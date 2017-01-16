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16.01.2017 09:47
На крайнем севере Коми потеплеет до ноля
В течение недели погода в республике останется тёплой. Колебания температурного фона будут небольшими.
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В начале недели ночью и днём -1...-6С. В большинстве районов пройдёт небольшой и умеренный снег.

Как сообщает ЦГМС по Коми, под влиянием антициклона в середине недели в южных и центральных районах ожидается небольшой перерыв в снегопадах, и при облачных прояснениях температура будет понижаться до -9...-14С.

А вот на крайнем севере потеплеет до 0С, сюда атлантический циклон принесёт порывистый ветер и интенсивные осадки. К концу недели ветреная и тёплая погода охватит всё территорию республики.

Комментарии (2)

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  • ДЛ
    16.01.2017, 13:45:18
    1
    ооо грамотей как всегда)))) В заголовке нОль или нУль не угадали)))
  • 11
    16.01.2017, 14:55:59
    1
    До нОля)))))))
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