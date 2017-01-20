У 73% усинцев в 2016 году не увеличилась зарплата

А 11 процентов и вовсе лишились работы.

Опрос, проведенный в официальной группе "Усинск.Онлайн" в социальной сети "Вконтакте" показал, что в 2016 году у 41% усинцев уровень заработной платы не изменился. Ещё 31% респондентов признался, что зарплата в 2016 году у них уменьшилась.

Лишь 17% усинцев получили прибавку к жалованию, а 11% вовсе были уволены.

В опросе приняли участие более 300 респондентов.

Напомним, что, согласно официальной статистике, средняя заработная плата за период с ноября 2015 по ноябрь 2016 увеличилась на 4,6%, при этом реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,7%.

(с) Усинск.Онлайн