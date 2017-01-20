В Коми полки госаптек опустели из-за изменений в законодательстве

Усинцы тоже жалуются на недостаток лекарств. Полки государственной аптечной сети опустели из-за перевода госзакупок для нужд ГУПов и МУПов с ФЗ-223 на ФЗ-44.

Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной порядку отпуска лекарственных средств, сообщила начальник централизованной аптечной сети ГУП РК "Госаптеки РК" Елена Скоробогатова.

Сразу несколько звонков поступило на прямую линию от жителей сельских районов, которые сообщили, что не могут приобрести лекарства по льготным рецептам из-за опустевших полок в госаптеках, пишет "Комиинформ".

В частности, жители поселка Шудаяг Ухтинского городского округа пожаловались, что в единственной на территории поселения госаптеке катастрофически не хватает лекарств. Люди поинтересовались, когда закончится "это безобразие" и они будут обеспечены лекарствами в полном объеме.

Елена Скоробогатова объяснила, что предприятие в настоящий момент переживает серьезные финансовые проблемы, поэтому улучшения ситуации в ближайшее время не предвидится. По ее словам, скоро в Шудаяге откроется аптечный пункт одной из коммерческих сетей.

Отвечая на жалобы жителей глубинки, которые утверждают, что в госаптеках нет даже парацетамола, Е. Скоробогатова рассказала, что аптечных пунктов, куда доставка лекарств осложнена бездорожьем, на самом деле немного. В таких поселениях первую медицинскую помощь, по ее словам, можно получить в имеющемся ФАПе или вызвав неотложку.

Тревожный звонок поступил от Андрея Владимировича из Усинска, который рассказал, что вот уже 30 лет страдает сахарным диабетом и в декабре столкнулся с ситуаций, когда в госаптеке не оказалось инсулина и других необходимых лекарств. Рецепт на лекарства находится на контроле в аптеке с 28 декабря 2016-го. Благодаря собственным запасам мужчина держится, однако и они уже подходят к концу. Усинец поинтересовался, как быть в такой ситуации людям, страдающим сахарным диабетом.

Е. Скоробогатова подтвердила, что льготный отпуск инсулина в настоящий момент действительно затруднен, в том числе в Усинский район, куда доставка грузов осуществляется только железнодорожным транспортом. По ее словам, дефицит с поставками инсулина периодически случается, однако с этим вопросом следует обращаться не в ГУП, а в Минздрав Коми, который осуществляет закупки. Записав данные пациента, она пообещала проконтролировать ситуацию. С похожей проблемой на прямую линию обратилась жительница Усть-Вымского района, супруг которой получает по льготным рецептам гормональные препараты, назначенные эндокринологом. Выслушав снова ответ, что закупки лекарств проводятся Минздравом Коми, и с проблемой ей следует обращаться именно туда, отчаявшаяся женщина сказала: "Я могу хоть ежедневно обращаться, но все бесполезно. В отделе закупок Минздрава мне ничего ответить не смогли".

В ответ на многочисленные обращения Е. Скоробогатова пояснила, что проблемы с поставками лекарств в госаптеки возникли из-за федерального закона № 44 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на который перевели закупки для ГУПов и МУПов с января 2017-го.

"Раньше Минздравом Коми закупки проводились в рамках федерального закона № 223 и лекарства к нам поступали уже через три дня, - объяснила она. - С нового года торги осуществляются в рамках федерального закона № 44, которым предусмотрена более сложная и длительная процедура".