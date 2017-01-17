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17.01.2017 08:05
Письмо в редакцию: "Собаки стали нападать стаями"
К нам в редакцию написал читатель, который стал свидетелем нападения собак на людей.
1.JPG
фото автора

Как сообщил наш читатель, стая собак около 10 штук бегает в районе домов 14, 16, 18, 20 по ул. Парковой. Также он пишет, что видел несколько случаев, как эти собаки бросались на людей. Говорит, что сам однажды подвергся их нападению рано утром, когда людей нет на улице. Днем они не нападают, когда многолюдно.

- Буквально пару дней назад около 8:30 утра наблюдал из окна, как эта стая около 1-го подъезда дома № 16 по ул. парковой набросилась сначала на девушку (сильно кричала), потом на ребенка, - пишет читатель. - Я к сожалению помочь ничем не мог, далеко был, но успел сфотографировать, правда вышло не очень качественно. Необходимо поднимать этот вопрос, иначе может печально всё это закончится.

3.JPG

Дети утром идут в школу и могут серьёзно пострадать от этой своры. Надо что-то делать. Иначе люди вынуждены будут сами защищаться кто как может, - заключил наш читатель.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (108)

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  • Я
    17.01.2017, 8:25:18
    -52
    А где на фото объект нападения?Подобные писаки как вы можете написать о чём угодно сюда и подобные статьи уже мелькали на этом сайте,но ни одного фотосвидетельства почему-то нет.
    • аче
      17.01.2017, 8:27:22
      35
      лучше пускай их не будет, чем там окажется твой родственник или знакомый, окровавленный, а то и без конечностей каких-либо, не так ли?
    • Яша
      17.01.2017, 8:52:51
      5
      В этот момент не до фото! Вы чё!?
    • Тролль
      17.01.2017, 9:16:26
      10
      Для Якалки
      Тебе может еще фото покусаных людей выложить? Посмотри в интернете. Там полно.
    • тому который - я (дырка ты от бублика )
      17.01.2017, 9:20:02
      6
      .... набери в поисковике фото и видео разорванных бродячими собаками
    • берия
      17.01.2017, 11:35:40
      22
      Сложившаяся ситуация с собаками в нашем городе, очень страшная и без контрольная . Ужасное в том что беда может случится в каждый день и час.
      В конце концов что то надо делать с этой опасностью и опасность эта реальна. Стаи собак угрожают жизни и здоровью жителей города. Видать администрация города и силовые структуры ждут трагедии и беды. Очень жаль что мы имеем такую власть которой плевать на народ.
    • как вариант
      17.01.2017, 12:40:15
      5
      За фотоаппаратом пока бегал,не успел заснять сам факт нападения. Он же к окну не с целью фоткать подошёл.
      А вас не смущает сам факт этой своры собак? Думаете кто-то отважиться мимо пройти без опасения?
  • аче
    17.01.2017, 8:26:11
    3
    ппц, все же от людей пошло, кто выбросил свою животину.. тоже неоднократно подвергался нападению собак, 1-2 не боишься, но когда их столько, и если еще не 1 на тебя прет, а все лают и скалются..
    • Ыть
      17.01.2017, 9:13:29
      12
      Не подменяйте понятия. Эти собаки - дикие, бездомные, одичавшие и абсолютно никакого отношения не имеют к домашним животным. Причём тут "выбросили"?
      • аче
        17.01.2017, 11:34:51
        -3
        при том, что они не родились бы(дикари эти), если бы все люди следили за питомцами , те бы не сбежали, не выкинули их итд.
        • да не чо
          17.01.2017, 12:44:07
          7
          Если бы, да кабы.... Есть факт, что слишком много (плодятся они быстрее, чем люди) и с этим уже давно поря бороться.
  • 123
    17.01.2017, 8:31:28
    8
    Бездомные собаки очень чувствуют, когда человек их боится. Сколько раз замечал, что на одних они скалятся, а мимо других просто проходят.
    • Она
      17.01.2017, 13:28:42
      2
      поправочка - любая собака чувствует когда ее боятся.
    • ...
      17.01.2017, 13:36:57
      8
      А если пройдешь мимо собаки спокойно, а она вдруг догоняет и вцепляется сзади в брюки? Это куда отнести по вашей квалификации?
  • Надежда
    17.01.2017, 8:35:19
    25
    5 января, примерно в час дня, сама подверглась нападению собак. Было это во дворе по ул. Парковой, 11. Получила небольшой шок. Прыгали на спину, кусали за пуховик. В итоге порвали его. Спасибо мужчине, который разогревал свой автомобиль. Распугал их сигналом. Также спасибо соседу, который увидев все это в окно, спустился и разогнал свору. Я никогда не боялась собак, но теперь страх при виде собак присутствует.
    Кстати, большинство собак из этой своры были с клипсами. А было их около 12 штук.
    • скр скр скр
      17.01.2017, 9:14:39
      18
      Скажу больше - уже все по городу с двумя клипсами бегают. Смысл какой в этом?
      • скру
        17.01.2017, 12:46:39
        6
        Так красивее.
    • Елена
      17.01.2017, 10:28:25
      -24
      Вы обращались в полицию? Заявление писали? Фото одежды зафиксировали? Просто прошу прощения, но мне кажется либо это все придуманные истории либо у страха глаза велики. Если бы так напугали, вы бы предприняли реально действующие шаги! Сразу оговорюсь, я только за если не будет стай бездомных собак, но эти "реальные" истории уже надоело читать
      • Виктор
        17.01.2017, 10:43:20
        5
        Ну не читай тогда! Чё ты лезешь?
      • )))
        17.01.2017, 10:44:31
        10
        Елене
        Шоб тебя покусали!
        • Федя
          17.01.2017, 23:06:57
          0
          Лучше что бы ее просто съели...
      • 112233
        17.01.2017, 11:07:25
        16
        Уважаемая Елена, а собственно почему Надежда обязана была обращаться в полицию? Чтобы Вам было спокойнее, что это не выдуманная история? У каждого гражданина РФ есть закрепленное конституцией право на безопасное проживание в цивилизованном обществе и за это государство берет с нас 13% НДФЛ с зарплаты. А то что бездельник Богатырев и сам свою работу не делает и другим не дает, так надо чтобы заказчик в лице администрации с него спросили по полной, но наши депутаты бояться с ним связываться, а то что по условиям контракта на отлов собак, он обязан их передерживать минимум 6 месяцев, откуда тогда столько бродячих собак с клипсами по городу? еще не прошло 6 месяцев с момента отлова даже первой собаки не говоря уже про декабрьских.
        • Greff
          17.01.2017, 11:30:45
          7
          Богатырев сам официально заявляет, что никого он не передерживает 6 месяцев, максимум два - три дня. У него задерживаются только хозяйские собаки, за которых он потом выкуп в виде штрафа для своего вонючего фонда требует
          • Богатыреву
            17.01.2017, 23:10:22
            0
            надо самому клипсы воткнуть и к стае этой примкнуть....
    • 123
      17.01.2017, 12:05:14
      2
      Эта-же стая бегает по территории детского сада по Парковой 11б (ЦИПРИК)
      • 555
        17.01.2017, 13:15:47
        2
        Вообще-то Циприк на Строителей находится. Как-то утром шла и видела как они гоняли собак отпугивателем.
  • Ю-ю
    17.01.2017, 8:39:29
    3
    А на меня не напала собака, но перепугала здорово. Перегородила тропинку, по которой я шла и стала жутко выть. Кое-как обошла ее по сугробу, а она все выла и выла...Вестник апокалипсиса.
  • Елена
    17.01.2017, 8:42:05
    31
    На Парковой 13а бегает такая же свора собак. Накинулись на моего ребенка, слава Богу вовремя я отогнала их. Звонила Богатыреву лично, обещал разобраться, но никаких действий с его стороны так и не было. Как бегают мусор растаскивают, так и бегают. Сколько это будет продолжаться!!!!!!!! Страшно детей отпускать. Стерилизация ничего не решает, от этого зубов у них меньше не становится. За что ему выделяются бюджетные деньги, если он ничего не делает для уменьшения численности собак в городе. Еще и к детям пристает около универмага, чтоб денежку дали на содержание бродячих собак. Администрация тоже не реагирует.
    • Елене
      17.01.2017, 8:46:40
      0
      А может быть Вы знаете как должна отреагировать администрация? Но только так, чтобы этот Богатырев никого не засадил?
      • читатель
        17.01.2017, 8:59:41
        4
        жертва
        Да правы,собаки нападают : лапами меня по пуховику царапать стали, Если бы не перцовый баланчик , не знаю что было бы. Можно даже лак для волос с собой носить, тоже можно отпугнуть стаю из -10 злых Голодных животин. Говорят шокером можно пугать , непробовала. Надеятся на Администрацию-не стоит! Нужно запасаться баланчиками или шокерами.
        • Елена
          17.01.2017, 10:01:18
          7
          Это конечно можно, но как детям быть????
        • Rjc
          17.01.2017, 10:42:27
          27
          А еще лучше отстреливать! Причем я серьезно. Раньше этим занимались охотобщества и таких проблем не было.
      • Greff
        17.01.2017, 9:27:53
        22
        А как реагируют в других городах? Мало где такой беспредел есть. Один человек, причем не совсем психически здоровый, переигрывает весь юр.отдел администрации города. Позор такой администрации! Трусость и жажда наживы - вот отличительные черты нашей мэрии!
        • мойша
          17.01.2017, 11:38:56
          12
          В юридическом отделе тоже не все психически здоровы.
          • Изя
            17.01.2017, 13:18:20
            3
            Даже знаю кто именно))
      • \\\///
        17.01.2017, 12:48:41
        1
        Посадить его самого... или лечить...
    • КЭТ
      17.01.2017, 10:32:03
      8
      А что Богатырев должен делать? Ему деньги на стерилизацию выделяют, а не на содержание в приюте. Он работает в рамках контракта. Деньги он собирает на ту стаю из 100 с лишним голов которая живет в приюте. Он старается забирать с города совсем диких собак. Но как мы сами понимаем всех не вывезешь, содержать их не на что. Так что только коллективные жалобы на администрацию. Пусть переделывают контракт.
      • должен
        17.01.2017, 12:51:44
        4
        Надо не деньги собирать, а еду, все сыты будут и не в городе. А денег всегда и всем мало.
      • Катя
        17.01.2017, 23:57:14
        -1
        Богатырёв этот, чтоб его, прежде чем создавать типа приют башкой своей не мог подумать, что на одной идее далеко не уедешь!???
        Защитники этих бездомышей не имеют никакого морального права защищать этих тварей до тех пор, пока не придумают что делать после того как их защитил! Конечно проще всякие д****ьные иски в суды писать и бить себя кулаком о грудь и кричать во всю трахею о том, что ты вон какой защитник. А на самом деле, Богатырёв это никто!
        0 и то без палочки
  • Rio
    17.01.2017, 9:00:18
    5
    Во дворе на Молодежной утром по пути на работу тоже было, на прошлой неделе. Два здоровенных блоховоза с разных сторон лезли в клинч с лаем. Повезло, что водитель проезжающего джипа шуганул "милых невиноватых собачек" – могли бы и покусать. А не то потом пришлось бы заниматься терапией психотравмы, методом истребления.
  • ₽₽₽
    17.01.2017, 9:02:45
    14
    Пора выходить на охоту, в том числе и на Богатырёва.
    • !!!
      17.01.2017, 9:08:21
      -1
      Застрелить КОЗЛА!!!
      • ???
        17.01.2017, 12:53:03
        2
        У нас уже и козлы бегают?
    • УПС
      17.01.2017, 9:22:46
      6
      Удивляюсь, как Богатырев до сих пор не выхватил от возмущенных жителей
      • Катя
        17.01.2017, 23:59:09
        0
        Так он чуть что уже с иском в суд бежит, кто его тронет? Кому охота об него руки морать?
    • Суини Тодд
      17.01.2017, 10:04:27
      1
      Все правильно, с собакой нужно по-собачьи...
  • лиза
    17.01.2017, 9:16:50
    -39
    собаки нападают только на плохих людей,а воют потому.что чувствуют смерь людей,скажи собаке ласковое слово и пройди спокойно мимо
    • Врач
      17.01.2017, 9:22:18
      23
      Дура ты!!!
      • для Лизы
        17.01.2017, 13:28:02
        10
        Да на человеке так и написано Я ХОРОШИЙ. Дура ты, это точно.
  • ЕЩЕ
    17.01.2017, 9:17:03
    9
    каждое утро в районе ледового дворца (ходим на пробежку) стая из 10-12 особой огромных псин с клипсами стерегут добычу, кидаются, лают на каждого. Хожу с электрошокером
    • ЕЩЕ
      17.01.2017, 9:17:49
      0
      особей, а не особой, извините
  • :-((
    17.01.2017, 9:23:13
    11
    Это я думаю главный вопрос стал для нашего города, но только никто его не решает, что ждут власти что что...беду.......невозможно ходить спокойно по улицам, везде это свора собак..... действительно скоро народ сам начнёт решать эту "проблему"....за детей страшно....."власти" чего ждём, какие глобальные проблемы решаем...а?
  • делается это видимо для того
    17.01.2017, 9:23:51
    14
    чтобы детей в городе вообще на улицу было нельзя выпускать , собаки и зоофилы приоритет ....
  • Усинск
    17.01.2017, 9:34:05
    18
    В россии так принято пока беда не случится а потом начнут по всем городам собак отлавливать.вот вам пример с боярышником.
  • ...
    17.01.2017, 10:18:44
    2
    На этой неделе тоже собаки облаяли на Приполярной 6 а. Пока одни умные люди издают умные законы другие умники пользуются этими законами. Поэтому бесполезно воевать с Богатыревым и обращаться к местным властям, власти не попрут против закона. Надо сразу по всем случаям идти как можно выше, чтоб верхних достать этой проблемой.
  • Greff
    17.01.2017, 10:36:13
    0
    ИЗОНИАЗИД вам в помощь, добрые люди!
  • Наталья
    17.01.2017, 10:41:52
    14
    Не в одном городе ни когда столько собак не приходилось видеть. Очень страшно отпускать ребенка в школу в районе 5 и 6 их тоже хватает!!! В прошлом году дети не могли попасть в школу, только кто-то открывал дверь, как они сразу забегали во внутрь!!! Может знает кто как создать петицую? Смотрю администрация абсолютно не реагирует на происходящее, чего ждут не понимаю, по всей видимости когда загрузки до смерти!
    • ((((((
      17.01.2017, 11:11:29
      4
      А куда девался звуковой отпугиватель в 5 школе????Собаки постоянно там ходят и хоть бы что(((
    • Она
      17.01.2017, 13:35:51
      3
      Петицию можно попробовать написать, только сразу в Москву. Я думаю подпишут ее многие. Я сама люблю животных и у меня есть собака. Но ситуация в нашем городе с бездомными угрожающая. Страшно и за детей и за себя. Я бы подписала.
      • ...
        17.01.2017, 13:38:50
        3
        Петиция нужна с доказательствами. Например, депутат делает запрос свой депутатский в больницу о количестве укушенных, фотографии прикладываются. А у нас все разрозненно и недоказуемо - одно бла-бла-бла под статьями.
  • кон
    17.01.2017, 11:22:28
    6
    Удалять зубы и кастрировать нужно !
    Чтоб всем было хорошо (защитникам и людям) и комфортно нужно не клипсы на уши вешать, а зубы удалять. Вот тогда будет всем безопасно.
    • !
      17.01.2017, 17:20:23
      -5
      Может тебе зубы удалить?
  • Шопоголик
    17.01.2017, 11:29:24
    6
    В городе столько охотников, выйдите отстрелите их нах.
    • Ыть
      17.01.2017, 12:09:30
      4
      И присядьте на пару лет с пожизненным лишением права на ружьё
    • Охотник
      17.01.2017, 12:44:24
      3
      Шопоголику
      Да легко, если ты вместо меня поедешь лес валить на пару тройку лет.
  • я
    17.01.2017, 11:40:16
    2
    живу в соседнем доме и тоже видела как эта стая на всех лаяла и кидалась. Это было в воскресенье утром. Вели собаки себя очень агрессивно. Они готовы были загрызть любого.
  • Ирина
    17.01.2017, 12:45:53
    5
    Я уже не раз предлогала,изловить хотя бы голов двадцать и запустить в администрацию в день их ,,заседания''очередного,перекрыть все входы и выходы. Тогда и решат проблему на месте.
  • Артем
    17.01.2017, 12:52:52
    -2
    А причем здесь Богатырев? Он же никому не обещал, что собак с городе не будет. Он не чиновник, получающий зарплату за безопасность граждан, с людских налогов он тоже не кормится. Чем он плох?! Виноваты чиновники живущие на наши деньги и не способные решить проблему!!!!!!!!
    • Она
      17.01.2017, 13:37:39
      2
      Притом, что он и сам НИЧЕГО не делает для того чтобы решить эту проблемы. Так и другим не дает. Бегает с жалобами в прокуратуру. А собак как было, так и остается.
  • Оксана
    17.01.2017, 13:01:38
    4
    Уберите эту стаю, хватит издеваться над людьми. Сегодня видела в окно их на Парковой 15-а, насчитала 11 штук и ведь не маленькие. Чего ждете когда беда случится?
    • @@@
      17.01.2017, 13:17:29
      4
      На Мира 15 чёрная с клипсами кидается на всех мужиков и парней..2 недели назад обещал Богатырев забрать её в приют..и всё никак ((
      • ...
        17.01.2017, 13:20:51
        0
        Рыжего психического же забрали (или грохнул кто), может, и этого заберут.
        • точкам
          17.01.2017, 13:32:03
          0
          Он в приюте.А эта девочка и такая агрессивная.Вот кобель,который на пороге администрации всегда лежал сейчас пес банка Скб...вот каждому банку и фирме по псу и проблема решена была бы))
          • DF
            17.01.2017, 15:43:19
            1
            Каждую собаку в лицо знаете... Вот и забрали бы их к себе домой
            • дэфу
              17.01.2017, 15:49:02
              1
              вот именно:у некоторых собак-лица...чего не скажешь о вашем)))))p.sВас ещё не забыла спросить что мне делать по жизни
        • Greff
          17.01.2017, 14:13:25
          0
          Рыжего отравили. ИЗОНИАЗИДОМ!!!
        • Сосед
          17.01.2017, 21:54:39
          0
          Да конечно, забрали)) Живет родимый...Будь он не ладен...
      • Сосед
        17.01.2017, 21:53:41
        0
        На пару с рыжей. Рыжая уже наверно 4 год живет. В подъезд ребенок боится зайти. Некоторые еще и кормят. Так к себе домой заберите их и кормите на здоровье!
  • кон
    17.01.2017, 13:16:50
    1
    Сплошная импотенция
    Скоро весна начнутся собачьи свадьбы и гульки обстановка будет хуже. Весенних нападений на людей точно будет не избежать, ждём жертв в новостях .( Хотя можно было во время кастрации клыки и передние резцы удалять оставить только жевательные и пускай себе живут, но уже кусать не чем было бы.
  • кон
    17.01.2017, 13:16:51
    0
    Сплошная импотенция
    Скоро весна начнутся собачьи свадьбы и гульки обстановка будет хуже. Весенних нападений на людей точно будет не избежать, ждём жертв в новостях .( Хотя можно было во время кастрации клыки и передние резцы удалять оставить только жевательные и пускай себе живут, но уже кусать не чем было бы.
  • 9
    17.01.2017, 15:03:02
    0
    Да в каждом районе этих стай много. У нас за Серебрянным шаром ночами то вой слушаем то пьяные крики идущих с Шарманки. Детей страшно отпускать и самим ходить.
  • Иван
    17.01.2017, 15:35:19
    3
    Нужно стаю собак приманить колбаской и запустить в здание администрации и дверь подпереть. Пусть разбираются
  • Обыватель
    17.01.2017, 15:46:18
    -1
    Сколько людей - столько и мнений.Но .главное.сколько кровожадных!!! готовые Богатырева сами разорвать на части...К этой теме возвращаемся постоянно.По Усинску действительно бегают собаки...большинство из них кастрированные или стерилизованные...потомства не принесут.Так нет же появляются в коробках новые щенки.Не Богатырев же их сам рожает.?Чтобы навести порядок - необходимо всех домашних питомцев регистрировать.чтобы был учет.Только тогда можно будет наводить порядок.А этих собак,чтобы не представляли опасность (тем более .что дети во дворах с ними водят дружбу)нужно кормить во дворах.Поставить для собак "кормушки"и класть в них отходы.Сытые собаки ответят вам благодарностью.Кормить надо!!!!
    • кон
      17.01.2017, 15:52:05
      4
      Смех сквозь слёзы )))
      Сытые собаки ответят нам "д*****м" в округе и по всему двору не ступить будет. А когда расплодятся и тебя съедят из за не имения еды.
    • Greff
      17.01.2017, 16:09:52
      0
      Не Богатырев рожает, но от него
      • грефу
        17.01.2017, 16:31:03
        0
        Признайтесь-вы д****??????!!!!
        • Greff
          17.01.2017, 16:45:14
          -1
          Скобкам
          Признайтесь, вы б***ь?
          • грэфу
            17.01.2017, 17:00:18
            2
            Такое написать мог только пациент психдиспансера. В таком случае вам скидка 100%))
            • Скобкам
              17.01.2017, 17:01:27
              -2
              Вы можете писать что угодно, но я знаю что это не так. И знаю что вы б***ь
              • грэфу
                17.01.2017, 17:05:09
                2
                Вы обзываетесь и злитесь,оскорб**ете...потому что вам в детстве собака п...ку откусила?????И б...ть ваша жена..вы в курсе????
                • Скобкам
                  17.01.2017, 17:07:10
                  -3
                  Я не злюсь, я смеюсь над вами. И у меня нет жены, поэтому я и знаю что вы б***ь!)))
                  • грэфу
                    17.01.2017, 17:13:27
                    2
                    Смех без причины-признак дурачины))Привет соседу по палате...Наполеону
                    • Скобкам
                      17.01.2017, 17:28:06
                      -3
                      Да есть причины смеяться ))
                      Как вспомню что вы вытворяете, когда дружок ваш в отъезде )))
                      • Евгений
                        17.01.2017, 18:00:09
                        2
                        Слышь, упырь, может хватит девушку оскорб***ь?
                        • грэфу
                          17.01.2017, 18:12:25
                          0
                          Дружок-это у вас,так как девушка вам и не светит....))))и вам не смеяться,а плакать нужно...Ну,как говорится-вы в тренде...)Вот потому вы и оскорб**ете и злость с вас так и прёт.Привет дружку
                          • Евгений
                            17.01.2017, 18:19:10
                            2
                            Не нужно ему отвечать, он же просто троллит, зачем уподоб***ься этому чуду?
                            • Евгению
                              17.01.2017, 18:21:32
                              0
                              Спасибо вам.Так и сделаю))
                              • хохо
                                17.01.2017, 19:13:45
                                0
                                Ну да, пособачились вдоволь, пора остановиться.
                        • Greff
                          17.01.2017, 19:11:35
                          -1
                          Сам ты упырь, причем рогатый)))
                          Спроси лучше у своей бабы с кем она спит, когда тебя в городе нет
                          • грэфу
                            17.01.2017, 19:26:28
                            2
                            Как выше было в коменте о вас-то точно не с вами)))
                          • Евгений
                            17.01.2017, 19:54:18
                            1
                            Спросил. Говорит что сама. Я ей верю
  • Обывателю
    17.01.2017, 16:09:34
    -3
    Вот и кормите возле своего подъезда. А мне кажется людям самим нужно потравить, а Богатырёв согласно контракта соберет трупы и кремирует. Кто то знает успешный способ борьбы с бродячими собаками? Поделитесь. Что по вашему мнению должна сделать администрация города?
  • Лена
    17.01.2017, 16:12:10
    1
    Помочь не успел, а вот сфоткать - очень даже успел))))))
  • Врачу
    17.01.2017, 17:55:27
    -1
    если вы действительно врач,то вам не место в больнице,вы так своих детей обзывайте,если они есть у вас,мозги у вас засохли
  • Сонька Ручка
    17.01.2017, 19:01:47
    -3
    А может надо за ручку привести к подьездам самого Собачника Б.и оставить на растерзание собакам?Может тогда кто то обратит внимание,а то только одни разговоры,а воз и ныне там.Запрячь собачятника в сани ,собак попарно связать и отправить в тундру.
  • Хлор
    17.01.2017, 19:12:19
    -2
    Приедьте в Парму и посмотрите,сколько этих собак бродячих,ужас!Есть правда сердобольные дамы,которые ездят с города на Ельскую и возят жратву этим собакам.Делать им нечего,сраным пенсионеркам.А то что в Парме единственная женщина-пенсионерка-трудится почтальонкой в течении нескольких лет,другие не идут,не одинажды была покусана собаками-никому и дела нет.А когда ее нет и корреспонденцию разнести некому-скулят сами как собаки-дойти до почты не могут.Дайте нам право- мы их сами истребим этих бездомных собачек.
    • хлору
      17.01.2017, 19:23:40
      8
      "...сраные пенсионерки...""Ужас..люди,что с вами????Вы хуже собак (некоторые)
    • Хлору
      17.01.2017, 20:31:04
      5
      Главное, чтобы вы, Хлор, в свое время "сраным пенсионером" не стали, а то от одиночества и медведей пойдёте кормить...
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