Усинские пилоты увезли домой Кубок Салехарда и Лабытнанги

Драматические события развернулись на озере Лебяжьем - именно там была обустроена гоночная трасса.

14-15 января на озере Лебяжье проходили 1 и 2 этапы «Кубка Севера-2017» по картингу.

В борьбе за заветный Кубок приняли участие около 50-ти картингистов с Салехарда, Лабытнанги, Усинска и Печоры (к сожалению, не смогли приехать из-за отсутствия багажных вагонов пилоты из Воркуты, Инты и Нижнего Одеса). Усинские спортсмены тоже добирались до этой победы не без проблем. Из-за отсутствия багажных вагонов нашим ребятам пришлось отправлять карты по зимнику до Печоры и только оттуда транспортной компанией до станции Лабытнанги.

Но мир не без добрых людей - ООО «МАКСИМА» выделила технику для перевозки болидов юных шумахеров.

Только приехав на трассу усинцы поняли, что борьба будет жаркой. Круг протяженностью более километра был организован на озере. Пилоты всех команд прикатанные (не раз ездили по дистанции), при этом и уровень соперников растёт, как с технической, так и с тактической стороны.

Команда Усинска привезла как именитых гонщиков, так и новичков: для того, чтобы начинать готовить из них новых чемпионов. Плюс к этому многие парни перешли в новые, более мощные классы. Так, например, Сергей Канев перешел в класс «KZ-2», Иван Иванов впервые выступал в классе «KF-2». Впервые приняли участие в таких соревнованиях Родин Дмитрий и Альберт Камалетдинов.

В итоге в первый день гонок наши пилоты продемонстрировали свой уровень и взяли 1 командное место, второе у Салехарда, третьими стали гонщики из Лабытнанги.

Личные места усинских спортсменов 1 этапа Кубка Севера:

Класс «KF-3»

1 место-Григорий Максимец

2 место –Дмитрий Лопатин

Класс «KF-2»

1 место-Романов Роман

2 место-Иванов Иван

Класс «KZ-2»

2 место-Канев Сергей

Во второй день соревнований начались проблемы с техникой. После первого заезда вышли из строя карты Иванова Ивана, Максимец Григория и Родина Дмитрия. Усинску нужно было выполнить 100% результат тремя спортсменами, чтобы победа была за нами. И в самый нужный момент ребята отстояли честь города и втроём вывезли команду на первое общекомандное место!

Личные места усинских спортсменов 2 этапа Кубка Севера:

Класс «KF-3»

1 место –Дмитрий Лопатин

Класс «KF-2»

1 место-Романов Роман

Класс «KZ-2»

1 место-Канев Сергей

Следующие этапы кубка пройдут в Усинске и Печоре в феврале и завершится кубок в марте в Нижнем Одесе.