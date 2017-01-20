На февральской сессии Совета города рассмотрят изменения устава

В Совете депутатов состоялось заседание Президиума перед очередной сессией.

Работа Совета муниципального образования городского округа «Усинск» продолжилась в этом году заседанием Президиума Совета города.

Первым вопросом повестки стало назначение дня открытого заседания очередной девятой сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва. Сессия состоится 9 февраля 2017 года в 14.00 в малом зале администрации МО ГО «Усинск».

Определили депутаты и повестку заседания очередной девятой сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва. Среди вопросов, рассматриваемых на сессии, будет рассмотрен проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Усинск», а также заслушан отчет начальника отдела МВД России по г. Усинску, подполковника полиции Леонида Пискуна «О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г. Усинску» за 2016 год».

На заседании депутаты также рассмотрели протест прокурора г. Усинска на решение восьмой сессии Совета МО ГО «Усинск» четвертого созыва от 05 июня 2012 года № 153 «Об утверждении правил внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования городского округа «Усинск». Решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии 9 февраля 2017 года.

Внесение изменений в устав муниципалитета будет производиться в рамках приведения его в соответствие действующему законодательству. В частности, будут изменены нормы, касающиеся полномочий и статуса руководителя администрации и Главы муниципалитета.