Комитет Госдумы рекомендовал принять поправки о семейных побоях

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал Госдуме принять во втором чтении поправки, которые получили неофициальное название "закон о шлепках".

Согласно поправкам, за первый случай побоев в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административное наказание, при этом за повторный проступок ответственность будет наступать уже уголовная.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в разговоре с журналистами признал, что "закон резонансный". Причем его заметили и за рубежом. Обращение с критикой поправок в Госдуму ранее отправил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд - спикер ГД назвал такое давление недопустимым и пообещал, что при рассмотрении во втором чтении поправок будет учтено "в первую очередь, мнение общества".

Что касается российских граждан, то большинство опрошенных ВЦИОМ осуждают физическое насилие (так ответили 70%), но поддерживают инициативу смягчить наказание за первый случай нанесения побоев. Как сообщается на сайте центра, в пользу поправок высказались 59% респондентов, против - 33%.

Такой закон необходимо принять из-за несправедливости, возникшей в результате коллизии в законодательстве. Летом Госдума вывела из-под уголовной статьи совершенные впервые побои в отношении не близких людей, между тем аналогичные деяния в отношении родственников остались уголовным преступлением. То есть, например, соседу бить ребенка можно, а родитель получит срок до двух лет.

Отметим, что под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.

Ко второму чтению в законопроект внесены лишь технические поправки. Рассмотрение законопроекта ожидается на одном из ближайших заседаний.