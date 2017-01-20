Усинск на втором месте в списке должников

По данным министерства финансов Коми, на начало 2016 года муниципалитеты должны были 2 миллиарда 84 миллиона рублей. В течение года сумма то уменьшалась, то вновь росла. К началу 2017 года общий муниципальный долг достиг 2 миллиардов 354 миллионов рублей.

Долги муниципалитетов делятся на банковские кредиты, гарантии, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты. Ни у одного города или района нет обязательств по бюджетным ссудам, у Печоры оформлены гарантии, пять муниципалитетов позаимствовали деньги в банках. Бюджетные кредиты со временем должны вернуть 12 муниципалитетов.

В четвертом квартале четыре муниципалитета увеличили долги, три – уменьшили. Сумма обязательств восьми не изменилась. Как и на начало года прошлого года, не имели вообще никаких долгов пять муниципалитетов: Сосногорск, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Княжпогостский и Ижемский районы.

Самым задолжавшим муниципалитетом стал Сыктывкар. За три прошедших месяца сумма банковских кредитов увеличилась с 370 миллионов до 743,4 миллиона, а вот размер бюджетного кредита, наоборот, уменьшился до 90 миллионов.

На второе место вышел Усинск, опередив Ухту, за счет того, что в четвертом квартале 2016 года сумма банковских кредитов выросла почти на 200 миллионов.

В Ухте тоже прибегли к помощи банков – теперь муниципалитет должен кредитным организациям 339 миллионов, хотя на 1 октября размер обязательств составлял на 65 миллионов рублей меньше.

Из районов рекордсменом является Удорский – 68,2 миллиона рублей долгов, на втором месте – Корткеросский с 65,5 миллиона, на третьем – Прилузский с 55,1 миллиона.

Всего банкам города и районы должны 1,7 миллиарда рублей, сумма бюджетных кредитов уменьшилась до 623 миллионов.

Размер долга в разрезе муниципалитетов на 1 января 2017 года (красный цвет означает увеличение суммы по сравнению с предыдущим кварталом, синий – уменьшение, черный – отсутствие динамики).