20.01.2017 12:26
Покусанный собаками школьник - под присмотром медиков
Продолжение истории о нападении стаи на мальчика.
Ранее мы писали о ситуации, в которой стая собак напала на школьника и только вмешательство взрослых помогло избежать более серьёзных травм.
Как сообщает "Комиинформу" со ссылкой на Минздрав региона, в 14:24 18 января мальчик 2008 года рождения поступил в приемный покой Усинской ЦРБ с укусами собак.
Сейчас всю необходимую медпомощь пострадавший получает в стационаре. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Предварительно, ребенок пробудет в больнице около недели.
(с) Усинск.Онлайн
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Март 2012 г. – пожар в приюте «Белый свет» (г. Усинск). Версия учредителя приюта А.Богатырева – имел место поджог, однако «по поводу поджога руководство приюта не намерено обращаться в правоохранительные органы, поскольку отдает себе отчет в том, что не все требования пожарной безопасности соблюдаются «Белым светом»: на это нужны средства, которых у приюта нет.»
http://komionline.ru/news/32742
У них сердце не болит за истерзанных и покалеченных детей, людей.
А у защитников и за собак болит, если уж по-честному разобраться.
Тоже считаю, что надо подавать в суд родителям мальчика. Дай бог, чтобы хватило им сил и средств вылечить его, в том числе и его страх.
не смотря на заверения и указания Хахалкина помочь (лично мне в том числе) с заявлением по поводу собак - его помощники ухом не ведут ... за последний год лично в моих глазах полностью упал главный АДминистратор ... конечно многим (особенно им) мое мнение побоку - но представляете какое мнение у других ... (кто читает мои коменты - поймет) ...
ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ПОКАЗУХА - СПОДВИГАЕТ ВАЩЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ чинушам ...
щас пенсию себе набьют и СВАЛЯТ ......
ГРУСТНО С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ + стареююююю ... :-(
Тогда можно смело умертвить источник опасности (не будем называть это собакой).
При возникновении опасности жизни, вызывается мент, который должен эту опасность ликвидировать (разве не так с террористами в Дагестане поступают?)
Прокуроры молчат ... ФСБ молчат ... за безопасность граждан кто отвечает ...
уже не первый год пишу - НАРУШАЮТСЯ МОИ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦИИ ... они какого то не понятного закона боятся - КОТОРОГО КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ НЕТ (Путин осень-зима 2016г)
Под эту гребенку, сейчас можно уничтожить все "оружие" (не будем называть это собаками).
Шпектор, этим воспользовался бы. И я бы по руководил, если бы при должности был. Дайте мне власть! (=
Не пью с 94-го года, не курю с 2000-го.
Что в этом плохого? (=
"Слово алкоголь переводится с арабского как дурман или лишающий рассудка"(всякие источники)
И да, я башкир. (=
Димон - возьмите это на себя, вы юрист!!!
Теперь дорогие горожане складывается очевидный вывод: Собаки покусали мальчика он в больнице это трагедия которая даже и не обсуждается ни представителями власти ни собаководами, а вот питомник сгорел вот это трагедия нужны срочно деньги, чтоб сделать уют для собак которые и дальше будут кусать и бросаться на нас и наших детей.
Те, кто любит животных, заботится об окружающей среде, продвигает идеи гуманизма - не люди?
А те, кто призывает к насилию, к антисоциальному поведению, равнодушию - люди?
Потрясающая логика деграданта.
А идеи зоозащитников носят совершенно иной характер- воспитание человечности и в детях и взрослых и чиновников, которые как раз в очень выгодном положении относительно ситуации и все бочки есть на кого катить. Безопасность общества так же в приоритетах зоозащитников, потому как они как раз пытаются контролировать численность животных и контролировать кретинов выкидывающих животных на улицы.
думать начинайте, люди, думать. Злоба она признак недалекости, тупости. А доброта всегда была привилегией интеллектуалов.
Вы бы так активизировались против чиновничьего беспредела и лоббирования законов по контролю за обращением с животными. На сбор средств для приюта чтобы уже всех собак из города можно было поместить туда и спать спокойно.
ан, нет, вся энергия направлена на борьбу с честными людьми, и на злобу, ну опять же на удовлетворение садистских наклонностей. потому как жажда смерти любого существа - это признак деградировшего в конец садиста.
Что-то я не видел зоозащитников, протестующих против травли крыс в подвалах. Значит, не в защите животных дело, а именно в собаках.
Нет собак нет денег
предложите вариант, как бороться с этой бедой, а Вы только умеете сидеть и говорить какие все плохие
вы у кого видели дома, подобных собак? с окрасом а-ля "ветошь" ?
эти собаки расплодились с пром зоны, с возрастанием промышленных баз, а так как такое количество собак размножаются чуть ли не в геометрической прогрессии, какая то беспризорная часть перебралась в город, где корма побольше.
И эти собаки, бродящие по городу стаями, реально дикие животные! и "законы" в стае, "законы животного мира", то есть своя территория, свой вожак и соответственно охрана своей территории от ЛЮБЫХ посягательств.
то есть пошел человек к помойке мусор выбросить, а может быть расценен этой сворой, как чужак посягнувший не на свое!
а вообще, что бы решить проблему с собаками, надо вернуть моду на собачий мех, унты - шапки и т.д.
тогда и проблем не будет )))
кто помнит советское время, даже с цепей собак уводили.
и не только "химики" этим промышляли
Нет клыков, нет проблем! Нет зубов, живу спокойно!
А выставочным и племенным животным, где по стандарту положено иметь 42 зуба.
К тому же, собака с документами - это ИМУЩЕСТВО.
А уличные шавки, это уже совершенно другая "песня"
Родители - учите детей обращаться с животными и людьми, дабы у вашего мальчика ещё тот лексикон.
А по поводу лексикона многих детей и взрослых -это да , тут надо работать и с детьми и с родителями. Хамство и распущенность у нас процветает, к большому сожалению.
более вместительный..Всё!!!!!решаемо!!@работать!!!просто нужно!!
Приют не карцер
По правильному:
собаки живут в приюте, "N"- время, если не нашлись руки. Их усыпляю, составляют акт и тела кремируют.
А не выбрасывая их в город, со словами - хорошая кормовая база.
Где они сбиваются в стаи.
Местные собаки уже занимаются канибализмом, было очень много случаев.
И нападения на людей, было делом времени.
Что уже началось.
И дальше будет только хуже
Он же в больнице, и как говорят врачи - минимум неделю там проведет...
Вы саму новость-то читали!? Или только в комментах, предложения кидать о помощи, горазды?
Сжечь нах!!! (нахрен)
Вчера иду такой, по тротуару. Стая собак кружит у входа в магазин. По середине тротуара, кобель, стоит и не собирается сходить с места... я пру и не собираюсь сворачивать. (=
Ну у кобеля нервы слабее (две заклепки в ушах). Но чувствую, что в следующий раз подеремся.
Пока, город мой.
Ну богатырёв и ЖЫВАДЁРИНА !
А в третий раз кобеля поймает - уши с хвостом отрежет, или лапы ?
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Март 2012 г. – пожар в приюте «Белый свет» (г. Усинск). Версия учредителя приюта А.Богатырева – имел место поджог, однако «по поводу поджога руководство приюта не намерено обращаться в правоохранительные органы, поскольку отдает себе отчет в том, что не все требования пожарной безопасности соблюдаются «Белым светом»: на это нужны средства, которых у приюта нет.»
http://komionline.ru/news/32742
https://xakac.info/news/58021
Фото не буду показывать. Сами найдете. Там жуть!