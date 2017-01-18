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18.01.2017 14:45
Китайцы заинтересованы в посещении северных гор и тайги для «очистки легких»

Китайские туристы стали активно интересоваться посещением регионов с чистым воздухом из-за непростой ситуации с экологией в стране.

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Согласно исследованию базирующегося в Шанхае турсервиса Ctrip, количество поисковых запросов на его сайте по ключевым словам «спасение от смога», «очистка легких», «горный воздух» и «леса» выросло в три раза. По сравнению с каким периодом увеличился этот параметр, не уточняется.

Высокогорная тайга, где нога человека редкое явление, воздух на крайнем севере России, наравне с Сейшельскими Островами, Мальдивами и Исландией, вошли в число регионов с самым чистым воздухом.

Ряд городов в Китае периодически накрывает смог из-за высокой концентрации промышленных выбросов в атмосферу. В декабре 2015 года власти Пекина впервые ввели наивысший, «красный» уровень экологической опасности по этой причине.

В ноябре 2016 года стало известно, что страдающим от смога китайцам стали предлагать чистый воздух из Новой Зеландии и Канады.

Комментарии (9)

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  • Ага, Щас!!!
    18.01.2017, 14:49:44
    4
    У нас воздух платный!!! 1 вздох-10$/ 1выдох-20$/ =Приезжайте
  • Еще и
    18.01.2017, 14:50:55
    1
    Отобьем лехкие!!!
  • 112233
    18.01.2017, 15:10:04
    5
    Только при чем тут Усинск? У нас воздух, благодаря нефтедобывающим компаниям, не на много лучше чем в Китае.
  • *"**
    18.01.2017, 15:40:03
    1
    Если их пустить в Усинск они будут заниматься контробандой сероводорода )
  • Обыватель
    18.01.2017, 15:53:47
    2
    Сибирь огромная!!! Вот и полезут как "тараканы" в сибирь "дышать" свежим воздухом...Судя по истории ,они уже давно "отжали" часть Сибири до Амура...Стены "китайской" стены тому яркий свидетель.Ведь ни одно оборонительное сооружение не строят бойницами к себе...и только китайская стена защищает китайцев - но повернута бойницами к себе - Китаю.Рождаемость в России низкая ,смертность высокая. демография падает,а аппетит у "соседа" растет.
    • 8
      18.01.2017, 16:18:51
      5
      История шепчет, что оборонная стена как раз создавалась для защиты от китайцев. потому и бойницами внутрь. просто китайцы себе присвоили ее создание.
      китай убил экологию своей
      • 8
        18.01.2017, 16:19:39
        6
        страны в гонке за ввп. сибирь - лакомый кусочек. убьют свои производством сибирь и всему миру хана. последний экологически чистый уголок на земле.
        • я
          18.01.2017, 18:23:53
          3
          ДА они и так уже считают дальний восток своим, уже порядка 6 по оф. данным а не по не оф. данным 10 млн китайцев на дальнем востоке и в Сибири! ДА еще и на 49 лет забайкальскую территорию наши чиновники сдали в аренду. ЛЕс, нефть, газ, землю. Давно все распилено и продано. Вашего как и моего в России ничего нет. Все ребят с кремля. Мы тут как индейцы , вымирающий вид.
          • 8
            18.01.2017, 20:36:09
            0
            Все верно.
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