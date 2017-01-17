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17.01.2017 10:05
В Усинске стартовал проект бесплатных занятий спортом

Молодежный парламент муниципального образования городского округа «Усинск» запускает новый проект «Спортивный марафон «ПОДТЯГИВАЙСЯ!»

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Цель понятна — привлечение молодежи к занятиям физкультурой и спортом, когда здоровый образ жизни является нормой.

Предварительно была проведена огромная подготовительная работа. Депутаты провели исследования, какие виды спорта являются популярными в молодежной среде, переговоры с тренерами, разместили рекламу в социальных сетях и на телевидении.

И вот 15 января был дан старт проекту. В тренажерном зале ледового дворца «Югдом» прошли первые тренировки. Проект будет длиться два месяца. Каждую неделю будут проходить тренировки в различных спортзалах. Впереди занятия борьбой, игровыми видами спорта, йогой. Тренировки бесплатные для всех желающих. Условий посещения спортзалов только два: при себе иметь спортивную форму и хорошее настроение! Депутаты верят, что войдя в спортзал, молодежь будет посещать его постоянно. Главное — найти себя в спорте, найти свой вид спорта!

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Комментарии (8)

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  • Дмитрий Гришин
    17.01.2017, 12:27:08
    2
    удачи
    Хорошая инициатива! Молодцы! Надеюсь, мероприятие пройдет не для "галочки", и еще некоторое число жителей города приобщится к занятиям спортом.
    Пожелание на будущее: не забывайте про бег и лыжи - доступно, полезно и на свежем воздухе.
  • про бег
    17.01.2017, 13:32:22
    3
    да сюда еще бег от стаи голодных собак добавьте, будет местная "забава "
  • Усинец
    17.01.2017, 15:29:57
    -1
    время
    А вот по времени выбрали так, чтоб никто не приходил)) молодцы!
    • мари
      17.01.2017, 17:59:30
      0
      Да половина города вахтами работает, они и в 9 утра могут. Главное - желание.
    • Усинка
      17.01.2017, 19:50:55
      -1
      Каждое занятие - пройдет в выходной день. Время тоже для выходного дня адекватное.
      Календарь хоть бы глянули, прежде чем троллить)
  • Усинцу
    17.01.2017, 15:43:49
    0
    Специально выбраны выходные.
  • Катя
    17.01.2017, 23:45:21
    0
    Главное вовремя сообщить!
  • Романтик-Фантазер
    17.01.2017, 23:49:48
    0
    А в КСК теперь уже бокс не бесплатный для пацанов?
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