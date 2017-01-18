В Усинске стартовал конкурс среди учителей и воспитателей

16 января 2017 года в Центре дополнительного образования детей состоялось торжественное открытие муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2017».
Профессиональный конкурс для педагогов – это возможность заявить о себе, поделиться своими находками, впитать опыт коллег.
Участниками конкурса в этом году стали 17 педагогических работников городских и сельских образовательных организаций, среди них учителя, воспитатели, классные руководители и педагоги дополнительного образования.
В адрес участников конкурса прозвучали приветственные слова от Юрия Орлова, руководителя Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Ирины Виряльченковой, председателя территориальной организации профсоюза работников образования и науки, депутата Совета города.
После торжественного открытия педагоги представили свой опыт работы.
Первым этапом конкурса стало задание "Представление опыта". По итогам этого этапа 1 место в номинации "Воспитатель года" занимает Сафиева О. Г., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №20» города Усинска; в номинации "Учитель года" - Истомина А.А., учитель начальных классов МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» города Усинска; в номинации "Педагог года" - Выучейская А.А., старшая вожатая МБОУ «СОШ» села Щельябож.
Следующие этапы конкурса будут проходить в течении года.
(с) Усинск.Онлайн
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