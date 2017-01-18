В Усинске завершился конкурс «Витрины к Рождеству»

В Усинске с каждым годом все больше внимания уделяется праздничному оформлению города, улиц, магазинов, а украшение витрин – один из самых эффектных способов изменить их облик к новому году.

В администрации подвели итоги ежегодного городского конкурса на лучшее художественно-световое оформление витрин, зданий и прилегающих территорий среди организаций торговли, общественного питания и бытового обслуживания к новогодним и рождественским праздникам.

В конкурсе «Витрины к Рождеству» принимали участие предприятия всех организационно-правовых форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговую деятельность на территории муниципального образования городского округа «Усинск».

Следует заметить, что в этом году не нужно было подавать заявку для участия в конкурсе. Оценка конкурсных объектов была осуществлена выездной комиссией перед новогодними праздниками в период с 20 по 25 декабря 2016 года.

По результатам ее работы определены победители, которым будут вручены благодарственные письма администрации МО ГО «Усинск» и призы:

— 1 место – торгово-развлекательный центр «Серебряный шар» (ООО ТРЦ «Серебряный шар»);

— 2 место – торговый павильон «Арт букет» (ИП Золотова Г.К.);

— 3 место – торговый центр «Норд Хаус» (ООО «Сотрудничество).

Администрация благодарит всех, кто создал праздничное настроение жителям и улучшил внешний облик городского округа «Усинск».