Усинец отдал знакомой карту и пин-код

В результате лишился 20 тысяч рублей.

В полицию Усинска обратился мужчина. Малознакомая женщина попросила у него в долг 500 рублей. Мужчина не отказал, но попросил заёмщицу снять эти деньги с банковской карты самостоятельно. Он передал ей карту и пин-код.

Спустя какое-то время мужчина понял, что с его счета списались более 21 тысячи рублей. Женщина скрылась.

Потерпевший обратился в полицию и правоохранители нашли эту женщину - ей оказалась ранее судимая усинка. Украденные деньги она потратила на выпивку.

По данному факту ведется следствие.

(с) Усинск.Онлайн