • И эти 3.14расы
      15.01.2017, 21:46:29
      -2
      Даже налог платят не 13%как все. а 9%. Так что гнать их всех в концлагерь!
    • Ия
      16.01.2017, 12:47:48
      0
      3,14
      Северный, как точно и красиво Вы их - "3,14 росовской партией" обозначили!!!
  • Валерий
    15.01.2017, 21:56:58
    5
    Кризис только у нас, а например у Аликперова было 5 с копейками млрд., а стало 11 с копейками, но всё время жалятся, ах нефть дешевая. Так им по барабану на сколько чайник дороже станет или стиралка.
    • кон
      15.01.2017, 23:30:52
      1
      Дефолт руб** давно случился включите голову
      Смотрите какая тут арифметика. До 2014г нефть стоила 100$ по рублевому курсу это 3000р всех т.е население всё устраивало после того когда нефть стала стоить 40$ доходы страны упали и что они сделали? правильно чтоб люди получали примерно столько же просто девальвировали (напечатали бумагу) рубль до 85-87р на туже сумму примерно 3000р но уже исходя стоимости по 40$. А теперь подумайте к примеру раньше в магазине вы набирали продуктов на 100$ по старому, а теперь вы покупаете продукты на 40$ и думаете что все подорожало, но спешу вас удивить ничего не подорожало просто рубли обесценились (дефолтом в 2раза). И зарплата ваша вроде та же, но она уже обесценилась в 2раза и вы можете что то купить, но уже дороже в 2раза будет стоить. Т.е не 3000тыс по старому а 6000т.р. Изменилась стоимость денег. А кто это сделал? Медведев? Улюкаев, Набиулина? без ведома президента такие вещи не делаются. Население страны обнищало ровно в 2раза!
  • кон
    15.01.2017, 23:58:55
    -3
    p/s
    На сон грядущий https://youtu.be/ihee_FLmVfk
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