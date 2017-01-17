На мост через Лыжу выделят 90 миллионов

Сумма будет разбита на 3 года, по 30 миллионов рублей в каждом.

Утверждена адресная инвестиционная программа Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, пишет "Комиинформ".

Распоряжением Правительства Республики Коми от 16 января 2017 года №6-р утверждён перечень из 73 объектов капитального строительства, а также автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, определённых к строительству на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Реализация мероприятий адресной инвестиционной программы предусматривает осуществление бюджетных инвестиций в следующих объёмах: 2017 год - около 1,884 млрд. руб., 2018 год - более 1,664 млрд. руб., 2019 год - около 323 млн. руб.

Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми составляет:

- на объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми в 2017 году - более 1,423 млрд. руб., в 2018 году - более 1,259 млрд. руб., в 2019 году - 100 млн. руб.;

- на объекты капитального строительства муниципальной собственности в 2017 году - около 266,6 млн. руб., в 2018 году - около 192,7 млн. руб., в 2019 году - более 192,6 млн. руб.;

- на строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми в 2017 году - более 193,7 млн. руб., в 2018 году - более 212,5 млн. руб., в 2019 году - 30 млн. руб.

Так, по государственной программе "Развитие здравоохранения" запланировано строительство лечебного корпуса в с. Усть-Цильма, Республиканской инфекционной больницы в Сыктывкаре, посадочной площадки для вертолетов при медицинской организации в пгт. Шудаяг.

В рамках госпрограммы "Развитие образования" предусматривается строительство детского сада на 50 мест в с. Большелуг Корткеросского района, школы на 90 мест с пришкольным интернатом на 20 мест и дошкольной группой на 20 мест в пст. Приуральский Троицко-Печорского района, молодежного ресурсного центра Республики Коми в Сыктывдинском районе, школы на 1200 мест по ул.Петрозаводской в Сыктывкаре.

Программе Коми "Развитие транспортной системы" включает в себя:

строительство мостового перехода через р.Лыжа на автомобильной дороге "Печора (от п.Кожва)-Усть-Уса-Усинск"

строительство автомобильной дороги "Айкино-Кослан" на участке пст.Вожский-пст.Мозындор

реконструкцию автомобильной дороги "Ухта-Троицко-Печорск" на участке пос.Седью-р.Чомкосаёль

реконструкцию автомобильной дороги "Подъезд к с. Носим" от автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" км 33+977 - км 43+477

реконструкцию автомобильной дороги "Ираёль - Ижма - Усть-Цильма" на участке км 120+052 - км 128+784, км 130+300 - км 143+576

реконструкцию автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко – Печорск" на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая км 344+489. Мост через р.Черь-Вычегодская

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск - Благоево – Чупрово" км 172+581 - км 172+593. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 49+772. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 76+400 - км 76+402. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 76+875. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 81+816 - км 81+824. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 88+319 - км 88+323. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан - Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 89+214. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Кослан- Большая Пысса - Латьюга – Зубово" км 91+099 - км 91+116. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "с.Буткан - пгт Усогорск" км 0+139. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Подъезд к железнодорожной станции "Кослан"-пст.Разгорт" км 3+687 - км 3+691. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск-Благоево-Чупрово" км 112+530. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск-Благоево-Чупрово" км 108+995. Мост через р.Ширь

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск-Благоево-Чупрово" км 170+024. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск-Благоево-Чупрово" км 175+769. Мост через р.Лекъю

реконструкцию автомобильной дороги "Усогорск-Благоево-Чупрово" км 185+445. Мост через р.Ела

реконструкцию автомобильной дороги "Койгородок – Нючпас" от автомобильной дороги "Визинга - Кажим" км 32+550. Мост через р.Вежью

реконструкцию автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко – Печорск" на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая км 261+310 - км 261+320. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Зимстан-Нижний Воч-Верхний Воч" от автомобильной дороги "Усть-Кулом- Керчомья-Гайны" на участке км 21+469. Мост через р.Мельничаель

реконструкцию автомобильной дороги "Керчомъя-Дзёль" от автомобильной дороги "Усть-Кулом-Керчомъя-Гайны" км 20+754. Мост через р. Виль

реконструкцию автомобильной дороги "Керчомъя-Дзёль" от автомобильной дороги "Усть-Кулом-Керчомъя-Гайны" км 36+042. Мост через р.Соль

реконструкцию автомобильной дороги "Керчомъя-Дзёль" от автомобильной дороги "Усть-Кулом-Керчомъя-Гайны" км 38+035. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Подъезд к с.Усть-Илыч от автомобильной дороги "Троицко- Печорск – Комсомольск – Якша" км 10+064 - км 10+085. Мост через р.Ручь- Ель

реконструкцию автомобильной дороги "Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша" км 68+095 - км 68+104. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша" км 61+367. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Троицко-Печорск – Комсомольск – Якша" км 76+065. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной дороги "Ижма – Мохча" км 24+723 - км 24+732. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Сизябск – Мохча – Мошъюга от автомобильной дороги "Ижма – Мохча" км 25+210 - км 25+219. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Ираёль - Ижма - Усть-Цильма" км 221+680. Мост через ручей

реконструкцию автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко – Печорск" на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая км 22+708. Мост через р. Лемью

реконструкцию автомобильной дороги Корткерос-Мордино-Лопыдино-граница Пермского края на участке от поворота на п.Верхняя Максаковка до границы Пермского края км 38+698. Мост через р. Чедью

реконструкцию автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко – Печорск" на участке Сыктывкар - Пузла - Крутая км 44+747. Мост через р. Кия-Ю

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