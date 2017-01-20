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20.01.2017 12:26
Покусанный собаками школьник - под присмотром медиков
Продолжение истории о нападении стаи на мальчика.
tbl.jpg

Ранее мы писали о ситуации, в которой стая собак напала на школьника и только вмешательство взрослых помогло избежать более серьёзных травм.

Как сообщает "Комиинформу" со ссылкой на Минздрав региона, в 14:24 18 января мальчик 2008 года рождения поступил в приемный покой Усинской ЦРБ с укусами собак.

Сейчас всю необходимую медпомощь пострадавший получает в стационаре. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Предварительно, ребенок пробудет в больнице около недели.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (80)

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  • father
    20.01.2017, 12:38:44
    14
    Богатырев справки о прививке своих подопечных принес? Или все сгорело вчера?
    • местный
      20.01.2017, 13:12:29
      4
      А причину пожара установили?
      • юлий
        23.01.2017, 12:07:51
        1
        псинозащитник - читай мошенник !
        Однако дэжавю . Этот чёртов зоомошенник богатырёв уже поджигал свой собачий гадюшник !
        ______________________________
        Март 2012 г. – пожар в приюте «Белый свет» (г. Усинск). Версия учредителя приюта А.Богатырева – имел место поджог, однако «по поводу поджога руководство приюта не намерено обращаться в правоохранительные органы, поскольку отдает себе отчет в том, что не все требования пожарной безопасности соблюдаются «Белым светом»: на это нужны средства, которых у приюта нет.»
        http://komionline.ru/news/32742
  • Тролль
    20.01.2017, 12:44:05
    57
    Родителям пацана сочувствую. Самое время оформлять заявление на богатырева и администрацию.
    • Сорока
      21.01.2017, 12:29:51
      5
      Сдаётся мне, что написав даже тысячу заявлений, родители мальчика ничего не добьются.
  • Алекс
    20.01.2017, 12:46:17
    41
    Виноваты защитники Хочешь помогать собакам забирай себе и помогай
    • так
      20.01.2017, 13:17:17
      25
      Да не защитники виноваты, а те кто над нами всеми, кто придумывает непутёвые законы и тратит деньги на личные нужды, не думают ни о ком, кроме себя любимого.
      У них сердце не болит за истерзанных и покалеченных детей, людей.
      А у защитников и за собак болит, если уж по-честному разобраться.
      Тоже считаю, что надо подавать в суд родителям мальчика. Дай бог, чтобы хватило им сил и средств вылечить его, в том числе и его страх.
      • Олег
        20.01.2017, 13:25:09
        5
        Депутаты виноваты что собаки бегают?
        • и они
          20.01.2017, 14:50:27
          34
          в том числе
          Депутаты виноваты в том, что бездействуют.
          • Наивные
            24.01.2017, 11:38:22
            0
            Собаки и люди
            Виноваты люди которые собак заводят а потом выкидывают. Я надеюсь вы детей заводите не выкидываете их. И Несете полную ответственность за детей .вот и задумаетесь почему столько собак в городе .вы народ такой с вас надо начать .закон внести надо .завёл собаку оформил ей паспорт чип поставил .выкинул !!!заплати 400000 тысяч в год .посмотрим как вы выбрасывать будете .
        • Tangela
          20.01.2017, 16:09:16
          19
          По закону отстреливать собак нельзя, а на отлов и содержание бездомных животных нет средств. Конечно, депутаты виноваты.
          • я
            20.01.2017, 16:32:52
            9
            Как раз есть для этого бюджет города, депутаты разбивают его по статьям затрат. На отлов собак они не захотели заложить денег... Помнится мне еще при тяне был конкурс на оказание услуг по огранизации дня МЭРА. Стоимость была 1 млн руб. Вот на это например они деньги закладывают!
          • Всё просто
            20.01.2017, 16:53:04
            11
            Самое первое предназначение депутата - принимать нужные и реально работающие ДЛЯ ЛЮДЕЙ законы, а вовсе не то, чем они занимаются. Добивайтесь принятия этих самых законов, в том числе и про собак, а не просиживайте штаны.
  • димон
    20.01.2017, 12:53:14
    43
    Я думаю, что иск в суд будет актуален. Нужен прецедент, который подтолкнет наконец-то к изменениям в законе. К тому, что бесхозное, брошенное животное является источником опасности и подлежит ИЗОЛЯЦИИ. А дальше уже решать что делать, гостиницы им строить, кастрировать, зубы лечить или усыплять. Главное ИЗОЛЯЦИИ.
    • Ю-ю
      20.01.2017, 13:29:03
      8
      А какого рода иск? Если будет стандартный о возмещении ущерба и моральной компенсации, то вряд ли он станет необходимым прецедентом.
    • Иванов
      20.01.2017, 13:37:24
      33
      инициатор нужен и юрпомощь .... так не справятся ... полное бездействие прокуратуры и АДминистрации ...
      не смотря на заверения и указания Хахалкина помочь (лично мне в том числе) с заявлением по поводу собак - его помощники ухом не ведут ... за последний год лично в моих глазах полностью упал главный АДминистратор ... конечно многим (особенно им) мое мнение побоку - но представляете какое мнение у других ... (кто читает мои коменты - поймет) ...

      ПОЛНАЯ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ПОКАЗУХА - СПОДВИГАЕТ ВАЩЕ НЕ ШЕВЕЛИТСЯ чинушам ...
      щас пенсию себе набьют и СВАЛЯТ ......

      ГРУСТНО С КАЖДЫМ ДНЕМ ВСЕ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ + стареююююю ... :-(
    • father
      20.01.2017, 13:38:12
      15
      Кажись надо плясать от "угрозы жизни".
      Тогда можно смело умертвить источник опасности (не будем называть это собакой).
      При возникновении опасности жизни, вызывается мент, который должен эту опасность ликвидировать (разве не так с террористами в Дагестане поступают?)
      • Иванов
        20.01.2017, 13:40:59
        28
        главный источник опасности - БЕЗДУШНАЯ АДминистрация ...

        Прокуроры молчат ... ФСБ молчат ... за безопасность граждан кто отвечает ...

        уже не первый год пишу - НАРУШАЮТСЯ МОИ ПРАВА ПО КОНСТИТУЦИИ ... они какого то не понятного закона боятся - КОТОРОГО КАК ВЫЯСНЯЕТСЯ НЕТ (Путин осень-зима 2016г)
        • ФСБ?
          21.01.2017, 11:40:33
          3
          Оно им надо? Они вон приехали, конкурента по краже нефти устранили и все. Порядок.
      • для father
        20.01.2017, 13:50:15
        7
        Угроза жизни - это уже свершившиеся действия, которые реально представляют опасность, например, террорист собрал банду, приготовил оружие и готов к исполнению своих целей. Можно брать тепленьким. А собаки бродят и бродят себе, фиг знает, когда они "стрельнут"., собаки же, не тигры.
        • father
          20.01.2017, 14:38:11
          14
          Так "стрельнуло" уже. Это вот как раз и разрешение на действие. Устраняйте. Или вам рецидив нужен для "закрепления материала"?
          Под эту гребенку, сейчас можно уничтожить все "оружие" (не будем называть это собаками).
          Шпектор, этим воспользовался бы. И я бы по руководил, если бы при должности был. Дайте мне власть! (=
          • ...
            20.01.2017, 14:58:42
            6
            Вот про Шпектора не надо только, жили при нем в Воркуте и видели, какими методами он достигал желаемого. Даже не по грани ходил, а впрямую законы нарушал и его еврейское счастье (и связи), что не сел. Да, молодец, многого добился, за что и уважаем, но что методы незаконные - это факт. И не только касаемо собак. Кто там у нас связующее звено между народом и властью? депутаты? Так они и должны продавливать инициативы.
          • фазеру
            20.01.2017, 16:37:19
            5
            ага,дайте власть зашитому от водки и он такого наворотит...с 02 региона (())
            • father
              21.01.2017, 7:49:02
              2
              Я не зашитый. (=
              Не пью с 94-го года, не курю с 2000-го.
              Что в этом плохого? (=
              "Слово алкоголь переводится с арабского как дурман или лишающий рассудка"(всякие источники)
              И да, я башкир. (=
    • Абориген
      20.01.2017, 14:49:58
      7
      Не только прецедент, но и общественное мнение тоже может сыграть роль. Просто никто не берет на себя смелость организовать сбор подписей. За то против строительства школы "ФАН" быстро активизировались, видимо было волевое решение?
      Димон - возьмите это на себя, вы юрист!!!
    • Царь
      24.01.2017, 11:39:48
      0
      Папка
      Тебя надо в изолятор .умник
  • Хусаин
    20.01.2017, 13:27:49
    17
    Да не только Богатырев тут виноват.Наше законодателлство такое.Дали бы право отлавливать собак,дквно бы всех истребили .А мы только про гуманность к животным.Все те,кто так любят и защитники,чего ж не вылавливают собак и по домам не разбирают?У них больше разговоров,чем дела.Их любовь для других проблемы.В Парму с города ездят ,,умные,,две тетки,вощят жратву собакам,собаки при виде автобуса уже сидят на остановке и ждут.Это не д****изм ли?Ну и что в ушах желтые хуевины,они что перестали быть агрессивными?Зубы надо вырывать еще.
    • !
      20.01.2017, 17:17:44
      -9
      У большинства защитников собак и так они дома есть, а вот если бы те кто кричат про убрать собак с улиц их приютили, это бы помогло.
  • кон
    20.01.2017, 13:34:36
    52
    Подвиг и трусость!
    Судя по произошедшим инцидентам, а именно 18.01. на подростка набросились бродячие псы и начали кусать пацана, но благодаря людям которые были поблизости тяжелых последствий удалось избежать. ФИО спасителей парня известны как минимум администрация города должна их премировать и поблагодарить за подвиг в спасении человека! это первое моё мнение. 2. Ни у одного любителя-защитника собак даже мускул не дрогнул по этому поводу! ни помощи нет и нет извинений перед родителями мальчика. 3. Самое главное гор.администрация тоже отмалчивается по поводу этого случая и возможно трагедии, но благодоря людям непобоявшимся броситься против собак её удалось избежать.
    Теперь дорогие горожане складывается очевидный вывод: Собаки покусали мальчика он в больнице это трагедия которая даже и не обсуждается ни представителями власти ни собаководами, а вот питомник сгорел вот это трагедия нужны срочно деньги, чтоб сделать уют для собак которые и дальше будут кусать и бросаться на нас и наших детей.
    • Тролль
      20.01.2017, 14:01:21
      9
      Согласен целиком и полностью. Только от кого ты ждешь извинений? От зоошизов? Так это не люди, соответственно и извиняться они не будут.
      • ))
        20.01.2017, 16:34:36
        -3
        Интересные понятия о людях)))
        Те, кто любит животных, заботится об окружающей среде, продвигает идеи гуманизма - не люди?
        А те, кто призывает к насилию, к антисоциальному поведению, равнодушию - люди?
        Потрясающая логика деграданта.
        • логика
          20.01.2017, 16:45:50
          13
          покусанные собачьими стаями дети - это главная идея усинского зоогуманизма?
          • ))
            20.01.2017, 18:20:24
            0
            Это как раз идея деградантов.
            А идеи зоозащитников носят совершенно иной характер- воспитание человечности и в детях и взрослых и чиновников, которые как раз в очень выгодном положении относительно ситуации и все бочки есть на кого катить. Безопасность общества так же в приоритетах зоозащитников, потому как они как раз пытаются контролировать численность животных и контролировать кретинов выкидывающих животных на улицы.
            думать начинайте, люди, думать. Злоба она признак недалекости, тупости. А доброта всегда была привилегией интеллектуалов.
            Вы бы так активизировались против чиновничьего беспредела и лоббирования законов по контролю за обращением с животными. На сбор средств для приюта чтобы уже всех собак из города можно было поместить туда и спать спокойно.
            ан, нет, вся энергия направлена на борьбу с честными людьми, и на злобу, ну опять же на удовлетворение садистских наклонностей. потому как жажда смерти любого существа - это признак деградировшего в конец садиста.
            • YR
              21.01.2017, 8:34:14
              10
              Никакой злобы, просто желание избавить город от опасных вредителей. Нам не важно как, важно чтобы их не стало на улицах. Можете организовать это без усыпления - на здоровье. Но в городе их быть не должно. Не можете - усыпляйте.

              Что-то я не видел зоозащитников, протестующих против травли крыс в подвалах. Значит, не в защите животных дело, а именно в собаках.
            • я
              21.01.2017, 17:38:14
              1
              Абсолютно согласна с тем, что надо построить нормальный приют, питомник, как хотите это называйте. Оборудовать места кормления, кухню, лабораторию, вольеры для выгула. Тогда и собаки не будут гулять в городе, а будут находиться на своей территории и не будет подобных трагедий с детьми.
              • Гость
                23.01.2017, 10:01:39
                0
                Для Я
                И все это за твой счет
        • Тролль
          23.01.2017, 8:42:06
          0
          Для скобок
          Ник придумать слабо? Ума наверно не хватает. И кто из нас деградант?
    • 145
      23.01.2017, 10:25:03
      2
      Спасли
      Спасли пацана не местные. Не знает адм-я их имен. Парни из Сыктывкара. Ломанулись на крик ребенка. Мохнатые уже успели посадить его пятую точку. Стая бездомная. Некоторые были с ярлычками в ушах. Мальчишку отбили и позвонили родителям,потом отправили на машине домой.
  • ***
    20.01.2017, 14:26:54
    19
    Что вы все наивные такие?Тут же вывод очевиден.Администрация своим бездействием стравливает людей между собой,ждут,что кто-то за них примет решение или отравить и отстрелять собак,либо люди сами скинутся деньгами и расширят приют чтоб отловленных собак содержали там.И сами же посадят человека в тюрьму за нарушение закона.И деньги не потратят и рук не заморают.А следущий на выборах победит тот кандидат,который пообещает людям избавить город от собак.И все его поддержат назвав спасителем.
    • кон
      20.01.2017, 14:31:52
      10
      Проснитесь ВЫБОРОВ давно нет !
      На должность главы население не влияет голосуют депутаты.
  • Богатырев
    20.01.2017, 14:39:48
    9
    Ничего личного БИЗНЕС И ТОЛЬКО БИЗНЕС
    Нет собак нет денег
  • ***
    20.01.2017, 14:55:21
    1
    А как выбирают депутатов?
    • Никак
      20.01.2017, 16:56:44
      11
      Их назначают деньги.
  • 1
    20.01.2017, 19:43:43
    3
    У нас есть депутаты города, есть депутат горсовета, они вполне могут инициировать какую либо петицию или что то в этом роде на изменение федерального закона чтобы модный было отстреливать бездомных собак. Капля камень точит я думаю наш город не одинок в этой проблеме и когда критическая масса заявлений придет разум возобладает. А взывать к зоозащитникам бессмысленно они всегда найдут причину обвинить этого мальчика не так шел, не так выглядел, не так дышал
  • 111
    20.01.2017, 19:43:49
    6
    Бюджет берет сотни миллионов в банке в кредит и выделяет на отлов собак меньше 1, а на ЖКХ десятки.
    • Стрелка
      20.01.2017, 21:31:56
      10
      Так в ЖКХ можно попилить, а с собаками и Богатыревым не договориться.
  • девушка
    21.01.2017, 1:06:23
    0
    Люди, вот почему Вы всегда ругаете администрацию, депутатов, защитников животных?! А не Вы ли собак изначально выбросили из дома на улицу когда наигрались и квартира стала тесной, не Вы ли их подкармливаете, не Ваши ли дети иногда над ними издеваются?! возле Муниципальных перевозок постоянно тусуется стая огромных собак, штук 15 и одна женщина их кормит постоянно и гордится этим, а если человеку нужно выйти на этой остановке и пройти к офису?! в её куриных мозгах по этому поводу информация отсутствует!!!
    предложите вариант, как бороться с этой бедой, а Вы только умеете сидеть и говорить какие все плохие
    • WWW
      21.01.2017, 6:38:59
      17
      По поводу истерии, что это домашних собак выбросили.
      вы у кого видели дома, подобных собак? с окрасом а-ля "ветошь" ?
      эти собаки расплодились с пром зоны, с возрастанием промышленных баз, а так как такое количество собак размножаются чуть ли не в геометрической прогрессии, какая то беспризорная часть перебралась в город, где корма побольше.
      И эти собаки, бродящие по городу стаями, реально дикие животные! и "законы" в стае, "законы животного мира", то есть своя территория, свой вожак и соответственно охрана своей территории от ЛЮБЫХ посягательств.
      то есть пошел человек к помойке мусор выбросить, а может быть расценен этой сворой, как чужак посягнувший не на свое!
      а вообще, что бы решить проблему с собаками, надо вернуть моду на собачий мех, унты - шапки и т.д.
      тогда и проблем не будет )))
      кто помнит советское время, даже с цепей собак уводили.
      и не только "химики" этим промышляли
  • кон
    21.01.2017, 2:16:48
    3
    Нет клыков нет проблем! Нет зубов живу спокойно!
    Всех Усинских собак у кого есть хозяева зарегистрировать по месту пребывания хозяина, а беспризорных отвести к клубу собаководов. При хозяевах услуги ветеринара за собаку оплачивает собственник ,а беспризорные оплачиваются клубом собаководов. Далее чтоб снизить популяцию беспризорных поголовно всех нужно кастрировать и удалять клыковые и передние резцы-зубы, оставлять только жевательные. Собаки ( бойцовской и служебной породы они безоговорочно должны лишаться клыков и передних резцов-зубов) содержание которых ведется собственниками т.е заводчиками, так же ведется контроль участковым который должен ежемесячно опрашивать всех людей проживающих по соседству с заводчиком-владельцем собаки на придмет нарушений правил выгула собак (т.е выгул без намордника, без поводка,без присмотра и.тд.) Единственное решение не уничтожать собак это их разоружении! главным оружием против на нас являются ихние зубы! Поэтому наш девиз!
    Нет клыков, нет проблем! Нет зубов, живу спокойно!
    • ХХХ
      22.01.2017, 1:22:40
      0
      д****, когда пост, чем ни будь думал!? Или в черепной коробке совсем мозгов нет.

      А выставочным и племенным животным, где по стандарту положено иметь 42 зуба.
      К тому же, собака с документами - это ИМУЩЕСТВО.
      А уличные шавки, это уже совершенно другая "песня"
  • vsn
    21.01.2017, 9:46:20
    4
    Скоро будет город для бездомных и бродячих собак,каким он в принципе уже есть.
  • ₽₽₽
    21.01.2017, 10:00:30
    3
    ИЗОНИАЗИД !!! Только он поможет в сложившейся ситуации.
  • Для тех, кто не был очевидцем
    21.01.2017, 10:23:40
    -6
    Мальчика сама спасала
    Этот, так называемый "ребёнок" кидал в собак, все подручные ему материалы, после моих замечаний, он продолжил свои действия. Я взяла мальчика за руку, но он вырвался и продолжил в них кидать, далее отбивая его собаки начали разбегаться.
    Родители - учите детей обращаться с животными и людьми, дабы у вашего мальчика ещё тот лексикон.
    • так
      21.01.2017, 10:56:31
      5
      Вот и поэтому бродячих собак в городе быть не должно, чтобы не было повода у людей кидать в них полками.
      А по поводу лексикона многих детей и взрослых -это да , тут надо работать и с детьми и с родителями. Хамство и распущенность у нас процветает, к большому сожалению.
    • Рита
      22.01.2017, 0:50:43
      3
      Вот врешь ведь, как только не стыдно, чтоб эти собаки бродячие тебе всю задницу на немецкие кресты порвали!!!!! Никого не дразнил мальчик и тебя там не было!
    • 145
      23.01.2017, 10:32:21
      0
      П**даболка
      П**даболка ты.
  • 1
    21.01.2017, 16:06:01
    3
    А в предыдущей статье очевидец писал что мальчик не провоцировал кому верить?
  • 123
    21.01.2017, 18:38:29
    -7
    Набросились все на Богатырёва. По закону нельзя собак отстреливать. Приют у нас не резиновый, на его содержание нужны деньги. Хоть кто то из критиков помогал? Уверена, нет. Там и так собак- мама не горюй. Ведь вас никто не заставляет работать в приюте, но скинуть раз в месяц что рублей на содержание можно! А там, гляди, и собак в городе поубавилось бы, а в приюте прибавилось. А то все что то требуют от всех, но сами ничего делать не хотят.
    • Она
      21.01.2017, 18:41:53
      6
      Какие все законопослушные... А как же в других городах эту проблему решают, ведь закон один, а такой бардак только у нас.
      • ей
        21.01.2017, 19:44:37
        8
        там не эти триста с чем то тысяч в тендере,а гораздо большие суммы. И на счёт помощи да,помогала и не раз.На счёт перечисляли и лично еду покупала...Сухой корм крупы тушенку.И за задницу нужно владельцев баз брать . оттуда куча собак пришла,с промзоны.И щенков привозят и под приют бросают.Что,добренькими хотите быть???да лучше утопите,прости Господи...короче бег по кругу (((((
      • 123
        22.01.2017, 3:01:18
        -1
        Ну хорошо. А как в других городах эту проблему решают? Поясните мне, раз вы знаете
  • Обыватель
    21.01.2017, 21:35:25
    2
    То что ребенок якобы пострадал ,конечно же плохо...Но ,уважаемые родители.повторюсь,учите своих детей ,что собака - это животное...а уличная собака обиженное человеком животное...много раз придурками битое,к тому же голодное.Издеваться над несчастным животным нельзя.можешь получить "сдачи", что и произошло с мальчиком...чего просил - то получил.Сейчас сложилась такая ситуация в городе с собаками...так еще плюс сожгли и приют для бездомных животных...Необходимо помочь приюту кто чем может ,а вместе с этим ,мы поможем нам всем жителям города.И как ни крути.Богатырев - единственный горожанин ,который забил тревогу и стал заниматься животными.Но вы,граждане,не можете помочь,или не хотите,так оставайтесь хотя бы людьми - не мешайте.Вы же сами "пилите сук" на котором сидите.
    • обывателю
      21.01.2017, 23:19:28
      -4
      Не хотят!!!!!
      Проще же оскорб***ь,грязью поливать тех,кто хоть что то делает???А я бы вообще включила ежемесячно в платежки ЖКУ 100 рублей на нужды приюта. не обеднели бы (((Вон сколько собак кормится и бездомных бы прокормить смогли и с улиц убрали бы.Брльных в усыпить...здоровых изловить и в приют..
      более вместительный..Всё!!!!!решаемо!!@работать!!!просто нужно!!
      • ХХХ
        22.01.2017, 1:30:38
        3
        С какого дуба, я и другие должны оплачивать нужны приют, даже 100 рублей.
        Приют не карцер
        По правильному:
        собаки живут в приюте, "N"- время, если не нашлись руки. Их усыпляю, составляют акт и тела кремируют.
        А не выбрасывая их в город, со словами - хорошая кормовая база.
        Где они сбиваются в стаи.
        Местные собаки уже занимаются канибализмом, было очень много случаев.
        И нападения на людей, было делом времени.
        Что уже началось.
        И дальше будет только хуже
        • иксам
          22.01.2017, 9:52:45
          2
          что и следовало доказать!!!!!!
          Проблему нужно решать сообща,если властям нет дела!!!В противном случае выходите на охоту((Ведь на другое вы же не способны(И на месте Богачёва я бы вообще отказалась от этого сраного тендера и выпустила бы всех собак в город!!!!А то бабло гребёт((((вы его видели????а каждый день думай чем больше сотни накормить голодных собак,это вам не плеваться в монитор оскорблениями(((Короче удачи ...
      • 1
        22.01.2017, 4:10:21
        4
        Вот я так и знал налог уже требует на содержание бродячих собак) )) и упорно получать что мальчик виноват! Бесполезно с ними спорить! Для них собаки всегда правы! Выход один добиваться изменения закона ! А то и в самом деле скоро дань пойдут с людей собирать!
    • father
      22.01.2017, 0:05:58
      2
      Почему "якобы"?
      Он же в больнице, и как говорят врачи - минимум неделю там проведет...
      Вы саму новость-то читали!? Или только в комментах, предложения кидать о помощи, горазды?
      Сжечь нах!!! (нахрен)
      • фазеру
        22.01.2017, 9:53:20
        2
        Да пошли бы вы...к своей мазер(((
        • father
          22.01.2017, 10:15:52
          1
          Закончились аргументы. (=
          Вчера иду такой, по тротуару. Стая собак кружит у входа в магазин. По середине тротуара, кобель, стоит и не собирается сходить с места... я пру и не собираюсь сворачивать. (=
          Ну у кобеля нервы слабее (две заклепки в ушах). Но чувствую, что в следующий раз подеремся.
          Пока, город мой.
  • !!!
    22.01.2017, 1:36:21
    1
    Вопрос к защитникам. Приведите хоть один пример плохого обращения человека к животным в нашем раене, или жалобы на плохое обращение. Настоящие защитники, фанатики, молча собираюи животных и на дачах держат, СРЕДСТВА на это не клянчат, а если клянчат то еду, строй материалы для вальеров. Если они получают финансы - отчитываются перед обществом в виде - кто дал сколько дал, куда потрачено. А тут возле приюта табличка - корупционерам вьезд запрещен(дал денег, списал на благотварительнось- налог скочтили). Знающие поймут...
    • юлий
      23.01.2017, 11:47:03
      0
      зоозащита - угроза жизни Человеку !
      А зачем помойному псу ДВЕ клипсы ? Его ловили ДВАЖДЫ и кастрировали ? По одному яйцу за раз отрезали ?
      Ну богатырёв и ЖЫВАДЁРИНА !
      А в третий раз кобеля поймает - уши с хвостом отрежет, или лапы ?
      • юлиюююю
        23.01.2017, 14:53:44
        0
        Опохмелитесь...попустит(
  • гость
    22.01.2017, 5:20:18
    3
    Защитников в клетку собак туда же пусть живут вместе.
    • гостю
      22.01.2017, 11:18:25
      -2
      Ну,гость,значит-вахтовик)))Тогда и ваш "интеллектуальный"комент понятен!!!)))
      • нивидиемке
        22.01.2017, 11:29:41
        0
        Ограниченное у вас понятие о гостях. К вам гости не приезжают и не приходят?
        • вам
          22.01.2017, 17:05:45
          -1
          У меня гости -адекватные и порядочные:и приходят,и приезжают.Простите,других не держим.А вот некоторых"гостей"залётных-приезжих самих не мешало бы в клетку..но не к собакам,а то собак жалко)))
  • "с какого перепугу"...
    23.01.2017, 8:06:20
    -2
    Наверное правомерный вопрос...у нас вот приходится платить за уборку детской площадки-хотя в большинства детей нет.Как ни крути.она ведь нам не нужна.на ней будут играть чужие дети.Я бы лучше эти деньги отдала на кормление собак.
    • 777
      23.01.2017, 8:09:22
      1
      Ну так если строили на придомовой территории то сначала проводили голосование, земля же принадлежит дому. И если вы проголосовали "за" то сами выбрали.
  • юлий
    23.01.2017, 12:07:02
    1
    зоозащитник - читай мошенник !
    Однако дэжавю . Этот чёртов зоомошенник богатырёв уже поджигал свой собачий гадюшник !
    ______________________________
    Март 2012 г. – пожар в приюте «Белый свет» (г. Усинск). Версия учредителя приюта А.Богатырева – имел место поджог, однако «по поводу поджога руководство приюта не намерено обращаться в правоохранительные органы, поскольку отдает себе отчет в том, что не все требования пожарной безопасности соблюдаются «Белым светом»: на это нужны средства, которых у приюта нет.»
    http://komionline.ru/news/32742
  • father
    23.01.2017, 17:08:13
    0
    В Саяногорске на улице найдено тело женщины
    https://xakac.info/news/58021

    Фото не буду показывать. Сами найдете. Там жуть!
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