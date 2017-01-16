Надувная крыша катка упала

Причины произошедшего пока неизвестны.

Крыша надувного катка упала.

Напомним, что с начала сезона каток испытывал проблемы: тепловая пушка оказалась выведенной из строя и на её ремонт необходимы были дополнительные затраты. Температура на катке была равна температуре на улице.

Только в январе тепловую пушку удалось запустить. Вслед за этим последовало обрушение надувной крыши. В причинах и последствиях произошедшего предстоит разобраться ответственным лицам.

(с) Усинск.Онлайн