Медсестра обокрала коллег

Полицейские ОМВД России по городу Усинску раскрыли кражу денежных средств у работников клиники.

В ОВД Усинска поступило сообщение о том, что в одной из клиник совершены две кражи денежных средств. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна одна из медсестер клиники. Воспользовавшись тем, что в кабинете никого нет, злоумышленница похитила из кошелька своей коллеги лежащего на тумбочке 5 тысяч рублей.

Однако этого женщине показалось мало, и через несколько дней она совершила очередную кражу. Жертвой подозреваемой стала еще одна работница клиники. Злоумышленница похитила из ее кошелька 6 тысяч рублей. Похищенными средствами жительница Усинска распорядилась по собственному усмотрению.

По факту кражи сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получены признательные показания.

Ведется следствие.