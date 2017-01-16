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16.01.2017 08:29
Надувная крыша катка упала
Причины произошедшего пока неизвестны.
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Крыша надувного катка упала.

Напомним, что с начала сезона каток испытывал проблемы: тепловая пушка оказалась выведенной из строя и на её ремонт необходимы были дополнительные затраты. Температура на катке была равна температуре на улице.

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Только в январе тепловую пушку удалось запустить. Вслед за этим последовало обрушение надувной крыши. В причинах и последствиях произошедшего предстоит разобраться ответственным лицам.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (24)

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  • хоккеист
    16.01.2017, 8:34:33
    12
    Сакерин форева!
  • (((((
    16.01.2017, 8:36:07
    7
    Это ещё слава Богу,что никто не пострадал..надеюсь(((
  • Димон
    16.01.2017, 8:49:33
    -8
    Заверните и Тяну отправте.
    • Димону
      16.01.2017, 8:51:26
      19
      вы хоть сами что нибудь сделайте, все на Тяна смотрите! Рукожопы!
      • Димону
        16.01.2017, 10:15:14
        13
        Ирония ваша понятна! Ведь для вас казнакрад Сакерин честнейший руководитель.
        • димон
          16.01.2017, 15:04:14
          -1
          именно Сакерин и не вписался в этот объект в свое время. Дирижабль на Севере. То то он и сожрал кучу денег на постоянный поддув у не рукожопых. А может у талантливых и бережливых хозяйственников? А насчет честнейший Он или нет, тут все Суд определяет.
  • фигурист
    16.01.2017, 8:49:45
    8
    Премию Сакерину!!!!
  • 100%
    16.01.2017, 8:57:35
    -1
    Крыша лопнула, вот и все причины...
  • РН
    16.01.2017, 9:05:29
    0
    СЕВЕРНАЯ НЕФТЬ НОВУЮ КУПИТ
  • Сорока
    16.01.2017, 9:13:17
    5
    Из окна квартиры частенько наблюдала, как по этому куполу лазали дети. Вернее сказать - подростки. Не исключено, что повредили поверхность. Может быть даже специально, для развлекухи, ножичком...
    • Усинец
      16.01.2017, 12:15:39
      0
      Это деверсанты сакерина!
  • Себастьян
    16.01.2017, 10:04:21
    14
    Почему например в Сыке стоит такой же пузырь и нет никаких проблем. У нас же, то понос, то золотуха. Согласен, когда нет хозяина, именно так и происходит.
  • Non
    16.01.2017, 11:26:45
    2
    "Крыша надувного катка упала." Крыша надувная или каток?
    • Димону
      16.01.2017, 11:56:33
      7
      Димон
      Минус один спортивный объект. все разваливается.
      • димон
        16.01.2017, 15:06:16
        0
        В это реально жаль. Терять спортивный объект нельзя. Наверняка придется где-то в городских тратах ужаться, но спортивный объект восстанавливать. Я ЗА!.
  • Ангел
    16.01.2017, 11:59:46
    5
    Лопнула крыша, пропали денюшки...
  • депутат (бывший)
    16.01.2017, 12:22:07
    13
    вот вы Тяна вспомнили, а я скажу так и это виимая закономерность, все что было им сделано и построено просто приходить в негодность, так как НЕТ В ГОРОДЕ ХОЗЯИНА, НЕТ НЕРАВНОДУШНЫХ ДЕПУТАТОВ! Смотрим: тропа здоровья, - во что превратилась? городская лыжня? крытый каток? база АТП? Про молочку, поликлинику, северянку молчу. Так что как раз к окончанию срока депутатов и Хахалкина город првратиться в руины!
  • житель
    16.01.2017, 12:43:57
    9
    Это вообще безобразие сначала сломался компрессор, на каток ходить было невозможно холодно, а теперь и крыша, такое впечатление что пока спорт школы делятся , хоккейный корт специально развалили, не смогли решить кому достанется, в югдоме на массовых катаниях народу и так много, а теперь без старого катка еще больше будет
  • Ольга
    16.01.2017, 12:47:54
    8
    А что теперь с детьми будет которые на секции по хоккею и ФК ходили на хоккейный корт? Кто ответит на этот вопрос, в югдоме все время распределено, там тоже хоккеисты и фигуристы тренируются. Куда денут тренеров по хоккею, их у нас 4 человека?
  • почему
    16.01.2017, 14:22:06
    2
    почему
    Кто должен следить за руководителями секции???В субботу, около 20часов, дети в возрасте 9-13лет выбежали на улицу голые(плавки, сланцы) из бассейна и бегали вокруг ёлки, горок! Прогнали их только родители, которые гуляли со своими детьми на горке...
    • В бассейне
      16.01.2017, 14:29:38
      4
      у Сакериных новый год продолжается.
  • Павел
    16.01.2017, 15:21:01
    -1
    Сколько "умных" людей уверенно говорят о том, чего не знают. Стадный инстинкт.
    • Павлу
      16.01.2017, 15:24:46
      -1
      Суперумный без кавычек...
  • Успокойся
    16.01.2017, 17:30:06
    0
    Мелехина, опять тут развлекаешься? Ну уехала и успокойся уже.
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