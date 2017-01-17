"ЛУКОЙЛ-Коми" получил право добычи нефти на Западно-Усинском участке

Компания выиграла аукцион на право пользования недрами в целях разведки и добычи нефти.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" выиграло аукцион на право пользования недрами в целях разведки и добычи нефти на Западно-Усинском участке в Коми, сообщил департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу.

Как сообщает "Интерфакс", "ЛУКОЙЛ-Коми" стала победителем по участку, предложив разовый платеж в размере 44 млн рублей при стартовой цене 40 млн рублей. Срок заключения договора - 25 лет.

Западно-Усинский участок площадью 740,3 кв. км расположен в 50 км к западу от Усинска. Его выставили на торги в ноябре 2016 года. Ресурсный потенциал: запасы нефти (геологические/извлекаемые) (часть месторождения им. А.Алабушина - нераспределенный фонд): А+В+С1 - 524/225 тыс. тонн, С2 - 109/47 тыс. тонн; перспективные ресурсы газа (структура Верхнелодминская-II): С3 - 2,878 млрд кубометров.