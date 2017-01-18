Предложения Коми по обороту спиртосодержащей продукции двойного назначения поддержаны на федеральном уровне

Соответствующая работа организована в городах и районах Республики Коми.

Предложения Республики Коми по обороту спиртосодержащей продукции двойного назначения нашли поддержку на федеральном уровне.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев на состоявшемся сегодня, 17 января, рабочем совещании по исполнению постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации №195 от 23 декабря 2016 года "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции". Совещание провела первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова.

Соответствующая работа организована в городах и районах Республики Коми. Проведены совместные рейды по проверке торговых объектов, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию. Управление Роспотребнадзора по республике к 17 января 2017 года проверило 362 предприятий торговли, аптечной сети. Отобрано на исследования 34 образца спиртосодержащей продукции. На 36-ти объектах выявлены административные правонарушения, приостановлена реализация спиртсодержащей продукции объемом 770,5 литра. В ходе внеплановых проверок на 13 объектах были выявлены также нарушения правил продажи отдельных видов товаров. Во всех случаях приняты меры по привлечению виновных лиц к административной ответственности.

МВД по Республике Коми выявило 25 мест реализации спиртосодержащей непищевой продукции. В результате проверок изъято 1871 единица товаров общим объемом 189 литров. 37 единиц продукции направлено на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Коми. Составлено два административных материала (незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена). По остальным делам проводится административное расследование.

По результатам проведенных проверок незаконная продажа выявлена во всех муниципалитетах Республики Коми, за исключением Койгородского района и Вуктыла.

"Результаты проведенных мероприятий в рамках исполнения постановления о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции показали свою эффективность, но, с другой стороны, свидетельствуют о том, что принятие мер только в розничном сегменте недостаточно. Продукция изымается из розничной торговли, арестовывается, накладываются штрафы, вместе с тем её производство и завоз на территорию республики не прекращается. Поэтому есть необходимость изменения экономических правил в производстве и обороте данной продукции на федеральном уровне, чтобы данная деятельность не приносила сверхприбыль предпринимателям при несущественных - от 300 до 3000 рублей - штрафах за нарушения требований законодательства", - отметил А.Князев.

Уже в 2017 году Правительство Российской Федерации планирует ужесточить правила производства и оборота пищевой спиртосодержащей и парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены, включая введение лицензирования указанных видов деятельности. С целью совершенствования госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции, сокращения употребления населением спиртосодержащей продукции не по назначению, в сентябре 2016 года Правительство Республики Коми направило обращение на федеральный уровень с предложением об усилении контроля за производством и оборотом данной продукции. В частности, предложено отнести лосьоны "Боярышник" и другие подобные виды спиртосодержащих парфюмерно-косметических товаров к подакцизной продукции, повысить штрафы за незаконное производство и реализацию суррогатов алкоголя, повысить цену подобной продукции до уровня бутылки водки пропорционально объёму, закрепить за регионами России право запрещать продажу спиртосодержащей непищевой продукции двойного назначения.

Кроме того, предлагается ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, усилить ответственность за совершение правонарушений и преступлений в сфере ее производства и оборота. До 31 марта 2017 года планируется подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах в части изменения действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию для снижения спроса на суррогаты алкоголя. По словам А.Князева, некоторые из мер, предложенных Правительством Республики Коми, уже вошли в перечень поручений Президента России Правительству России от 21 декабря 2016 года.

По итогам совещания Лариса Максимова поручила всем заинтересованным сторонам в рамках предоставленных полномочий оказывать содействие Управлению Роспотребнадзора по Республике Коми и органам полиции в предупреждении ситуаций, которые могут повлечь отравления и гибель людей в связи с употреблением продукции "двойного назначения", сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.

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