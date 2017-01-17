Убивший усинку киргиз предстанет перед судом

Расследование уголовного дела завершено.

Следственным отделом по г.Усинск СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела по факту убийства местной жительницы и хищения у нее имущества.

В сентябре 2016 года в квартире дома по улице Комсомольской было обнаружено тело 33-летней местной жительницы с множественными колото-резаными ранениями.

В течение двух суток следователям СК во взаимодействии с сотрудниками полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 21-летний гражданин Кыргызской Республики, приехавший в Усинск на заработки. Он был задержан в аэропорту Домодедово в Москве при попытке улететь на родину. Впоследствии по ходатайству следствия в отношении него судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, молодой человек познакомился с женщиной через социальную сеть. Они договорились встретиться. Находясь в квартире, между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес потерпевшей множественные удары ножом, в том числе в жизненно-важные органы. От массивной кровопотери, возникшей в результате проникающих колото-резаных ранений грудной клетки с повреждением внутренних органов, женщина скончалась на месте происшествия. После совершения убийства, злоумышленник похитил сотовый телефон потерпевшей стоимостью 13290 рублей, используя который, с помощью услуги «Мобильный банк» похитил с расчетного счета банковской карты потерпевшей 12 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

В ходе предварительного расследования фигурант дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего и признал вину по обвинению в убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ) и краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину (п.«в» ч.2 ст.158 УК РФ). Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.