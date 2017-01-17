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17.01.2017 17:35
"ЛУКОЙЛ-Коми" получил право добычи нефти на Западно-Усинском участке
Компания выиграла аукцион на право пользования недрами в целях разведки и добычи нефти.
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ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" выиграло аукцион на право пользования недрами в целях разведки и добычи нефти на Западно-Усинском участке в Коми, сообщил департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает "Интерфакс", "ЛУКОЙЛ-Коми" стала победителем по участку, предложив разовый платеж в размере 44 млн рублей при стартовой цене 40 млн рублей. Срок заключения договора - 25 лет.

Западно-Усинский участок площадью 740,3 кв. км расположен в 50 км к западу от Усинска. Его выставили на торги в ноябре 2016 года. Ресурсный потенциал: запасы нефти (геологические/извлекаемые) (часть месторождения им. А.Алабушина - нераспределенный фонд): А+В+С1 - 524/225 тыс. тонн, С2 - 109/47 тыс. тонн; перспективные ресурсы газа (структура Верхнелодминская-II): С3 - 2,878 млрд кубометров.

Комментарии (4)

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  • Усинец
    17.01.2017, 18:56:35
    3
    Возможно появятся новые рвбочие места?К кому обращаться и кто будет востребован?Или набрали еще до аукциона?!!
  • Усинцу
    17.01.2017, 21:47:22
    -3
    Обращайтесь в отдел кадров ТПП ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз
  • Иванов
    17.01.2017, 23:29:34
    -1
    опять вонь будет ... и грязь ...
  • Я
    17.01.2017, 23:42:29
    2
    Радость
    Ура! Значит, все стабильно! Работа будет - городу стабильность.
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