В Усинске стартовал конкурс среди учителей и воспитателей

Победитель будет выбран в трёх номинациях: "Воспитатель года", "Учитель года" и "Педагог года".

16 января 2017 года в Центре дополнительного образования детей состоялось торжественное открытие муниципального профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2017».

Профессиональный конкурс для педагогов – это возможность заявить о себе, поделиться своими находками, впитать опыт коллег.

Участниками конкурса в этом году стали 17 педагогических работников городских и сельских образовательных организаций, среди них учителя, воспитатели, классные руководители и педагоги дополнительного образования.

В адрес участников конкурса прозвучали приветственные слова от Юрия Орлова, руководителя Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск», Ирины Виряльченковой, председателя территориальной организации профсоюза работников образования и науки, депутата Совета города.

После торжественного открытия педагоги представили свой опыт работы.

Первым этапом конкурса стало задание "Представление опыта". По итогам этого этапа 1 место в номинации "Воспитатель года" занимает Сафиева О. Г., воспитатель МБДОУ «ДСОВ №20» города Усинска; в номинации "Учитель года" - Истомина А.А., учитель начальных классов МАОУ «НОШ №7 имени В.И.Ефремовой» города Усинска; в номинации "Педагог года" - Выучейская А.А., старшая вожатая МБОУ «СОШ» села Щельябож.

Следующие этапы конкурса будут проходить в течении года.

(с) Усинск.Онлайн