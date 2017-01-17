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17.01.2017 16:57
Усинцы смогут рассчитываться в поездах банковскими картами
В поездах дальнего следования пассажиры могут оплачивать дополнительные услуги, товары, приобретенные у проводников банковскими картами, сообщает пресс-служба РЖД.
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Мобильными терминалами приема банковских карт ПАО "Сбербанк" уже оборудованы 20 поездов.

В их числе:

№ 375/376 Москва – Воркута,
№ 97/78/77/98 Микунь – Санкт-Петербург – Воркута,
№ 305/306/304/303 Сыктывкар – Усинск,
№ 677/678 Сыктывкар – Кослан.

Спектр дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования, постоянно расширяется. Например, в поезде № 33/34 Сыктывкар – Москва можно воспользоваться душем.

Комментарии (8)

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  • )))))
    17.01.2017, 17:27:07
    3
    Втридорога?????
    И на станциях можно купить,взяв для этого немного наличных
  • Вит
    17.01.2017, 17:29:59
    3
    Эта нововведения появилась еще 2-3 месяца назад. Оплачивать покупки по карте в поезде смогут если есть в зоне приема мобильного сигнала...
  • Артем
    17.01.2017, 17:34:48
    9
    Дайте нормальные вагоны, цены космические, а вагоны грязные, вонючие, биотуалетов нет. Это про поезд в столицу Республики.
  • ва
    17.01.2017, 18:31:17
    1
    У меня ребёнок ужаснулся когда недавно на нашем вокзале увидел усинские вагоны. Грязные, вонючие, убожество.
    • 忍者
      17.01.2017, 23:14:33
      0
      Для тех, кто с претензией, и привык свою пятую точку перемещать в комфорте самолеты есть. При совке все ездили и нормально было, это сейчас набаловались-обаристократились.
  • усинка
    17.01.2017, 19:04:50
    -1
    Так была недавно здесь на сайте статья о замене старых вагонов на новые , втом числе по направлению в нашу Республику. Где же они?
  • Обыватель
    17.01.2017, 20:53:06
    0
    Действительно!!! Стоимость билетов баснословная! Вагоны грязные.вонючие,ветер по вагону гуляет.Летом же , кондиционеров нет...жарище плюс вонище...Но если вы еще поедете для "упрощения " без пересадки "адлеровским" поездом!!! То там еще лучше! Вагоны не мытые с "рождения" то есть списанные давным давно ....но в сезон работают. Проводники -обслуга на "высшем уровне"!За всю дорогу,до самого Адлера - даже не подметают!Да еще и туалет один работает,второй закрыт - в Усинск загруженный овощами,фруктами и "коньяком "...а из Усинска деревцами елки.Бизнес.Плюс всю дорогу уговаривают всех мужиков пить ихний "коньяк"...так сказать "не навязчивый сервис."Услуга ЖД - это откровенное неуважение граждан.
  • Пассажир
    17.01.2017, 21:43:13
    2
    Помню на ярославском вокзале усинские вагоны даже искать не надо, те что самые конченые значит усинские
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