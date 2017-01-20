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20.01.2017 14:15
Еще десять школьных автобусов от ЛУКОЙЛа получат города и районы Коми

В этом году в рамках соглашения между Республикой Коми и компанией "ЛУКОЙЛ" будет закуплена очередная партия школьных автобусов.

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На этот раз новые машины поступят в школы поселка Том и села Брыкаланск Ижемского района, Усинска, Инты, села Сторожевск Корткеросского района, села Глотово Удорского района, поселка Зимстан Усть-Куломского района, поселка Кэмдин Ухтинского района, а также в Сыктывкар: в детский дом №20 и Республиканский центр дополнительного образования.

В зависимости от потребности каждого учреждения им поступят либо большие автобусы ПАЗ, либо малые – "Газель", либо 22-местные "Газель Next". Машины в обязательном порядке будут оснащены по всем правилам перевозки детей, в том числе оборудованы ремнями безопасности и системой "Глонасс".

В 2016 году ЛУКОЙЛ-Коми закупил для Республики Коми 17 школьных автобусов. Торжественная передача ключей руководителям муниципальных администраций состоялась в августе в рамках юбилея региона с участием главы РК Сергея Гапликова и генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Лейфрида.

Всего в рамках соглашения между республикой и компанией "ЛУКОЙЛ" только за последние три года приобретены 50 новых школьных автобусов.

Комментарии (10)

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  • 1234
    20.01.2017, 14:18:08
    4
    Хорошая компания ЛУКОЙЛ, молодцы
    • father
      20.01.2017, 14:44:22
      -3
      Что за соглашение? В рамках которого все происходит? Что Лукойл получает взамен?
      И одни они в этом соглашении, или ещё кто участвует? (=
      Ну какой нибудь Газпром, Роснефть? (=
      • рубль
        20.01.2017, 16:34:16
        1
        Всегда удивлялся людям, которым не лень сидя в интернете писать пространные комменты на тему: чо-кого? Проще в Гугле вбить несколько слов и все тебе будет. Сам видел в разных источниках про это соглашение. Или вам тут кто-то в комментах документ приложит?))
        • father
          20.01.2017, 23:02:06
          -3
          ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация)
          Не знаешь, зачем я в скобках написал то, что известно всем?
          • -_-
            21.01.2017, 10:56:56
            2
            father
            бухаешь?
            • для _-_
              21.01.2017, 11:06:46
              1
              Да к он в завязке..вроде бы....Вот это и настораживает.По мед.Показанием каждый должен по чуть чуть употреб***ь,а то чревато...для мозгов))
  • кон
    20.01.2017, 14:54:12
    -2
    Травят по тихоньку
    Вонь сероводорода по всему городу стоит иногда,нефтяные порывы в ручьи и реки нефть льется, а после рыба воняет и вода отравленная.
    • кону
      20.01.2017, 18:02:03
      1
      Ага, ещё и выхлопные газы..., да кон?
    • Это я
      21.01.2017, 9:57:45
      3
      Вы в крупных промышленных городах не были. Вот где настоящая вонь.
      • нефтянник
        21.01.2017, 11:05:46
        2
        Да,ДА!!
        У нас наичистейший воздух! Езжай в крупные города- вот там сразу задохнешься.Так что радуйся,живи- дыши двумя легкими!
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