ЛУКОЙЛ-Коми подводит итоги деятельности в 2016 году

За 2016 год, по предварительным данным, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» добыло 19,3 миллиона тонн условного топлива (+2,4% к уровню 2015 года), из них нефти 17,1 млн т (+1%).

Объем инвестиционных расходов в 2016 году составил 81,2 миллиарда рублей.

В эксплуатационном бурении за отчетный период пройдено свыше 230 тысяч метров, в разведочном – 22,7 тысячи метров.

Прирост запасов нефти обеспечен в объеме 13,3 миллиона тонн.

ЛУКОЙЛ-Коми – крупнейший недропользователь Северо-Западного федерального округа России, является 100% дочерней структурой ПАО «ЛУКОЙЛ». Предприятие разрабатывает 64 нефтяных и одно газовое месторождение в Республике Коми и Ненецком автономном округе.