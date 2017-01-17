Охват питанием школьников Усинска один из самых низких в Коми

В рамках исполнения поручений главы региона Сергея Гапликова заместитель председателя Правительства - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова поставила перед ответственными сотрудниками в администрациях городов и районов, а также директорами школ задачи по организации питания в общеобразовательных организациях.

Как сообщает пресс-служба Минобраза Коми, совещание в режиме видеоконференции по вопросу организации питания в школах состоялось 13 января в Сыктывкаре.

Как отметила Н. Михальченкова, в школах должен быть постоянный контроль за организацией питания, качеством продуктов, в том числе со стороны родителей.

"Повышение качества питания в учреждениях общего образования является для нас важной задачей. Вопрос находится на особом контроле главы Республики Коми Сергея Гапликова. Понятно, что это направление ресурсное, затратное, но есть то, что не требует финансовой поддержки. Во многом работа персонала является тем условием, от которого зависит результат организации питания. Даже при скромном финансировании, там, где люди понимают и ответственно относятся к работе, как правило, в мониторингах отражаются хорошие результаты", – отметила Н. Михальченкова.

Между тем, есть примеры по республике, когда безответственность персонала, при том, что созданы необходимые условия для организации питания (современное оборудование и т.д.), приводит к тому, что школьники употребляют некачественную пищу.

Как рассказала начальник отдела общего образования Минобрнауки Коми Татьяна Казакова, охват питанием в дневных общеобразовательных организациях Республики Коми по состоянию на 1 января 2017 года составляет 94%. Наибольший охват (90 и более %) имеется в 17 муниципальных образованиях и районах региона. Снижение охвата (менее 90%) наблюдается в Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Троицко-Печорском районе. Самый низкий охват питанием – менее 80% – в школах Сыктывкара, Сосногорска, Усинска.

В Коми проводится системный мониторинг качества предоставления питания в образовательных организациях республики. По результатам последнего мониторинга, в 16 муниципалитетах уровень удовлетворенности качеством предоставления питания участников образовательного процесса составил выше 80%. Однако есть снижения в Ухте и Койгородском районе.

Низкий уровень удовлетворенности (менее 60%) представлен в одном районе – Усть-Куломском. По словам Т. Казаковой, участники опроса отмечали скудный ассортимент и низкое качество продукции, очередь у линии раздачи еды, остывшие блюда, отсутствие в меню витаминных блюд.

Н. Михальченкова рекомендовала руководителям муниципальных органов управления образованием внимательно изучить результаты опроса и принять все меры по решению проблемы.

UPD: Тем временем, с сайта Министерства образования Коми исчезли строки об Усинске. Причины этого пока неясны.