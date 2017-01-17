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17.01.2017 07:35
Инновационный метод лечения рака тестируют в Коми

Иммунобиологические и таргетные препараты – новое слово в химиотерапии.

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Названия сложные, принцип действия простой. Лекарства подавляют и угнетают активность раковой клетки, не давая ей делиться. И не задевают при этом здоровые ткани. Правда, новая методика позволяет справиться с онкологией только на ранней стадии. В отличие от химиотерапии, лечение пациенты переносят гораздо легче.

"Совершенно другой спектр токсичности. Нет рвоты. Не гастротоксичность, которая имеет тяжелые последствия – стоматиты, диарея. Не требуется частого контроля общего анализа крови", - говорит врач-ординатор химиотерапевтического отделения Юлия Мохина.

О своих успехах медики в Коми говорят с осторожностью. И статистикой, по крайней мере пока, не хвастаются. С 2014 года уровень смертности от рака в республике снизился на 2%.

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