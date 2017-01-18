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18.01.2017 09:35
Медсестра обокрала коллег
Полицейские ОМВД России по городу Усинску раскрыли кражу денежных средств у работников клиники.
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В ОВД Усинска поступило сообщение о том, что в одной из клиник совершены две кражи денежных средств. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что к совершению преступления причастна одна из медсестер клиники. Воспользовавшись тем, что в кабинете никого нет, злоумышленница похитила из кошелька своей коллеги лежащего на тумбочке 5 тысяч рублей.

Однако этого женщине показалось мало, и через несколько дней она совершила очередную кражу. Жертвой подозреваемой стала еще одна работница клиники. Злоумышленница похитила из ее кошелька 6 тысяч рублей. Похищенными средствами жительница Усинска распорядилась по собственному усмотрению.

По факту кражи сотрудниками полиции города Усинска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Получены признательные показания.

Ведется следствие.

Комментарии (18)

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  • )))))
    18.01.2017, 10:09:32
    12
    Крыса!!!
  • Конкурент
    18.01.2017, 10:38:04
    -1
    Не мед сестра а санитарка!!!!!
  • 1
    18.01.2017, 12:39:44
    -5
    1
    разберутся сами!!!!!!!
  • Ой
    18.01.2017, 13:24:50
    1
    А в какой клинике?
    • гость
      18.01.2017, 15:15:05
      1
      РГС
  • Ай
    18.01.2017, 13:46:18
    1
    Ну судя по суммам в кошельках дело было в бесплатной поликлинике .
  • вот
    18.01.2017, 13:52:42
    0
    ПОЗОР!
    Пишите, так же по национальности, пусть страна знает своих героев)))
    • сотрудник
      18.01.2017, 14:03:26
      2
      кража
      Национальный герой российской федерации. А что, вам слабо написать ещё имя, раз так осведомлены.
  • местная
    18.01.2017, 15:15:48
    -5
    кража
    Это же была Роза Сябитова, вы что, не знаете что ли, ей не хватило денег на развод дочери и сына с супругами, на житье-бытье далее.
  • Местной
    18.01.2017, 15:42:44
    3
    Вам бы в клинику надо ...
  • народ
    18.01.2017, 15:52:06
    -1
    деньги
    Жалко санитарку, до чего довели народ жулики находящиеся у власти. Ещё не известно чтобы сделали они находясь на месте обворованного ими народа.
    • Правильно
      18.01.2017, 16:17:24
      4
      говоришь! В 70х, мы даже дома свои не закрывали. т.к. воровства не было совсем.
      • Да
        18.01.2017, 23:57:31
        1
        было дело
        Была страна Советский союз! Да, жили люди в то время, не то, что нынешнее племя....
  • Обыватель
    18.01.2017, 16:09:36
    4
    Как бы не "довели" народ...но лезть в чужой кошелек - это низко.оправдания нет и не может быть...Мне пришлось работать с женщиной,она постоянно воровала "мелочь" с кармана или портмоне на сигареты.На сделанное ей замечания пришлось услышать бурю возмущения и негодования...Оказывается,она просто считала ,что достаток мое семьи выше в разы -чем ее.И по такой простой причине она просто "уравновешивала" частично свой доход.
  • Гайзер
    18.01.2017, 16:27:28
    4
    Воруйте миллионами доказать ваше преступление будет сложней
  • ***
    18.01.2017, 18:11:51
    -3
    А не надо кошельки оставлять где попало. Та капуша сама виновата, что не бережет свое имущество.
  • Инкогнито
    18.01.2017, 18:41:25
    0
    Все то вы "гость " знаете.....
  • для
    18.01.2017, 19:01:08
    0
    местной кражи!
    Ваши комментарии отправлены Розе Сабитовой, на ТВ в первый канал!
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