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17.01.2017 14:11
Убивший усинку киргиз предстанет перед судом
Расследование уголовного дела завершено.
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Следственным отделом по г.Усинск СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела по факту убийства местной жительницы и хищения у нее имущества.

В сентябре 2016 года в квартире дома по улице Комсомольской было обнаружено тело 33-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями.

В течение двух суток следователям СК во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 21-летний гражданин Кыргызской Республики, приехавший в Усинск на заработки. Он был задержан в аэропорту Домодедово в Москве при попытке улететь на родину. Впоследствии по ходатайству следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, молодой человек познакомился с женщиной через социальную сеть. Они договорились встретиться. Находясь в квартире, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары ножом, в том числе в жизненно-важные органы. От массивной кровопотери, возникшей в результате проникающих колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов, женщина скончалась на месте происшествия. После совершения убийства, злоумышленник похитил сотовый телефон потерпевшей стоимостью 13290 рублей, используя который, с помощью услуги «Мобильный банк» похитил с расчетного счета банковской карты потерпевшей 12 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования фигурант дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего и признал вину по обвинению в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ). Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии (14)

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  • легкодоступные
    17.01.2017, 15:47:09
    2
    православные блондинки-
    Запомните! Я считаю, что восточные мужчины не любят, когда их обманывают, изменяют,возраст скрывают, когда легкодоступные женщины ещё замечание сделают! Думайте, перед тем, как заманить в свою квартиры через "СЕКС" с целью использовать бесплатный рабочий труд, делать ремонт...! Они не видели такое безобразие, как женщины НИКОТИН сосут, а вместо чая пиво пьют и ещё ...
    • Факт
      17.01.2017, 15:53:07
      12
      То есть, изначально относятся к женщинам как к нелюдям
      • ((((((
        17.01.2017, 16:26:17
        15
        В любом случае это не давало ему право-убивать!!!!Искать нужно было среди своих:девственниц,не сосущих пиво и не ..жующих табак!!!Соболезную родным погибшей
  • к женщинам
    17.01.2017, 16:02:24
    -2
    относятся
    Как к преданной, идеальной матери! Они считают, что таких "блондинок не девственных" к нелюдям, к не верным, значит закидать камнями, как делали древнее... Хотя век современный...
  • Усинец
    17.01.2017, 16:32:06
    0
    Странно, никогда не бывает заголовков типа "Убивший человека русский (украинец, еврей) будет осуждён". Что то про талерантность сразу забываем. Стыдно должно быть авторам УО.
    • усинка
      17.01.2017, 19:46:06
      13
      За что им стыдно? Что обкуренный или нажевавшийся какй то дряни чурбан зарезал как , извините за выражение , барана, девушку?!!!Да на кол эту тварь, чтоб другим не повадно было.!!!Приехали сюда свои первобытные инстинкты применять!Там в своем ауле , ему сразу же сделали бы "харакири".Очень жаль девушку и соболезную родным погибшей.
  • не кто не имеет
    17.01.2017, 16:51:40
    -2
    право убивать
    Конечно, человек не муха! Очень жалко девушку! Но перед тем, как одеть сковородку на голову любой мужчине, ждите ответную реакцию. Не все уходят на улицу зубной щёткой, как бомж или же на тот свет, оставляя обеспечанной "Вдовой"!!!!
  • Кук
    17.01.2017, 16:54:52
    0
    головой надо было думать
  • Кук
    17.01.2017, 16:55:22
    6
    давайте еще больше привозить азиатов сюда
  • Где голова???
    17.01.2017, 20:02:04
    -3
    Разве не это бедная (тётенька для юноши 20 летнего)
    пригласила в Усинск через СОЦИАЛЬНУЮ СЕТЬ и свою квартиру, своих мало что ли?
  • uee65
    17.01.2017, 20:10:04
    0
    Баба сама виновата, всем им мала своих мужиков.
  • Земляк
    17.01.2017, 22:57:45
    1
    Гапликова ))))
  • Земляк
    17.01.2017, 22:57:45
    1
    Гапликова ))))
  • В курсе
    18.01.2017, 0:23:02
    0
    Там, в республиках этих, политика партии такая, что русские - животные. Чуть ли не на гос уровне.
    А наши шаболды это доказывают.
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