В Усинске не выявлены торговые точки, реализующие "фунфырики"

Напомним, в России с 26 декабря приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртсодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Коми совместно с МВД и прокуратурой проводят рейдовые проверки.

По состоянию на 17 января, проверено 389 предприятий торговли и аптечной сети. На 47 объектах выявлены административные правонарушения, приостановлена реализация (арестована) спиртсодержащей продукции объемом 775,3 литра.

Так, выявлена и арестована запрещенная к реализации спиртсодержащая продукция в следующих торговых объектах: ООО "Элегия (Ухта); ООО "Граф" (Воркута), ИП Игнатова Т.Н. (Усть-Куломский район), ИП Бородина И.Ю. (Сосногорск), ИП Плоскова Т.В. (Сыктывкар), ООО "Квартет" (Сыктывкар), ИП Глазунова Г.М. (Троицко – Печорский район), ИП Назарова Г.С. (Воркута), ИП Свирина Т.Н. (Воркута), ИП Тюфякова В.П. (Троицко – Печорский район), ООО "Бренд" (Троицко – Печорский район), ООО "Ривьера –С" (Усть-Куломский район), ООО "Эмбур – плюс" (Усть-Куломский район), ИП Пономаренко Т.С. (Усть-Куломский район).

В ряде торговых точек - ИП Плосковой Т.В. (Сыктывкар), ООО "Элегия (Ухта), ООО "РиФ" и ООО "Бренд" (Троицко – Печорский район) была выявлена спиртосодержащая продукция без товаросопроводительных документов и документов, подтверждающих соответствии продукции обязательным требованиям, реализация данной продукции также была приостановлена.

ИП Бабаханов А.М.о. (Усть-Куломский район) осуществлял незаконную реализацию алкогольной продукции при отсутствии лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, арестовано шесть партий алкогольной продукции в количестве 76,4 литра.

В Управлении Роспотребнадзора по Республике Коми продолжает свою работу оперативная группа по реагированию на информацию по вопросам выявления и продажи запрещенной продукции, функционирует горячая линия по приему информации от неравнодушных граждан. Всего на горячую линию поступило 18 сообщений от граждан о местах реализации непищевой спиртосодержащей продукции. Три сигнала переданы на отработку в МВД, т.к. в качестве мест продажи были обозначены жилые квартиры и дома. Из проверенных остальных 15 адресов, факты нарушений были подтверждены в четырех случаях (три адреса в Ухте и один в Усть-Куломском районе). Работа в данном направлении продолжается.

Кроме того, сообщить о фактах продажи "фунфыриков" можно на портале "Активный регион" в специальной рубрике "Сообщить о незаконной продаже"

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми предостерегает всех жителей региона от покупки и потребления сомнительного алкоголя. Помните: употребление непищевой спиртосодержащей продукции в пищевых целях смертельно опасно.