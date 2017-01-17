17.01.2017 11:20
Холод не тётка
Злоумышленник "утеплился" - он украл 150 пар носков и 100 пар варежек.
В полицию индивидуальный предприниматель обратился с заявлением о краже со взломом. Инцидент произошел по адресу Парковая, 14 - там на месте магазина коммерсант устроил склад, параллельно производя ремонт.
Неизвестный проник в помещение через входную дверь и похитил два шуруповёрта, "болгарку" - на общую сумму в 30 тысяч рублей. Также злоумышленник похитил унты, пимы (3 пары), 150 пар тёплых носков, 100 пар варежек.
По данному факту возбуждено уголовное дело, виновное лицо пока не установлено.
(с) Усинск.Онлайн
Запомните рисунки, глядишь, "всплывёт рыба-рак".
Это сорокина болезнь:- что-нибудь, но утащить, даже если и нужды в этом нет никокой.