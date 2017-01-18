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18.01.2017 18:05
Рекламу колбасы, шоколада и газировки по ТВ могут ограничить

Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

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«Запланировано законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте проекта стратегии.

Кроме того, предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

В Минздраве РФ давно предлагают ввести дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов.

«Полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов, соли, а также использование легко читаемого черного шрифта на светлом фоне», — говорится в проекте стратегии.

По мнению разработчиков документа, эти и ряд других мер позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.

Комментарии (6)

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  • Нужно убрать
    18.01.2017, 18:38:13
    5
    Рекламу!!! Особенно, эти женские крылышки, банки предлагающие кредитные карты, в общем всю рекламу нужно удалять из жизни как спам письма!!!
  • Ева
    18.01.2017, 18:56:16
    2
    Ура!
    Наконец, детей перестанут гипнотизировать вредной едой!
  • Буду есть
    18.01.2017, 20:35:36
    2
    Очередная ахинея нашей власти. Лучше бы усилили контроль за качеством продукции.
  • Уже сами все ограничили!
    18.01.2017, 22:19:27
    1
    Итак, по данным исследования Института социального прогнозирования РАНХиГС «Риски бедности и ресурсы домохозяйств», 28,8% россиян в среднем получают менее 9956 рублей в месяц – официально признанной границы, за которой человек считается бедным. В связи с этим экономят на всем. В том числе 68% на том, без чего жить нельзя – на еде. Как сообщила директор Ассоциации Маргарита Попова, сегодня соотечественники тратят на еду не меньше половины семейного бюджета. Однако денег на все, конечно, не хватает. В итоге, по данным Росстата, с 2013 по 2015 год количество мяса в структуре потребления россиян уменьшилось на два кило в год. Кроме того, мы стали есть на 5 кг меньше рыбы и даже на 1 кг меньше сахара. Но больше всего, пожалуй, сократилось потребление молока — аж на 9 килограммов в год. Немудрено: оно резко подорожало, в некоторых регионах – на 25-50% в сравнении с 2014 годом.
  • Tangela
    18.01.2017, 23:59:13
    0
    Наконец-то!
    Ежедневно по всем каналам с ужасающими подробностями рассказывают о вреде этих продуктов и тут же их рекламируют!
    • ))))))
      19.01.2017, 0:26:32
      0
      о рекламе
      Как посмотришь рекламу и сразу делаешь вывод,что в стране две проблемы:импотенция и расстройство кишечника))
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