Истории усинских оленеводов станут основой для финского этно-перформанса

- Необходимо дать право голоса народам Севера, я хочу, чтобы нас услышала вся Европа.- рассказала о сверхзадаче этно-перформанса режиссер спектакля Ханна Кирьявайнен.

Фото Алиса Козлова

На черном заднике сцены – оленьи рога, а темный квадрат сценического пространства прорезают желтые лучи прожекторов. Чуть слышно играет варган, но вскоре звуки этнического инструмента усиливаются по нарастающей , из-за кулис появляются люди – каждый актер исполняет бесхитростный танец, более похожий на ритуал северных шаманов – праотцов финно-угорских народов. Так начинается спекталь-перформанс финского театра из города Каяни «Белый олень», сдача которого состоялась вчера в Академическом театре драмы.

Постановка, наполненная метафоричными персонажами, пластическими композициями и бессловесным взаимодействием актеров, интригует с первых минут. В основе сюжета - финская легенда о белом олене, разгневанный дух которого через молодую прекрасную девушку несет смерть и разрушение самобытного мира народов Крайнего Севера. Непрестанным напоминанием о мифической истории является показ одноименного фильма на экране телевизора (транслируется фильм финского режиссера Эрика Бломберга "Белый олень" - победитель Каннского кинофестиваля). Более того, сценическая версия мифа о белом олене рефреном вклинивается в неспешное действо, развивающееся на сцене. Появление лесного чудовища предваряет сирена, включается этническая музыка и артисты в судорогах пытаются исполнить танец, более напоминающий состояние транса. Складывалось впечатление, будто режиссер выстраивает диалог со зрителем не только через эмоциальную сферу, а воздействуя на юнговское коллективное бессознательное - психологический уровень, объединяющий этносы.

Фото Алиса Козлова

- Мне близки идеи Юнга и хотелось рассказать со сцены о том, что объединяет народы Крайнего Севера. У нас схожие мифы и легенды, мы понятны друг другу, - пояснила режиссер спектакля.

Пафос постановки, ее основной эмоциональный посыл, - социальный. Задумка режиссера - привлечь внимание к проблемам жителей Крайнего Севера, причем проблематика раскрывается в форме, понятной широкой аудитории. Актеры рассказывают истории реальных людей - жителей Ижемского района и населенных пунктов близ Усинска. Одновременно на экране транслируется видеоролик, в котором герой рассказывает о себе. Звук не слышен, текст произносит актер.

Каждая история содержит не только биографические подробности жителей Коми, а затрагивает серьезные экологические, социальные и экономические проблемы. Герои повествуют о разливе нефти под Усинском, безработице, выживании оленеводства на фоне развития нефтяной промышленности, кризисе семейных ценностей, отходе людей от традиций - все эти темы одинаково актуальны как для Республики Коми, так и для стран Арктики.

- Необходимо дать право голоса народам Севера, я хочу, чтобы нас услышала вся Европа. - рассказала о сверхзадаче перформанса режиссер спектакля.

Премьера спектакля пройдет сегодня вечером на сцене Академического театра. Хочется верить, что сыктывкарскому зрителю будет интересно разгадать посыл финского режиссера.

Источник: газета "Комсомольская Правда в Коми"