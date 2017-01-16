Инфляция в 2016 году в Коми очень низкая

В экономике республики всё супер.

Как отмечает Госкомстат Коми, в 2016 году на потребительском рынке в республике сложился минимальный уровень инфляции за последние девятнадцать лет. За год индекс потребительских цен составил 104,8%, в 2015 году - 113,2%. Основное влияние на величину инфляции оказало изменение цен на товары. Кроме того, индекс цен в сфере услуг был наименьшим за весь период рыночной экономики - 103,4%. В целом по стране цены за год выросли на 5,4% (в 2015 году - на 12,9%). В декабре индекс потребительских цен по республике составил 100,6%, по России - 100,4%.

В 2016 году цены на продовольственные товары по республике выросли на 4,4% против 13,9% в предшествующем году. В меньшей степени, чем в 2015 году росли цены на говядину, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, консервы, масло подсолнечное, кондитерские изделия, чай, кофе, макароны, муку. На замедление темпов прироста оказало снижение цены на плодоовощную продукцию, среди которой свекла и лимоны подешевели на 21%, лук репчатый - на 19%, морковь и картофель - на 15%, капуста - на 13%, помидоры - на 10%. Кроме того, сахар и яйца упали в цене на 7%.

Несмотря на общее замедление темпов роста, увеличение цен на молоко, творог, сыр, крупу гречневую и водку опережало их изменение в 2015 году.

Из наблюдаемых продовольственных товаров больше всего за год подорожала рыба мороженая лососевых пород - на 20%, соки фруктовые - на 14%, масло сливочное - на 11%, чай, кофе, сыры, виноград, макаронные и крупяные изделия, молоко, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо птицы - на 7%-9%.

Алкогольная продукция за год стала дороже в среднем на 6%, в том числе пиво - на 11%, шампанское - на 9%, вина виноградные и коньяк - на 6%, водка - на 3%.

В декабре цены на продовольственные товары выросли на 0,9%. Больше всего подорожали овощи - на 13%, в том числе огурцы - на 31% и помидоры - на 8%. Кроме того, яблоки, виноград, морковь, капуста и картофель выросли в цене на 4%-6%, мясо птицы, масло сливочное, сыры - на 2%-3%.

Индекс цен на непродовольственные товары в истекшем году составил 106,4% против 115,5% в 2015 году. Ниже, чем в предшествующем году был рост цен на моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, галантерею, табачные изделия, ковры, электротовары, бытовую технику, инструменты и оборудование, бумажно-беловые товары и школьно-письменные принадлежности, велосипеды, персональные компьютеры, строительные материалы, легковые автомобили, бензин, медикаменты и медицинские товары. Однако на ряд товаров (ткани шерстяные, стеклянную посуду, перевязочные материалы) темпы роста цен сложились выше, чем в 2015 году.

В течение года наибольшее повышение цен произошло на велосипеды и табачные изделия - на 21% и на 18% соответственно. Обувь, галантерея, металлическая посуда, часы, перевязочные материалы и товары для животных стали дороже на 11%-14%, одежда, моющие и чистящие средства, парфюмерно-косметические товары, стеклянная и фарфоро-фаянсовая посуда, электротовары, бытовая техника, школьно-письменные принадлежности и ювелирные изделия - на 7%-10%. Бензин автомобильный стал дороже на 3%.

Прирост цен на непродовольственные товары в декабре составил 0,6%. За месяц обувь мужская и женская, холодильники и стиральные машины подорожали на 1%-2%.

В 2016 году темпы роста тарифов на все виды наблюдаемых услуг сложились ниже, чем в 2015 году - 103,4% и 108,8% соответственно. Замедление темпов роста отмечено по всем видам оказываемых услуг, особенно на жилищно-коммунальные услуги, услуги дошкольного воспитания и среднего образования, ветеринарные услуги. Кроме того, дешевле, чем в 2015 году стали услуги в сфере зарубежного туризма (на 10%), страхования (на 4%), воздушного транспорта (на 2%). Одновременно стоимость услуг правового характера за год выросла на 36%, железнодорожного транспорта, связи и организаций культуры - на 5%-8%.

Декабрьский рост цен и тарифов на услуги (100,5%) обусловлен увеличением стоимости услуг транспорта: проезд в поездах дальнего следования стал дороже на 8%, такси - на 7%, авиаперевозки - на 2%. Кроме того, аренда квартир у частных лиц в среднем за месяц увеличилась на 10%, услуги банков - на 1%.