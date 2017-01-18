В России нефтегазовые недра теперь будет получать самая расторопная компания

Министерство природных ресурсов внесло существенные изменения в порядок лицензирования участков недр, содержащих углеводороды. Отныне лицензию на геологоразведку на таких участках получает тот недропользователь, который первым успел подать соответствующие документы.

Как сообщила пресс-служба Минприроды России, так ведомство расширило рамки заявительного принципа лицензирования, который ранее использовался только для территорий, содержащих твердые полезные ископаемые с прогнозными ресурсами категории P3. Теперь же этот принцип применяется и для блоков с прогнозными ресурсами категорий P1 и P2, включающих нефтегазовые запасы.

Стоит отметить, что недропользователи, разумеется, и прежде могли достаточно свободно получить разрешение на геологоразведку на неизученных и малоизученных участках, содержащих углеводороды. Однако для этого компания должна была подать заявку на внесение данного блока в перечень объектов. И это отнюдь не гарантировало, что она получит этот блок: на участок после включения его в перечень могли претендовать все желающие. Это создавало не совсем справедливую конкурентную среду.

Но Минприроды в корне изменило данную ситуацию. Теперь самый расторопный недропользователь может раньше других подать заявку на три участка недр с углеводородным сырьем максимальной площадью 500 кв. км (очень мелкие, мелкие и средние месторождения). Причем министерство может даже выдать лицензию на горизонты более глубокого или более мелкого залегания, а также на фланговые ответвления залежей.

Правда одно ограничение все же сохраняется: участок должен быть малоизученным, и данных по нему не должен содержать государственный баланс запасов полезных ископаемых.

Тем не менее, глава Минприроды Сергей Донской убежден, что такая либерализация правил недропользования уже в ближайшие пять лет позволит повысить инвестиции в геологоразведку на 30%.