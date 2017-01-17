Письмо в редакцию: "Собаки стали нападать стаями"

Как сообщил наш читатель, стая собак около 10 штук бегает в районе домов 14, 16, 18, 20 по ул. Парковой. Также он пишет, что видел несколько случаев, как эти собаки бросались на людей. Говорит, что сам однажды подвергся их нападению рано утром, когда людей нет на улице. Днем они не нападают, когда многолюдно.
- Буквально пару дней назад около 8:30 утра наблюдал из окна, как эта стая около 1-го подъезда дома № 16 по ул. парковой набросилась сначала на девушку (сильно кричала), потом на ребенка, - пишет читатель. - Я к сожалению помочь ничем не мог, далеко был, но успел сфотографировать, правда вышло не очень качественно. Необходимо поднимать этот вопрос, иначе может печально всё это закончится.
Дети утром идут в школу и могут серьёзно пострадать от этой своры. Надо что-то делать. Иначе люди вынуждены будут сами защищаться кто как может, - заключил наш читатель.
(с) Усинск.Онлайн
В конце концов что то надо делать с этой опасностью и опасность эта реальна. Стаи собак угрожают жизни и здоровью жителей города. Видать администрация города и силовые структуры ждут трагедии и беды. Очень жаль что мы имеем такую власть которой плевать на народ.
А вас не смущает сам факт этой своры собак? Думаете кто-то отважиться мимо пройти без опасения?
Кстати, большинство собак из этой своры были с клипсами. А было их около 12 штук.
Защитники этих бездомышей не имеют никакого морального права защищать этих тварей до тех пор, пока не придумают что делать после того как их защитил! Конечно проще всякие д****ьные иски в суды писать и бить себя кулаком о грудь и кричать во всю трахею о том, что ты вон какой защитник. А на самом деле, Богатырёв это никто!
0 и то без палочки
Как вспомню что вы вытворяете, когда дружок ваш в отъезде )))
Спроси лучше у своей бабы с кем она спит, когда тебя в городе нет