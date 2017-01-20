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20.01.2017 17:37
Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране
К концу 2016 года Почта России установила 150 систем электронной очереди – 100 в Москве и 50 в регионах страны. В наступившем году по всей России будет установлено еще 1350 электронных очередей. По Северо-Западу более чем в 230 отделениях заработает электронная очередь.
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Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.

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При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.

В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.
«Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.

Комментарии (20)

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  • Гвоздь
    20.01.2017, 17:45:29
    12
    У местной почты истерика будет, они до сих пор на клочках бумаги пишут, а тут такое нововведение. Нашей почте этого не надо, им бы печатную машинку, счёты, телетайп и один раз в неделю сеанс радио-релейного интернета.
  • Ю-ю
    20.01.2017, 19:01:46
    12
    Представила эту систему внедренной, например, в отделении на 60 лет Октября. Там и терминалы-то ставить некуда для выдачи талонов, а уж распределение по окнам - это вообще фантастика )))
    • Гость
      23.01.2017, 7:33:53
      1
      Ю-ю
      Читаем статью по диагонали ? Вроде нормально по русски написано что подобную систему будут ставить в почтовых отделениях где более 3-х окон. Где вы видели в отделении на 60 лет Октября 3 окна ?
  • WWW
    21.01.2017, 6:46:14
    3
    "В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема"
    я что то не понял, 1.5 тысячи на всю страну? и еще 1.5 в этом году? ну так они долго будут внедрять ... хотя о чем я, это же "Почта-России" у них быстро нельзя...
  • father
    21.01.2017, 7:34:22
    -4
    ИЗ «ПОЧТЫ РОССИИ» УХОДЯТ ТРИ ЗАМА СТРАШНОВА
    Родион Шишков отвечал на «Почте России» за развитие госуслуг и считался главным IT-шником на предприятии. Он подтвердил RNS, что 31 декабря был его последний день работы. Он сказал, что «сделал все, что планировал сделать в должности заместителя по развитию госуслуг и новых сервисов, и теперь намерен развивать собственные проекты».
    (http://leader-news.ru/index.php/lydi/item/2515-iz-pochty-rossii-ukhodyat-tri-zama-strashnova)
    Запахло жареным. (=
  • вообше
    21.01.2017, 9:48:45
    11
    почту в таком виде, в котором она сейчас существует, надо расформировать к чертям и создавать другую систему логистики и доставки. Сегодня почта выгодна только их руководителям, получающим многомиллионные премии и зарплаты. Сегодня почта - это некий бермудский треугольник. Туда входит всего много, а выходит не все. Воровство посылок, как в странах Африки
  • ***
    21.01.2017, 11:50:38
    4
    НА ПОЧТЕ ПО Возейской!!! Всю зиму пандус для инвалидов завале снегом! Этим пандусом никто не пользуется. А весной когда всё растает, то инвалид на коляске покатится вниз на дорогу где машины ездят и разобьется. Мамам с колясками тоже по нему не подняться. Кто за это отвечает? Кому жаловаться? очередное отмывание денег.
  • Вот она!
    21.01.2017, 14:17:58
    4
    Эра новых технологий!
    Раньше были простые, невзрачные очереди. С номерками на руках... Теперь ЭЛЕКТРОННЫЕ!!! Будущее настало! :-)
  • Обыватель
    21.01.2017, 20:58:56
    5
    Как то .еще при Т.Тян почта закупила кассовые аппараты для киосков рос.печать...Видел ли кто из граждан в киосках кассовые аппараты? -Конечно же нет.Их Татьяна поставила себе в магазин...Вот и сейчас выделили деньги...закупят...У нас в Усинске почтовый участок г Печоры...так что не "парьтесь" господа ."мыться не скоро будете..." Посылки на почте "обшманывают" традиционно - профи!Но ведь и объяснение даже этому есть!!! Низкая зар.плата!
  • девушка
    23.01.2017, 1:19:02
    2
    как же вы надоели!!! вечно Вам все плохо!!! за 12-15 тысяч девушки-операторы работают с утра до вечера, таскают Ваши коробки, расформировывают Ваши пакетики и бланки, выслушивают Ваше недовольство и не ругаются с вами, выдают пенсии, отправляют переводы и так далее, а у Вас хватает наглости их упрекать, помолчите лучше!!! совести у Вас нет!!!
    хоть один из Вас согласился бы работать за эти копейки?!
    не нравится?! так откажитесь от услуг почты!!!
    • father
      23.01.2017, 6:23:29
      -1
      Девушка,
      Против работы операторов, никто ни чего не имеет. Все все понимают.
      Я вот заметил, что как выяснилось какие премии получает Руководство Почты-Телеграфа, то стали пропадать и не доходить посылки из-за границы. Ну может быть это совпадение? (= И просто где-то, что-то теряется (мне посылка пришла, которую я заказывал в прошлом году, в марте! Почему-то из Азербайджана (!))?
      В общем, мои посылки (штук пять), исчезают после прохождения таможни. (=
      • фазеру
        23.01.2017, 10:54:49
        3
        Так может вы там дурман-траву заказываете((вот и не доходят
    • гость
      23.01.2017, 10:38:24
      -2
      их никто не заставляет работать за копейки, но раз пришли на работу, то надо работать как полагается, а не абы как
  • фазеру
    23.01.2017, 7:49:18
    2
    Последние годы пользование почтой свели "на нет"...после такого случая.отправленная мною посылка дошла до получателя...но при получении выяснилось - что вес расходится в килограмм с лишним.Сопроводительного бланка при получении не оказалось.По требованию получателя создали комиссию и вскрыли посылку(так как "печати" были все на месте).Дело происходило в Ростовской обл.Опись вложений находилась в посылке... но!!!и сопроводительные документы оказались зашитые в то же посылке,по которым ясно было.что посылка вскрыта уже непосредственно на почте - конечного пункта...Ответ после расследования происшествия пришел потрясающий "В связи с тем .что отправитель проявил халатность .дело рассмотрению не подлежит..."В чем проявил халатность?... Последней "каплей" стало происшествие на Возейской... посылку вынесли без упаковки,но так как товар был выписан,тянули "до последнего,чтобы за посылку оплатили...но к счастью оператор по платежам отлучилась, пришлось ждать...За разграбленную посылку оплачивать не стали,от получения отказались....Оператор по выдачи посылок орала и обзывала так - как самый поганый сапожник.Оплата труда конечно же у операторов и почтальонов низкая...но за хамство доплату или предоплату еще не вводили.
    • father
      23.01.2017, 10:28:26
      0
      Никогда и ничего, не пропадало на нашей почте.
      Ценность ставлю - рубль.
      ЕМУ, не использую. Первым классом нормально но получается.
      Некоторые магазины используют DPD, нормально. Чуть дороже, 100% качества доставки до двери.
      • father
        23.01.2017, 10:29:06
        -2
        EMS
  • Ягель
    23.01.2017, 8:42:08
    1
    А про усинск ни слова. Хоть бы выяснили планируют у нас в каком либо отделении установку или нет. Копи пастой заниматься - это не журналистика.
    • father
      23.01.2017, 10:31:35
      0
      У нас на Почта по одному оператору. Второму, просто места нет.
      Это в Сыктывкаре, на Главпочтамте можно.
      • гость
        23.01.2017, 10:39:25
        0
        в Сыктывкаре на главпочтампе есть такая система, год уже точно
      • )))))
        23.01.2017, 23:13:44
        3
        Да номуль все будет..скоро
        Греф собирается уволить более 3 тысяч работников Сбера...и предложил им идти работать....на Почту))))
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