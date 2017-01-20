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20.01.2017 13:25
Усинск на втором месте в списке должников

По данным министерства финансов Коми, на начало 2016 года муниципалитеты должны были 2 миллиарда 84 миллиона рублей. В течение года сумма то уменьшалась, то вновь росла. К началу 2017 года общий муниципальный долг достиг 2 миллиардов 354 миллионов рублей.

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Долги муниципалитетов делятся на банковские кредиты, гарантии, бюджетные ссуды и бюджетные кредиты. Ни у одного города или района нет обязательств по бюджетным ссудам, у Печоры оформлены гарантии, пять муниципалитетов позаимствовали деньги в банках. Бюджетные кредиты со временем должны вернуть 12 муниципалитетов.

В четвертом квартале четыре муниципалитета увеличили долги, три – уменьшили. Сумма обязательств восьми не изменилась. Как и на начало года прошлого года, не имели вообще никаких долгов пять муниципалитетов: Сосногорск, Сыктывдинский, Троицко-Печорский, Княжпогостский и Ижемский районы.

Самым задолжавшим муниципалитетом стал Сыктывкар. За три прошедших месяца сумма банковских кредитов увеличилась с 370 миллионов до 743,4 миллиона, а вот размер бюджетного кредита, наоборот, уменьшился до 90 миллионов.

На второе место вышел Усинск, опередив Ухту, за счет того, что в четвертом квартале 2016 года сумма банковских кредитов выросла почти на 200 миллионов.

В Ухте тоже прибегли к помощи банков – теперь муниципалитет должен кредитным организациям 339 миллионов, хотя на 1 октября размер обязательств составлял на 65 миллионов рублей меньше.

Из районов рекордсменом является Удорский – 68,2 миллиона рублей долгов, на втором месте – Корткеросский с 65,5 миллиона, на третьем – Прилузский с 55,1 миллиона.

Всего банкам города и районы должны 1,7 миллиарда рублей, сумма бюджетных кредитов уменьшилась до 623 миллионов.

Размер долга в разрезе муниципалитетов на 1 января 2017 года (красный цвет означает увеличение суммы по сравнению с предыдущим кварталом, синий – уменьшение, черный – отсутствие динамики).

Город, район

Вид обязательства, млн руб.

кредиты

гарантии

бюд. кредиты

всего

Сыктывкар

753,4

90,0

833,4

Ухта

339,0

100,0

439,0

Воркута

150,0

80,0

230,0

Инта

12,0

12,0

Усинск

460,1

460,1

Печора

12,4

12,4

Вуктыл

26,0

26,0

Сосногорск

-

Сыктывдинский

-

Сысольский

54,8

54,8

Койгородский

10,9

10,9

Прилузский

55,1

55,1

Корткеросский

65,5

65,5

Усть-Куломский

32,4

32,4

Троицко-Печорский

-

Усть-Вымский

15,7

15,7

Княжпогостский

-

Удорский

68,9

68,9

Ижемский

-

Усть-Цилемский

37,9

37,9

Всего

1718,6

12,4

623,3

2354,3

Комментарии (18)

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  • father
    20.01.2017, 13:43:36
    7
    А под что банки дают кредиты? Под собственность города? И кто теперь хозяин всего этого? (=
  • дюбопытно
    20.01.2017, 14:48:45
    8
    На какие нужды занимали?
    • !!!
      21.01.2017, 18:05:40
      5
      Наверное на Жилкомхоз в отношении этой УК вроде началась процедура банкротства. Да и вообще столько денег уходит в эти ЖКХшные дыры!!!
  • Северный
    20.01.2017, 15:57:32
    19
    А чему тут удивляться? Я лично пытался узнать на этом сайте, каким образом у нас в ЗАО МО "УСИНСК" так быстро принимается бюджет! Что у нас подбивая все деньги бюджета, получается все конкурсные торги прошли заранее на весь год и даже знают сколько денег нужно еще взять в кредит. Ответ на этом сайте для населения города мы никогда не увидим.
    Точно такая же ситуация по простому вопросу как очистка и вывоз снега из города. Весь город завален снегом, куда ни посмотри, везде собранные огромные кучи, что во дворах домов, что по всем дорогам, даже дорожных знаков не видать за ними. И хваленая статья парада техники по обслуживанию города, оказалась который уже год, просто позорной показухой! А сколько миллионов заложено на уборку и вывоз снега из города??? Кто скажет? И Хахалкин пазорник, не может решить такую мелочь, как очистить город
    • Хахалкину, Такаеву
      20.01.2017, 19:19:38
      14
      а что он вообще умют??? Бюджет вместе анонсировали как народный, а народ ни сном, ни духом куда налоги уходят! Сами потихому решают куда и на что. Вот к примеру 200 млн. на объекты в селах выделенные в 14 году, кто то из депутатов спросил у Хахалкина почему объекты не доделаны, а только в цене растут!
  • Артем
    20.01.2017, 19:03:44
    14
    Да ладно они так разбазаривать бюджетные деньги, что сколько кредитов не бери всё равно мало будет. Необходима ответственность депутатов за рациональное расходование денег, иначе так и будут осваивать наполненный нашими налогами с зарплаты городской бюджет.
  • Походу
    20.01.2017, 21:43:51
    4
    Трамп, наш президент!!!
  • Макар
    21.01.2017, 0:48:44
    -8
    Все для города родного!
    Раз муниципалитет берет кредиты, значит кому то это нужно. Вы просите опубликовать статьи расходов и суммы а наша Государственная Дума вносит на обсуждение законопроект по которому четверть бюджета страны будет под грифом секретно. Не вашего ума дело куда бюджетные деньги будут уходить. Работайте товарищи и пополняйте бюджет. Без вас мы не проживем. С уважением, ваши любимые чиновники.
    • так
      21.01.2017, 10:45:58
      5
      В Союзе мало кого интересовало куда уходят бюджетные деньги, жили себе и жили-не тужили, радовались своим успехам и успехам Родины. А теперь не видно успехов Родины. Трудно начинать жить хуже, чем жили.
  • электорат
    21.01.2017, 14:47:57
    11
    жалко конечно., что никто ни за что не спрашивает с нынешних руководителей. Насколько я помню Хахалкин говорил, что основная его задача на посту мэра это сокращение долгов. Так получается наоборот, увеличивает. Ну и если в сухом остатке, что хорошего и полезного сделано Хахалкиным на посту руководителя? Ровным счето НИЧЕГО. И еще добавляем критическую ситуацию с собаками. Слава будь мужиком, покайся и езжай домой....
    • 111
      21.01.2017, 16:17:18
      -10
      Почему ничего не сделано? Аллею отремонтировали, в Парме аптеку открыли, колл центр ЖКХ создали, новые дорожные знаки поставили.
      • ох
        21.01.2017, 16:46:57
        11
        Аллею Лукойл сделал, аптеку -предприниматель, если только разрешение на строительство подписал, а КОЛЛ центр - эту обузу для населения для чего сделал- это большой вопрос. И УК остались и командиров куча над ними. Уж лучше бы не делал, хотя бы не навредил.
        • жилец
          21.01.2017, 17:46:06
          -8
          Колл центр сделали УК и сами его содержат, они на этом сэкономили кучу денег (в УК работало 50 диспетчеров они их уволили и эту работу отдали центру где работает 10 диспетчеров), а тарифы не снизили. Может с нового года снизят?:) В платежке посмотрим, но скорее всего опять на процент инфляции повысят!
          • Колл-центр
            22.01.2017, 11:38:46
            3
            Полностью финансирование из бюджета, про то, что за его содержание платят УК - сказка. Ни одна УК не заплатила ни копейки.
            • Как так?!
              22.01.2017, 11:48:00
              4
              Затраты на диспетчеров были в УК (зарплата, помещение, компьютеры, телефоны и тд) логично, что создав колл центр его должны УК и содержать. Иначе получается мы затраты на диспетчеров оплачивали в квартплате, потом исходя из вашей информации их стали содержать за бюджетные деньги, пересчет нам УК не сделали. Бюджет наполняется нашими налогами из зарплаты, следовательно мы за диспетчеров платим дважды!!!
  • На пример...
    21.01.2017, 21:12:48
    8
    Во дворе по ул.Нефтяников 41 сделали детскую площадку... Вроде бы "благое дело".Управляющая компания "Гелиус" с гордостью говорила "мы строим"...администрация города утверждала "мы выделили деньги на строительство...",но на открытие пришли представители ЛУКОЙЛа...это мы!!! "спасибо нам!"...Но за уборку платим мы пенсионеры в том числе - у которых и выводить то на площадку некого...
    • Лог
      21.01.2017, 21:39:22
      5
      Так почему за уборку площадки платят жильцы этого дома? На нее ходят дети с разных районов, наверное справедливо, чтоб все эти детские площадки обслуживало УЖКХ муниципальная организация и денег ей выделяется ооочень много наверняка справятся.
    • так
      22.01.2017, 13:50:23
      0
      откуда паника, "На пример"?
      В каком месте квитанции указано, что жильцы оплачивают уборку детской площадки? Мы как платили, так и платим туже сумму за содержание имущества.
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