Студенты сняли фильм «Карта легенд Республики Коми»

Студенты из Республики Коми, обучающиеся в Москве, сняли телевизионный фильм "Карта легенд Республики Коми".

Получасовой фильм снят студентами в формате телевизионной тематической передачи в виде зарисовок путешественников, которыми выступили сами ведущие программы - Эльвира Путинцева (студентка МГИК), Денис Селиванов (ныне солдат-срочник Вооруженных сил Российской Федерации, служит в Северодвинске) и Никита Белорусов (студент МГИК).

Ребята посетили интересные места Республики Коми, где бытуют свои локальные легенды – не только известные широкой публике, но и сохранившиеся в конкретно взятой местности.

Задача съемочной группы – представить места локальных легенд в молодежном формате, который был бы интересен, в первую очередь, молодежной аудитории и вызвал желание посетить замечательные места родной республики.

У создателей фильма есть желание продолжить цикл телепередач под названием "Карта легенд Республики Коми", если фильмом заинтересуются соответствующие организации и окажут финансовую и организационную поддержку.

Проект поддержан Министерством национальной политики Республики Коми. Он выиграл небольшой денежный грант конкурса "РОДВУЖ" на лучший проект для коми диаспоры в области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного общества.

Телевизионный фильм будет презентован при поддержке Дома дружбы народов Республики Коми в центрах национальных культур республики и центрах коми культуры. Первая презентация фильма пройдёт в Сыктывкаре в Доме дружбы народов 17 января.

Также планируется показать фильм землякам в Представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации и Московском Доме национальностей.