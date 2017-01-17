17.01.2017 16:57
Усинцы смогут рассчитываться в поездах банковскими картами
В поездах дальнего следования пассажиры могут оплачивать дополнительные услуги, товары, приобретенные у проводников банковскими картами, сообщает пресс-служба РЖД.
Мобильными терминалами приема банковских карт ПАО "Сбербанк" уже оборудованы 20 поездов.
В их числе:
№ 375/376 Москва – Воркута,
№ 97/78/77/98 Микунь – Санкт-Петербург – Воркута,
№ 305/306/304/303 Сыктывкар – Усинск,
№ 677/678 Сыктывкар – Кослан.
Спектр дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования, постоянно расширяется. Например, в поезде № 33/34 Сыктывкар – Москва можно воспользоваться душем.
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