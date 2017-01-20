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20.01.2017 18:27
Глава Минобрнауки выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы»

Глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева считает, что в школах дети не должны заниматься 7−8 уроков подряд.

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Любая школа должна выполнять базовый план, вся другая деятельность начинается после. И аккуратней следует подходить к школьному расписанию. В этом смысле семь-восемь уроков в день — явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно», — сказала Васильева.

Она подчеркнула, что как консерватор выступает «за возврат к лучшим традициям советской школы» и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально. Разве любая школа XXI века не должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд? И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?», — сказала министр.

«Мы — народ пассионарный, мы мелко мыслить не умеем. Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо.» - считает Ольга Васильева.

Комментарии (23)

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  • Ю-ю
    20.01.2017, 18:42:07
    4
    В речи госпожи Васильевой точно не сказано, что именно она считает лучшими традициями советской школы. Какие-то риторические вопросы и воздушные фразы только. Пустой текст. Например, что следует из этого заявления: "Нашему человеку тогда хорошо, когда и рядом человеку хорошо" ? Что делать-то?
  • Галина
    20.01.2017, 18:54:21
    7
    Ю-ю
    А мне кажется все ясно и понятно. Я тоже за советскую школу обучения!!!
    • Ю-ю
      20.01.2017, 18:55:59
      0
      А мне из текста непонятно, что именно из советской школы Васильева хочет перенять для современной.
      • Ю-е
        20.01.2017, 19:34:11
        5
        Она говорит о том , что уроки надо учить , чтобы толк какой-нибудь вышел из "личности"
        • СССР
          20.01.2017, 19:39:41
          17
          ЗА!!
          В советское время учителя -Учили детей, А не отправляли к Репетиторам с -1 Класса.Ну не маразм ли???Дожились, интересно ЗАЧЕМ ТОГДА УЧИТЕЛЯ свои попы просиживают на уроках?? Чтобы зарплату получить, а не детей учить?!Гнать бездельников из школ!
          • сссру
            21.01.2017, 7:30:36
            -4
            Так вам надо детьми своими заниматься, а не пиво пить. А то дети в 1 класс приходят не зная букв и читать не умея.
            • так
              21.01.2017, 10:31:41
              9
              А в СССР никто никого не учил до школы- не требовалось, так как учителя начальных классов сами могли научить детей и заинтересовать. А если родителям детей надо научить читать и писать, да еще числа складывать,то начальные классы можно отменить-за учителей родители всё сделали. Пусть сразу идут логарифмы изучать.
              • Таку
                21.01.2017, 16:29:21
                -2
                Как не учили? Еще в детских садах конкурсы были на знание букв и цифр. Вы точно в Рсфср росли и учились?
                • так
                  21.01.2017, 16:39:17
                  3
                  Таку-у
                  Уверяю вас, именно в РСФСР, а вот деток моих уже в дет. садах стали мало -помалу учить. А внуков уже "учёными" школьниками выпускать стали, не требующими 1 класса, где мы палочки и буковки с наклоном и нажимом выводили, учились слоги складывать в слова.
                  • Тролль
                    22.01.2017, 22:55:13
                    -1
                    Так какие проблемы? Идите в ВУЗ сразу.
  • родитель
    20.01.2017, 23:17:12
    8
    писанина
    учителей писаниноц всякой завалили, отчётами разными, им детей некогда учить
    • ))))
      21.01.2017, 9:43:13
      12
      А ещё и деньги на всякие нужды требуют с родителей,а то потом получат от директора..За роды отдай,за садик отдай,за обучение в школе ,в вузе отдай..так это мне государство должно уже ,как земля колхозу(((
  • !!!
    21.01.2017, 10:03:06
    7
    Узаконенные поборы в Усинске начиная с детского сада и продолжаются в школе руками родительского комитета при поддержке учителя! Почему прокуратура не проверяет? Пять тысяч на подарок учителю или воспитателю! И попробуй не сдать затравят ребенка. Учителя и воспитатели где ваша совесть?!
    • для !!!
      21.01.2017, 10:05:16
      6
      С совестью нужно родиться!!)
      • СССР
        21.01.2017, 11:01:40
        -4
        зачем?
        Так пишите заяву в прокуратуру - быстро забегают поборщики,штрафанут пару раз на 100тыс.- сразу отпадет охота поборов. Че сопите,молчите- не имеют права детей трогать- Законы нужно знать.Юрий Алексеевич- не позволит детей обижать. Кстати к нему обратитесь.
      • СССР
        21.01.2017, 11:01:40
        -2
        зачем?
        Так пишите заяву в прокуратуру - быстро забегают поборщики,штрафанут пару раз на 100тыс.- сразу отпадет охота поборов. Че сопите,молчите- не имеют права детей трогать- Законы нужно знать.Юрий Алексеевич- не позволит детей обижать. Кстати к нему обратитесь.
  • 1234
    21.01.2017, 12:32:16
    9
    Еще бы перемены сократили по времени, а то ребенок 3-и классник в 3 часа со школы приходит, в СССР мы в 11 классе так не учились.
  • Обыватель
    21.01.2017, 20:29:01
    7
    Слушала госпожу О.Васильеву от "а" до "я".Мне нравится ее мнение ,ее высказывания.Другой вопрос ,как у нас воспримут ее новшества на местах учителя ? Ведь уже давно образование учителя превратили в "кормушку,.. .бизнес... Ведь давно на всех собраниях учителя твердят хором:" мы не обязанные воспитывать!"..."мы ,учителя ,оказываем услугу"...а коль "услуга" - значит извольте платить" наличкой. " И вот те "здрасте" министр образования России заявляет во все услышание"нет и не было такого положения,где было бы сказано ,что учитель оказывает услугу в образовании!"То есть учителя .требуя зарплату фактически не выполняли в полном объеме свои обязанности.А проводя обучение дополнительно по своим предметам.со своими же учениками за деньги - просто не выполняли умышлено своих прямых обязанностей. ........Вот и загробили умышленно образование.
    • Гость
      23.01.2017, 9:49:21
      0
      Верно
      И слабое преподавание в школе учителя компенсируют платным репетиторством дома своим же ученикам.
  • Ой!
    21.01.2017, 22:07:29
    5
    И немного о благотворительности. Модельный дом Версаче прислал для детского дома одежду на сумму три миллиона долларов. Эту кофточку до сих пор носит воспитательница 3-й группы Наталья Сергеевна.
  • "Ой"
    22.01.2017, 15:48:52
    -2
    Не сожалейте ,о том -что кофточка вам не досталась...
    • father
      22.01.2017, 16:02:42
      -1
      Это анекдот...
      ваш кэп. :-D
  • Аноним
    23.01.2017, 8:50:30
    1
    "....И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?» Ору от слова "страны"))) Трудиться на благо страны.... А что страна взамен даст, какие блага - ипотеку и кредиты, бешенные цены, растущие не по дням а по часам???
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