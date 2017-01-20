Почта России внедряет электронные очереди в отделениях по всей стране

Массовое внедрение системы электронных очередей в почтовых отделениях стартовало в декабре прошлого года. Оборудование и программное обеспечение устанавливаемых электронных очередей полностью российского производства. В 2016 году Почта России приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратно-программных комплексов, в следующем году планируется приобрести партию такого же объема.
При выборе и установке систем применяется «смарт подход», то есть для каждого конкретного отделения отбирается комплектация, строго соответствующая его параметрам. Например, в отделении почтовой связи с 3-4 окнами размещается только центральное табло и аппарат регистратор, а окна нумеруются. Таким образом, не тратятся лишние средства, и появляется возможность оснастить электронными очередями большее количество отделений.
В первую очередь электронными очередями будут оборудованы отделения почтовой связи с наиболее интенсивным трафиком, имеющим более трех окон приема посетителей. Всего потребность сети Почты России в системах электронной очереди составляет около 5 тысяч аппаратно-программных комплексов.
«Внедрение электронных очередей – только один из элементов изменения формата обслуживания в почтовых отделениях. Новая система сокращает время обслуживания посетителей и дает объективный контроль за результатом работы каждого оператора», - отметила руководитель департамента проектных решений по развитию сети Блока по операционному управлению Почты России Алла Бондаренко.
я что то не понял, 1.5 тысячи на всю страну? и еще 1.5 в этом году? ну так они долго будут внедрять ... хотя о чем я, это же "Почта-России" у них быстро нельзя...
(http://leader-news.ru/index.php/lydi/item/2515-iz-pochty-rossii-ukhodyat-tri-zama-strashnova)
Запахло жареным. (=
хоть один из Вас согласился бы работать за эти копейки?!
не нравится?! так откажитесь от услуг почты!!!
Я вот заметил, что как выяснилось какие премии получает Руководство Почты-Телеграфа, то стали пропадать и не доходить посылки из-за границы. Ну может быть это совпадение? (= И просто где-то, что-то теряется (мне посылка пришла, которую я заказывал в прошлом году, в марте! Почему-то из Азербайджана (!))?
В общем, мои посылки (штук пять), исчезают после прохождения таможни. (=
Ценность ставлю - рубль.
ЕМУ, не использую. Первым классом нормально но получается.
Некоторые магазины используют DPD, нормально. Чуть дороже, 100% качества доставки до двери.
Это в Сыктывкаре, на Главпочтамте можно.