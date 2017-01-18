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18.01.2017 17:40
В Усинске стартовал конкурс среди учителей и воспитателей
Победитель будет выбран в трёх номинациях: "Воспитатель года", "Учитель года" и "Педагог года".
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16 января 2017 года в Центре дополнительного образования детей состоялось торжественное открытие муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2017».

Профессиональный конкурс для педагогов – это возможность заявить о себе, поделиться своими находками, впитать опыт коллег.

Участниками конкурса в этом году стали 17 педагогических работников городских и сельских образовательных организаций, среди них учителя, воспитатели, классные руководители и педагоги дополнительного образования.

В адрес участников конкурса прозвучали приветственные слова от Юрия Орлова, руководителя Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Ирины Виряльченковой, председателя территориальной организации профсоюза работников образования и науки, депутата Совета города.

После торжественного открытия педагоги представили свой опыт работы.

Первым этапом конкурса стало задание "Представление опыта". По итогам этого этапа 1 место в номинации "Воспитатель года" занимает Сафиева О. Г., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №20» города Усинска; в номинации "Учитель года" - Истомина А.А., учитель начальных классов МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» города Усинска; в номинации "Педагог года" - Выучейская А.А., старшая вожатая МБОУ «СОШ» села Щельябож.

Следующие этапы конкурса будут проходить в течении года.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (8)

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  • ...
    18.01.2017, 18:23:53
    0
    Только две дамы выбиваются из общего ряда длиной юбок.
  • Ценитель
    18.01.2017, 18:57:12
    1
    Мммм
    Хорошенькие все такие
  • Под прикрытием
    18.01.2017, 20:31:27
    0
    Огласите, пожалуйста, где торгуют, господа комментаторы?
    • Ой
      18.01.2017, 20:32:21
      0
      Это к статье про фунфырики, извиняюсь!
  • Суждение
    18.01.2017, 20:56:35
    0
    А что так-то ???
    Ну фотограф прям криворучка и косоглазик : обрезал с левого края воспитателя .... Вот как так ???? Обидно ....
  • Степан
    18.01.2017, 21:10:24
    1
    =))
    ммм Милфочки )) ^_^
  • Ирина
    18.01.2017, 22:51:27
    0
    Следующие этапы конкурса пройдут на этой неделе и 23.24.01 Еще весь год не хватало)
  • бывшая жительница щельябожа
    19.01.2017, 0:16:31
    0
    лучший педагог???
    Действительно российское образование дообразовалось, если лучшим педагогом моей любимой школы будет школьная вожатая. она же не работает с детьми! работает для личного имиджа. Многие дети даже не знают что она вожатая! Это же нонсенс. Неужели администрация школы не видит это????? Или престиж школы поднимает? А город солнца- это показуха и пример того как из ничего можно показать ОГО-ГО!
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