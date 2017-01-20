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20.01.2017 11:45
У 73% усинцев в 2016 году не увеличилась зарплата
А 11 процентов и вовсе лишились работы.
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Опрос, проведенный в официальной группе "Усинск.Онлайн" в социальной сети "Вконтакте" показал, что в 2016 году у 41% усинцев уровень заработной платы не изменился. Ещё 31% респондентов признался, что зарплата в 2016 году у них уменьшилась.

Лишь 17% усинцев получили прибавку к жалованию, а 11% вовсе были уволены.

В опросе приняли участие более 300 респондентов.

Напомним, что, согласно официальной статистике, средняя заработная плата за период с ноября 2015 по ноябрь 2016 увеличилась на 4,6%, при этом реальный размер, характеризующий покупательную способность, снизился на 0,7%.

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(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (18)

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  • анон
    20.01.2017, 12:08:09
    10
    зарплата даже если и поднялась на 3-5 % но продукты в цене выросли на 30%, топливо на 10%
  • местный
    20.01.2017, 12:22:31
    5
    Зарплата не увеличивается,почти каждый второй недоволен положением в стране,а не вспомнить ли нам события 1917-го??
    • ...
      20.01.2017, 13:19:23
      1
      Эти события и так все помнят, повторения вряд ли хотят.
  • Не будет
    20.01.2017, 12:25:09
    5
    Увеличения! Денег давно нет, но вы держитесь!!!! Знакомо?
  • По закону
    20.01.2017, 12:39:10
    5
    Бешеные оклады имеют права получать только уникальные люди и уникальные предприятия!!! Как мы все считаем, есть у нас таковые люди и предприятия?
    • Северный
      20.01.2017, 12:42:21
      4
      Сечин сейчас переименует Роснефть из ПАО в УАО. Уникальное акционерное общество РОСНЕФТЬ
  • кон
    20.01.2017, 14:19:03
    0
    С колен встаем!
    https://youtu.be/AYHnay-Z_DA
    • кону
      20.01.2017, 15:00:24
      3
      "кон", предполагаю,что вы же"Я". Встаньте уж скорее, коленки наверное затекли. Не на горохе хоть стоите?
  • ***
    20.01.2017, 15:30:53
    -2
    Как у нас в стране плохо женщины выглядят
    • !
      20.01.2017, 17:05:52
      1
      Да ты офигел, я не женщина, но даже мне было обидно.
      • Владимир
        20.01.2017, 17:13:31
        -3
        А на улице бомжихи плохо пахнут))...
        • !
          20.01.2017, 17:21:16
          3
          А в Усинске есть бомжихи, как они выживают при 40 градусном морозе? И за чем ты их нюхаешь?
          • ***
            20.01.2017, 18:30:08
            -2
            НИЧЕГО страшного. На морозе мясо не тухнет)))
    • звёздочкам
      21.01.2017, 9:53:38
      1
      А мужчинам некоторым вообще лучше помолчать..Мыться хотя бы иногда нужно((((
    • Абориген
      21.01.2017, 10:02:50
      2
      Как ты сможешь позаботиться о своей женщине, так она и будет выглядеть.
  • Запой
    20.01.2017, 15:51:33
    1
    Что за галиматья написана? 135 проголосовавших вконтакте это не 41% усинцев. Тем более вконтакте!!! Нашли блин площадку для сбора статистики!!! Вы бы ещё на порносайтах статиститку по зарплате собирали. УО, не позорьтесь, ваш максимум это статьи с ошибками писать, а вы тут за аналитику по зарплатам взялись. Не смешите и не позорьтесь!
  • 20.01.2017, 17:43:00
    2
    Кстати, о потере работы
    История: "Уже который раз устраиваюсь на работу, работаю некоторое время и увольняюсь. Причина увольнения одна — фирма закрывается. Так было с рестораном, с производством пластиковых окон, с мебельным магазином, со складом на крупном предприятии. Знакомый работает в «Газпроме». Договорился о моём собеседовании. Когда узнали причину смены работ, посмеялись, но взять к себе отказались. Зассали..."
  • vsn
    21.01.2017, 9:51:28
    0
    Простой работяга как был нищим так и остался но чиновники зато ЖИРУЮТ!!!
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