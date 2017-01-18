Рекламу колбасы, шоколада и газировки по ТВ могут ограничить

Минздрав предлагает ограничить время показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ. Это предусмотрено в рамках реализации стратегии по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года.

«Запланировано законодательное ограничение по продолжительности и времени показа рекламы на телевидении вредных для здоровья продуктов питания (сладкие газированные напитки, чипсы, фаст-фуд, шоколадные батончики, другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара, колбасные изделия)», — говорится в тексте проекта стратегии.

Кроме того, предлагается введение акцизов на сладкие газированные напитки, фаст-фуд, шоколадные батончики и другие кондитерские изделия с избыточным содержанием жира и сахара.

В Минздраве РФ давно предлагают ввести дополнительную маркировку для продуктов с повышенным содержанием сахара, а также закрепить законодательно требования к маркировке продуктов.

«Полная информация о калорийности, содержании насыщенных животных жиров и углеводов, соли, а также использование легко читаемого черного шрифта на светлом фоне», — говорится в проекте стратегии.

По мнению разработчиков документа, эти и ряд других мер позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных заболеваний.