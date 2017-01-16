16.01.2017 20:10
Студенты сняли фильм «Карта легенд Республики Коми»
Студенты из Республики Коми, обучающиеся в Москве, сняли телевизионный фильм "Карта легенд Республики Коми".
Получасовой фильм снят студентами в формате телевизионной тематической передачи в виде зарисовок путешественников, которыми выступили сами ведущие программы - Эльвира Путинцева (студентка МГИК), Денис Селиванов (ныне солдат-срочник Вооруженных сил Российской Федерации, служит в Северодвинске) и Никита Белорусов (студент МГИК).
Ребята посетили интересные места Республики Коми, где бытуют свои локальные легенды – не только известные широкой публике, но и сохранившиеся в конкретно взятой местности.
Задача съемочной группы – представить места локальных легенд в молодежном формате, который был бы интересен, в первую очередь, молодежной аудитории и вызвал желание посетить замечательные места родной республики.
У создателей фильма есть желание продолжить цикл телепередач под названием "Карта легенд Республики Коми", если фильмом заинтересуются соответствующие организации и окажут финансовую и организационную поддержку.
Проект поддержан Министерством национальной политики Республики Коми. Он выиграл небольшой денежный грант конкурса "РОДВУЖ" на лучший проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного общества.
Телевизионный фильм будет презентован при поддержке Дома дружбы народов Республики Коми в центрах национальных культур республики и центрах коми культуры. Первая презентация фильма пройдёт в Сыктывкаре в Доме дружбы народов 17 января.
Также планируется показать фильм землякам в Представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Московском Доме национальностей.
Ну, а лучшче будет если эти дети вернутся в РК, красиво говорить о Родине на расстоянии легче всего.