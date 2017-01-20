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20.01.2017 16:22
Усинец отдал знакомой карту и пин-код
В результате лишился 20 тысяч рублей.
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В полицию Усинска обратился мужчина. Малознакомая женщина попросила у него в долг 500 рублей. Мужчина не отказал, но попросил заёмщицу снять эти деньги с банковской карты самостоятельно. Он передал ей карту и пин-код.

Спустя какое-то время мужчина понял, что с его счета списались более 21 тысячи рублей. Женщина скрылась.

Потерпевший обратился в полицию и правоохранители нашли эту женщину - ей оказалась ранее судимая усинка. Украденные деньги она потратила на выпивку.

По данному факту ведется следствие.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (9)

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  • Палыч
    20.01.2017, 16:26:38
    10
    Мда..Мозгов ноль
  • ...
    20.01.2017, 16:34:44
    2
    Какую сим-карту он ей передал???
    • 123
      20.01.2017, 16:57:32
      3
      Samsung Pay ))))
  • 321
    20.01.2017, 16:56:17
    7
    Это сколько она бухала? ))) или сразу V.S.O.R. взяла? )))
    • для 321
      20.01.2017, 17:17:37
      5
      А чего мелочиться????Не на свои же...
      • так
        21.01.2017, 10:40:13
        1
        Сам дал, не украла она. Самому лень было снять, доверился непонятно кому, а теперь жалуется. А с "неё" сдачи нет. Расплатился и жалко стало , что дороже получилось..
  • Хрен
    21.01.2017, 13:05:15
    -1
    Ну если он лох,то что можно говорить.Малознакомой решил видите ли поверить.Жалл,что только 21 она списала.Может больше не было на карте.А то вот бы погуляла!А лох то сам откуда-местный или вахтовик?
    • :-)
      21.01.2017, 22:21:18
      -1
      Лошара,телка красава респект и уважуха.
      • Северный
        21.01.2017, 23:25:42
        0
        Лох, он и в Афреке лох! Ну а телка, как там Путин назвал их новых атрибутом, дамочки с низким социальным статусом! Кажется так. Жаль только одно, вот почему этот статус распространился на всех граждан России!
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