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20.01.2017 09:01
Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о семейных побоях
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении поправки, которые получили неофициальное название "закон о шлепках".
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Согласно поправкам, за первый случай побоев в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административное наказание, при этом за повторный проступок ответственность будет наступать уже уголовная.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами признал, что "закон резонансный". Причем его заметили и за рубежом. Обращение с критикой поправок в Госдуму ранее отправил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - спикер ГД назвал такое давление недопустимым и пообещал, что при рассмотрении во втором чтении поправок будет учтено "в первую очередь, мнение общества".

Что касается российских граждан, то большинство опрошенных ВЦИОМ осуждают физическое насилие (так ответили 70%), но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев. Как сообщается на сайте центра, в пользу поправок высказались 59% респондентов, против - 33%.

Такой закон необходимо принять из-за несправедливости, возникшей в результате коллизии в законодательстве. Летом Госдума вывела из-под уголовной статьи совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. То есть, например, соседу бить ребенка можно, а родитель получит срок до двух лет.

Отметим, что под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Ко второму чтению в законопроект внесены лишь технические поправки. Рассмотрение законопроекта ожидается на одном из ближайших заседаний.

Комментарии (11)

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  • */*
    20.01.2017, 12:28:28
    1
    картинка прямо по Фрейду, автору бы провериться
    .
  • это характер
    20.01.2017, 12:44:45
    0
    вдов
    Очень много женщин именно ВОТ ТАКИХ-овечьей шкурке, голосом лисы...!!!
  • это характер
    20.01.2017, 13:29:10
    2
    психический больного,
    будь он мужчина или женщина! Если человек далеко от "УМА" и привык решать проблемы кулаком, физический, то им также управы должны быть! Умный гору обойдёт! Поэтому, я считаю, что таким управы должны быть также строгие.
  • Владимир
    20.01.2017, 17:11:17
    0
    Вот недавно слушал радио Комсомольская Правда.
    И там рассматривали реабилитационные центры для тиранов. пришел к выводу Насилие по отношению к близким такое же проявление инстинкта смерти по Фрейду как алкоголизм и наркомания, подвиги федора конюхова и война. Единственный вопрос замены этих инстинктов инстинктом жизни. В высшей форме их проявления рождения детей. Рожайте больше и занимайтесь сексом чаще. И вам в голову не прийдет ни насилие ни алкоголизм с наркоманией... Говорят что чем сильнее один инстинкт тем сильнее и другой. Девушки Любите солдат на поле боя)))...
    • так
      21.01.2017, 16:56:09
      1
      Владимиру
      На поле как-то стыдно любить солдат....
  • Владимиру
    20.01.2017, 21:18:34
    2
    Владимиру
    Если человек- мазохист, чуть не так, бьёт своих: детей, жену, мужа, родителей (курит всякое,пьёт, колит), значит уже проблемный! Часто на улице видим, как маленького ребёнка родители ведут за руки и бьют по почкам, а на замечание тебя посылают или угрожают...
    • Владимир
      21.01.2017, 11:41:29
      -1
      Проблемный!?!? Это не та формулировка. На самом деле нет тех кого в детсве не шлепали. И это например когда ребенку в голову пришло зажечь шкаф потому что в мультике так показывают. Или когда ребенок лезет на подоконник и говорит я птица папа улетел же и я за ним. Только папа на самолете а ребенок в окно. Тогда мать в состоянии аффекта так отшлепать может что и в голову не прейдет лезть на подоконник... А что теперь она проблемная?
  • Владимиру
    20.01.2017, 21:36:36
    0
    Владимиру
    Если человек- мазохист, чуть не так, бьёт своих: детей, жену, мужа, родителей (курит всякое,пьёт, колит), значит уже проблемный! Часто на улице видим, как маленького ребёнка родители ведут за руки и бьют по почкам, а на замечание тебя посылают или угрожают...
  • Владимиру
    20.01.2017, 21:36:36
    0
    Владимиру
    Если человек- мазохист, чуть не так, бьёт своих: детей, жену, мужа, родителей (курит всякое,пьёт, колит), значит уже проблемный! Часто на улице видим, как маленького ребёнка родители ведут за руки и бьют по почкам,по голове, а на замечание тебя посылают или угрожают...
  • Владимиру
    20.01.2017, 21:40:36
    0
    Владимиру
    Если человек- мазохист, чуть не так, бьёт своих: детей, жену, мужа, родителей (курит всякое,пьёт, колит), значит уже проблемный! Часто на улице видим, как маленького ребёнка родители ведут за руки и бьют по почкам,по голове, а на замечание тебя посылают или угрожают...
  • Обыватель
    21.01.2017, 21:57:33
    -1
    Вы посмотрите на наших "светских львиц"!...редкостью стало какую из них не "лупит" муж...Мужики их бьют за "прошедшее" ремесло...настоящее...и "на будущее"...По старым законам можно и "загреметь"(если адвоката сыщет).А по "новым"...даже не "пожурят!"
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