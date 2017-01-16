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16.01.2017 18:10
Администрация Усинска подарила зимнюю сказку сельским ребятам

Провести незабываемые выходные в Усинске и получить заряд положительных эмоций смогли более 80 ребят из самых отдаленных сел и деревень нашего муниципалитета.

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В продолжение доброй традиции администрация МО ГО «Усинск» организовала очередную поездку для сельских ребят в Усинск, чтобы они могли полюбоваться красиво украшенным к новогодним праздникам городом.

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Кроме посещения Храма Воскресения Христова и праздничного представления в Усинском дворце культуры, дети побывали в Парке культуры и отдыха «Радуга», прогулялись по усинским улицам и площадям. Созданию праздничного настроения у ребят способствовала не только сказочная, удивительная атмосфера по-новогоднему украшенного Усинска, но и самые добрые и теплые, проникновенные поздравления от Владыки Иоанна, епископа Воркутинского и Усинского. Именно по его инициативе, а также продолжая традицию поездок в Усинск для сельских ребят на праздники, и было организовано это путешествие. Вместе с Владыкой Иоанном поздравили детей из сел и деревень нашего муниципалитета с Новым годом и Рождеством и руководитель администрации МО ГО «Усинск» Станислав Хахалкин, и участники творческих коллективов Усинского дворца культуры, показав новогоднюю сказку.

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Дети остались в восторге от такого новогоднего приключения и выразили благодарность, за предоставленную возможность посетить Усинск в праздники. Кроме конфет и книг, на память ребята получили в подарок незабываемые впечатления от поездки и праздника!

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В свою очередь, администрация МО ГО «Усинск» благодарит своих постоянных социальных партнеров за помощь в организации и реализации этого мероприятия.

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Комментарии (12)

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  • Димон
    16.01.2017, 20:33:33
    6
    Зачетно. Молодцы. Доброе дело.
  • Ирина
    16.01.2017, 21:46:17
    -1
    А покормить забыли!!
    • Усинец
      17.01.2017, 9:19:43
      1
      Детей в Автодроме покормили. Дорога из дальних сёл тяжелая, про питание для ребят никто не забыл.
      • Ирина
        17.01.2017, 12:50:02
        0
        1 бутер и маленький сок с трубочкой за целый день. Это покормили называется?!
        • )))))Ирине
          17.01.2017, 13:35:31
          2
          В этой жизни нужно надеяться только на себя...нужно было деткам дать с собой термоски с едой
      • Ирина
        17.01.2017, 12:50:03
        0
        1 бутер и маленький сок с трубочкой за целый день. Это покормили называется?!
        • Ирине
          17.01.2017, 15:00:48
          3
          Вы лично там были? или со слов ребенка говорите? или просто слухи распространяете? В автодроме были блины, пирожки, бутерброды, сок. Все в достаточном количестве. Детям из дальних сел еще и с собой пакеты собрали.
          • это
            17.01.2017, 19:09:06
            0
            не мои дети, но
            Так-то детям нужен был полноценный горячий обед, а чай с пирожками на третье.
  • Яя
    16.01.2017, 22:35:47
    -5
    А что они настолько плохо живут, что и кормить должны?
    • Ёё
      17.01.2017, 9:21:11
      1
      так ребята целый день были, кушать хотели, не потому что плохо живут....
  • 555
    17.01.2017, 15:45:20
    0
    А как объяснить ребенку за подарки ? Одни получили ;другие не поняли почему им не дали! Лучше в следующий раз приглашайте тех детей кому подарок будет!
  • мари
    17.01.2017, 18:15:13
    -2
    Мнение родителя: В следующий раз программу сделайте более насыщенной: каток, кино, экскурсии. Всё -таки дети ехали такую дорогу длинную ради нескольких часов в городе.
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