Усинск на втором месте в списке должников

По данным министерства финансов Коми, на начало 2016 года муниципалитеты должны были 2 миллиарда 84 миллиона рублей. В течение года сумма то уменьшалась, то вновь росла. К началу 2017 года общий муниципальный долг достиг 2 миллиардов 354 миллионов рублей.
Долги муниципалитетов делятся на банковские кредиты, гарантии, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты. Ни у одного города или района нет обязательств по бюджетным ссудам, у Печоры оформлены гарантии, пять муниципалитетов позаимствовали деньги в банках. Бюджетные кредиты со временем должны вернуть 12 муниципалитетов.
В четвертом квартале четыре муниципалитета увеличили долги, три – уменьшили. Сумма обязательств восьми не изменилась. Как и на начало года прошлого года, не имели вообще никаких долгов пять муниципалитетов: Сосногорск, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Княжпогостский и Ижемский районы.
Самым задолжавшим муниципалитетом стал Сыктывкар. За три прошедших месяца сумма банковских кредитов увеличилась с 370 миллионов до 743,4 миллиона, а вот размер бюджетного кредита, наоборот, уменьшился до 90 миллионов.
На второе место вышел Усинск, опередив Ухту, за счет того, что в четвертом квартале 2016 года сумма банковских кредитов выросла почти на 200 миллионов.
В Ухте тоже прибегли к помощи банков – теперь муниципалитет должен кредитным организациям 339 миллионов, хотя на 1 октября размер обязательств составлял на 65 миллионов рублей меньше.
Из районов рекордсменом является Удорский – 68,2 миллиона рублей долгов, на втором месте – Корткеросский с 65,5 миллиона, на третьем – Прилузский с 55,1 миллиона.
Всего банкам города и районы должны 1,7 миллиарда рублей, сумма бюджетных кредитов уменьшилась до 623 миллионов.
Размер долга в разрезе муниципалитетов на 1 января 2017 года (красный цвет означает увеличение суммы по сравнению с предыдущим кварталом, синий – уменьшение, черный – отсутствие динамики).
|
Город, район
|
Вид обязательства, млн руб.
|
кредиты
|
гарантии
|
бюд. кредиты
|
всего
|
Сыктывкар
|
753,4
|
90,0
|
833,4
|
Ухта
|
339,0
|
100,0
|
439,0
|
Воркута
|
150,0
|
80,0
|
230,0
|
Инта
|
12,0
|
12,0
|
Усинск
|
460,1
|
460,1
|
Печора
|
12,4
|
12,4
|
Вуктыл
|
26,0
|
26,0
|
Сосногорск
|
-
|
Сыктывдинский
|
-
|
Сысольский
|
54,8
|
54,8
|
Койгородский
|
10,9
|
10,9
|
Прилузский
|
55,1
|
55,1
|
Корткеросский
|
65,5
|
65,5
|
Усть-Куломский
|
32,4
|
32,4
|
Троицко-Печорский
|
-
|
Усть-Вымский
|
15,7
|
15,7
|
Княжпогостский
|
-
|
Удорский
|
68,9
|
68,9
|
Ижемский
|
-
|
Усть-Цилемский
|
37,9
|
37,9
|
Всего
|
1718,6
|
12,4
|
623,3
|
2354,3
Точно такая же ситуация по простому вопросу как очистка и вывоз снега из города. Весь город завален снегом, куда ни посмотри, везде собранные огромные кучи, что во дворах домов, что по всем дорогам, даже дорожных знаков не видать за ними. И хваленая статья парада техники по обслуживанию города, оказалась который уже год, просто позорной показухой! А сколько миллионов заложено на уборку и вывоз снега из города??? Кто скажет? И Хахалкин пазорник, не может решить такую мелочь, как очистить город