Покусанный собаками школьник - под присмотром медиков

Продолжение истории о нападении стаи на мальчика.

Ранее мы писали о ситуации, в которой стая собак напала на школьника и только вмешательство взрослых помогло избежать более серьёзных травм.

Как сообщает "Комиинформу" со ссылкой на Минздрав региона, в 14:24 18 января мальчик 2008 года рождения поступил в приемный покой Усинской ЦРБ с укусами собак.

Сейчас всю необходимую медпомощь пострадавший получает в стационаре. Медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Предварительно, ребенок пробудет в больнице около недели.

(с) Усинск.Онлайн