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20.01.2017 17:51
Истории усинских оленеводов станут основой для финского этно-перформанса

- Необходимо дать право голоса народам Севера, я хочу, чтобы нас услышала вся Европа.- рассказала о сверхзадаче этно-перформанса режиссер спектакля Ханна Кирьявайнен.

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Фото Алиса Козлова

На черном заднике сцены – оленьи рога, а темный квадрат сценического пространства прорезают желтые лучи прожекторов. Чуть слышно играет варган, но вскоре звуки этнического инструмента усиливаются по нарастающей , из-за кулис появляются люди – каждый актер исполняет бесхитростный танец, более похожий на ритуал северных шаманов – праотцов финно-угорских народов. Так начинается спекталь-перформанс финского театра из города Каяни «Белый олень», сдача которого состоялась вчера в Академическом театре драмы.

Постановка, наполненная метафоричными персонажами, пластическими композициями и бессловесным взаимодействием актеров, интригует с первых минут. В основе сюжета - финская легенда о белом олене, разгневанный дух которого через молодую прекрасную девушку несет смерть и разрушение самобытного мира народов Крайнего Севера. Непрестанным напоминанием о мифической истории является показ одноименного фильма на экране телевизора (транслируется фильм финского режиссера Эрика Бломберга "Белый олень" - победитель Каннского кинофестиваля). Более того, сценическая версия мифа о белом олене рефреном вклинивается в неспешное действо, развивающееся на сцене. Появление лесного чудовища предваряет сирена, включается этническая музыка и артисты в судорогах пытаются исполнить танец, более напоминающий состояние транса. Складывалось впечатление, будто режиссер выстраивает диалог со зрителем не только через эмоциальную сферу, а воздействуя на юнговское коллективное бессознательное - психологический уровень, объединяющий этносы.

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Фото Алиса Козлова

- Мне близки идеи Юнга и хотелось рассказать со сцены о том, что объединяет народы Крайнего Севера. У нас схожие мифы и легенды, мы понятны друг другу, - пояснила режиссер спектакля.

Пафос постановки, ее основной эмоциональный посыл, - социальный. Задумка режиссера - привлечь внимание к проблемам жителей Крайнего Севера, причем проблематика раскрывается в форме, понятной широкой аудитории. Актеры рассказывают истории реальных людей - жителей Ижемского района и населенных пунктов близ Усинска. Одновременно на экране транслируется видеоролик, в котором герой рассказывает о себе. Звук не слышен, текст произносит актер.

Каждая история содержит не только биографические подробности жителей Коми, а затрагивает серьезные экологические, социальные и экономические проблемы. Герои повествуют о разливе нефти под Усинском, безработице, выживании оленеводства на фоне развития нефтяной промышленности, кризисе семейных ценностей, отходе людей от традиций - все эти темы одинаково актуальны как для Республики Коми, так и для стран Арктики.

- Необходимо дать право голоса народам Севера, я хочу, чтобы нас услышала вся Европа. - рассказала о сверхзадаче перформанса режиссер спектакля.

Премьера спектакля пройдет сегодня вечером на сцене Академического театра. Хочется верить, что сыктывкарскому зрителю будет интересно разгадать посыл финского режиссера.

Источник: газета "Комсомольская Правда в Коми"

Комментарии (9)

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  • Ю-ю
    20.01.2017, 18:36:21
    1
    И что? Срочно ехать в Сыктывкар? Зачем нам эта информация, если нет возможности посмотреть спектакль.
  • Ваня
    20.01.2017, 22:49:57
    -3
    Пра бабушка моя тоже оленевод.Пришол лысый хрен .Теперь я тоже как и он и без средств.Лысый и без штанов.Есть идея. Выжить.
  • Ваня
    20.01.2017, 22:56:21
    0
    2.000 голв оленей было у бабули.дед бедняк 8 коров.10баранов и козы+ рыба.Ноете все.СССР вам в помошь Кантора!!!
  • Ваня
    20.01.2017, 23:08:51
    -1
    Молодеж Коми р. И другиех республик. Областей ребята.Эколг хорошая професия.Зделаите хотябы в будушем нашу республику чище.СПАСИБО!!!
  • кон
    21.01.2017, 2:48:47
    1
    Наряд у тетки не очень
    Чета тема вообще не респект и тетка мрачная со шкурой. ВСЁ!
  • ))))
    21.01.2017, 9:45:59
    0
    Оленьи рога лучше бы ,гармоничней ,смотрелись на одном из парней)
  • Не увидишь - не поймешь.
    21.01.2017, 20:47:05
    2
    "Рога....конвульсии артистов" на сцене.Возможно "рога" нынче очень актуальные для сценаристов и режиссеров...Но что актуально для населения ,которое убывает.. .убывает.. .Леса вырубают ,уничтожают...жить среди леса - но мебель только из опилок...дома - из пресованого бруса на клею...В реках рыбы не стало - вытравили ...в озерах больная рыба...Болота и то загадили.Для местного населения за сто лет сделали "вклад" неоценимый!!!приучили пить...
    • :-)
      21.01.2017, 22:09:13
      1
      Комяки мы комяки и не кто не подаст нам руки,и не пожмет плечо комечье мы комечье!
  • Обыватель.
    22.01.2017, 15:51:08
    0
    Я бы сказала так :"Коми чье...Коми чье?"
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