Усинский самбист завоевал "золото" в Ухте

В Ухте определились победители республиканского турнира по самбо «Спорт против наркотиков».

В минувшие выходные в ухтинском спортивном комплексе «Нефтяник» состоялся республиканский турнир по самбо «Спорт против наркотиков».

Как рассказал главный судья соревнований Сергей Балов, в турнире приняли участие 64 спортсмена 2001-2003 годов рождения из Ухты, Усинска, Печоры и Сосногорска.

«Участники показали хорошую подготовку. Отдельно хочется отметить ухтинку Александру Борисову, которая была поощрена за лучшую технику, - сообщил Сергей Балов.

Усинец Рифат Дуйсенбиев в весовой категории 72 кг занял первое место.

(с) Усинск.Онлайн