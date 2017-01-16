16.01.2017 08:29
Надувная крыша катка упала
Причины произошедшего пока неизвестны.
Крыша надувного катка упала.
Напомним, что с начала сезона каток испытывал проблемы: тепловая пушка оказалась выведенной из строя и на её ремонт необходимы были дополнительные затраты. Температура на катке была равна температуре на улице.
Только в январе тепловую пушку удалось запустить. Вслед за этим последовало обрушение надувной крыши. В причинах и последствиях произошедшего предстоит разобраться ответственным лицам.
(с) Усинск.Онлайн
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