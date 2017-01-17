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17.01.2017 12:16
Усинский самбист завоевал "золото" в Ухте
В Ухте определились победители республиканского турнира по самбо «Спорт против наркотиков».
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В минувшие выходные в ухтинском спортивном комплексе «Нефтяник» состоялся республиканский турнир по самбо «Спорт против наркотиков».

Как рассказал главный судья соревнований Сергей Балов, в турнире приняли участие 64 спортсмена 2001-2003 годов рождения из Ухты, Усинска, Печоры и Сосногорска.

«Участники показали хорошую подготовку. Отдельно хочется отметить ухтинку Александру Борисову, которая была поощрена за лучшую технику, - сообщил Сергей Балов.

Усинец Рифат Дуйсенбиев в весовой категории 72 кг занял первое место.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (4)

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  • )))))
    17.01.2017, 13:10:53
    3
    Молодец,Рифат!!!
  • кон
    17.01.2017, 13:22:57
    1
    Поздравляю!
    Браво!
  • Елена
    17.01.2017, 15:19:28
    -1
    Молодцы ребята!!!
  • Рифат
    17.01.2017, 16:23:40
    -1
    Усинский самбист завоевал золото по дзюдо в Ухте *****
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