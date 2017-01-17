Холод не тётка

Злоумышленник "утеплился" - он украл 150 пар носков и 100 пар варежек.

В полицию индивидуальный предприниматель обратился с заявлением о краже со взломом. Инцидент произошел по адресу Парковая, 14 - там на месте магазина коммерсант устроил склад, параллельно производя ремонт.

Неизвестный проник в помещение через входную дверь и похитил два шуруповёрта, "болгарку" - на общую сумму в 30 тысяч рублей. Также злоумышленник похитил унты, пимы (3 пары), 150 пар тёплых носков, 100 пар варежек.

По данному факту возбуждено уголовное дело, виновное лицо пока не установлено.

(с) Усинск.Онлайн