Администрация Усинска подарила зимнюю сказку сельским ребятам

Провести незабываемые выходные в Усинске и получить заряд положительных эмоций смогли более 80 ребят из самых отдаленных сел и деревень нашего муниципалитета.

В продолжение доброй традиции администрация МО ГО «Усинск» организовала очередную поездку для сельских ребят в Усинск, чтобы они могли полюбоваться красиво украшенным к новогодним праздникам городом.

Кроме посещения Храма Воскресения Христова и праздничного представления в Усинском дворце культуры, дети побывали в Парке культуры и отдыха «Радуга», прогулялись по усинским улицам и площадям. Созданию праздничного настроения у ребят способствовала не только сказочная, удивительная атмосфера по-новогоднему украшенного Усинска, но и самые добрые и теплые, проникновенные поздравления от Владыки Иоанна, епископа Воркутинского и Усинского. Именно по его инициативе, а также продолжая традицию поездок в Усинск для сельских ребят на праздники, и было организовано это путешествие. Вместе с Владыкой Иоанном поздравили детей из сел и деревень нашего муниципалитета с Новым годом и Рождеством и руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, и участники творческих коллективов Усинского дворца культуры, показав новогоднюю сказку.

Дети остались в восторге от такого новогоднего приключения и выразили благодарность, за предоставленную возможность посетить Усинск в праздники. Кроме конфет и книг, на память ребята получили в подарок незабываемые впечатления от поездки и праздника!

В свою очередь, администрация МО ГО «Усинск» благодарит своих постоянных социальных партнеров за помощь в организации и реализации этого мероприятия.