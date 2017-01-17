Письмо в редакцию: "Собаки стали нападать стаями"

К нам в редакцию написал читатель, который стал свидетелем нападения собак на людей.

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Как сообщил наш читатель, стая собак около 10 штук бегает в районе домов 14, 16, 18, 20 по ул. Парковой. Также он пишет, что видел несколько случаев, как эти собаки бросались на людей. Говорит, что сам однажды подвергся их нападению рано утром, когда людей нет на улице. Днем они не нападают, когда многолюдно.

- Буквально пару дней назад около 8:30 утра наблюдал из окна, как эта стая около 1-го подъезда дома № 16 по ул. парковой набросилась сначала на девушку (сильно кричала), потом на ребенка, - пишет читатель. - Я к сожалению помочь ничем не мог, далеко был, но успел сфотографировать, правда вышло не очень качественно. Необходимо поднимать этот вопрос, иначе может печально всё это закончится.

Дети утром идут в школу и могут серьёзно пострадать от этой своры. Надо что-то делать. Иначе люди вынуждены будут сами защищаться кто как может, - заключил наш читатель.

(с) Усинск.Онлайн