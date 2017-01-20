Глава Минобрнауки выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы»

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах дети не должны заниматься 7−8 уроков подряд.

Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день — явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно», — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что как консерватор выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы» и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?», — сказала министр.

«Мы — народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо.» - считает Ольга Васильева.