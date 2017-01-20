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20.01.2017 10:55
На февральской сессии Совета города рассмотрят изменения устава
В Совете депутатов состоялось заседание Президиума перед очередной сессией.
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Работа Совета муниципального образования городского округа «Усинск» продолжилась в этом году заседанием Президиума Совета города.

Первым вопросом повестки стало назначение дня открытого заседания очередной девятой сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва. Сессия состоится 9 февраля 2017 года в 14.00 в малом зале администрации МО ГО «Усинск».

Определили депутаты и повестку заседания очередной девятой сессии Совета МО ГО «Усинск» пятого созыва. Среди вопросов, рассматриваемых на сессии, будет рассмотрен проект решения о внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа «Усинск», а также заслушан отчет начальника отдела МВД России по г. Усинску, подполковника полиции Леонида Пискуна «О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г. Усинску» за 2016 год».

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На заседании депутаты также рассмотрели протест прокурора г. Усинска на решение восьмой сессии Совета МО ГО «Усинск» четвертого созыва от 05 июня 2012 года № 153 «Об утверждении правил внешнего благоустройства и санитарного содержания территорий муниципального образования городского округа «Усинск». Решение по этому вопросу будет принято на очередной сессии 9 февраля 2017 года.

Внесение изменений в устав муниципалитета будет производиться в рамках приведения его в соответствие действующему законодательству. В частности, будут изменены нормы, касающиеся полномочий и статуса руководителя администрации и Главы муниципалитета.

Комментарии (5)

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  • father
    20.01.2017, 11:22:37
    4
    Все уставы рассматривают...
    Лавров (Министр иностранных дел) и вас тоже имел ввиду.
    Соберите внеочередное собрание и порешайте с собаками.
    Потом можете продолжать... Чем вы там занимаетесь...
  • Ю-ю
    20.01.2017, 11:33:59
    4
    "...и санитарного содержания" - не о собаках ли речь?
    • father
      20.01.2017, 12:32:26
      3
      Если только косвенно. (=
      Под санитарное, могут и мусоропроводы подпадать, с которых кормятся собаки и прочие.
      Не о собаках. О себе любимых.
  • Гена Букин
    20.01.2017, 12:53:17
    13
    Мда, печально, Такаев в бытность Тяна выносил вопрос по Уставу о конкурсе на сити-менеджера, нынче будет вопрос о возврате на круги своя. Флюгер одно слово.
  • вспомнился анекдот...
    21.01.2017, 21:45:59
    4
    Собрание....председатель собрания читает повестку дня ;"Соседний колхоз просит у нас навоз!Голосуем...дадим?" - колхозники в ответ "Нет.не дадим...лучше сами съедим" ...Единогласно...
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