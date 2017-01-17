Усинцы смогут рассчитываться в поездах банковскими картами

В поездах дальнего следования пассажиры могут оплачивать дополнительные услуги, товары, приобретенные у проводников банковскими картами, сообщает пресс-служба РЖД.

Мобильными терминалами приема банковских карт ПАО "Сбербанк" уже оборудованы 20 поездов.

В их числе:

№ 375/376 Москва – Воркута,

№ 97/78/77/98 Микунь – Санкт-Петербург – Воркута,

№ 305/306/304/303 Сыктывкар – Усинск,

№ 677/678 Сыктывкар – Кослан.

Спектр дополнительных услуг, предоставляемых пассажирам в поездах дальнего следования, постоянно расширяется. Например, в поезде № 33/34 Сыктывкар – Москва можно воспользоваться душем.