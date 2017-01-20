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20.01.2017 18:56
Усинцы скупают технику в кредит
На фоне снижающейся потребительской способности населения в Усинске стали расти продажи бытовой техники и электроники в кредит и рассрочку.
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Попробуем разобраться, с чем связано желание покупателей как можно скорее обзавестись новыми стиральными машинами, телевизорами и смартфонами.

Начинаем экономить

- Январь - послепраздничный месяц. Реальные доходы населения не выросли, стабильности в экономической ситуации в стране не ожидается – на основании этого потребители начинают приберегать финансы. Если говорить о том, на чем люди в первую очередь начинают экономить, то это крупные покупки: автомобили, бытовая техника, электроника, путешествия. Если и идут какие-то покупки в этих сегментах, то в основном с помощью рассрочек и кредитов.

«В январе покупок совершается традиционно меньше, чем в другие месяцы года - рассказывает менеджер по реализации кредитных программ одного из банков Анна Семенова. - В этом году количество оформлений, наоборот, растет и сопоставимо со средним числом обращений в октябре-ноябре. В день непосредственно в торговых точках оформляется более 50 кредитов.

Почему же усинцы потянулись в салоны связи, цифровые супермаркеты и магазины бытовой электроники? Причина первая и, пожалуй, главная - даже при уплате процентов по кредиту покупка может оказаться выгодней, чем приобретение телевизора или стиральной машины после очередного повышения стоимости. Тем более что возможный рост цен до конца зимы может составить по некоторым товарам до 10%.

Продолжаем обновлять

Такая же ситуация на рынке мобильных телефонов. Причем речь о покупке в кредит идет не только при приобретении простых моделей, но и при выборе флагманских смартфонов. Если раньше гаджеты за 45-50 тысяч рублей продавались исключительно по праздникам, то теперь некоторым салонам связи их нужно заказывать дополнительно.

Большинство подобных покупок, считают экономисты, происходит по причине быстрой смены линеек смартфонов. Все гонятся за технологичными новинками, ведь, покупая в кредит, большинство ориентируется на комфортный для их кошелька размер ежемесячного платежа, а не стоимость товара.

Подтверждение экономистов

Между тем, по мнению специалистов, вариант покупки в кредит или рассрочку экономически целесообразен, если необходимость в дорогостоящей покупке существует. Не стоит откладывать ее на неопределенный срок, ведь минимальный первоначальный взнос и переплата процентов компенсируются ростом цен на бытовую и в особенности цифровую технику.

Комментарии (15)

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  • Я
    20.01.2017, 21:31:08
    16
    Проплаченная чушь для слабых духом покупашек.
  • Я
    20.01.2017, 21:36:36
    5
    Проплаченная чушь для слабых духом покупашек.
  • Я
    20.01.2017, 21:36:36
    5
    Проплаченная чушь для слабых духом покупашек.
  • Опять
    20.01.2017, 21:49:09
    11
    Тут поганый ТЦ "МИР" скрытую рекламу впаривает. МИР-иди в ОПУУУ!!!!
  • федя
    21.01.2017, 0:15:24
    8
    Жулье Архангельское)))))))))))
    • так
      21.01.2017, 0:27:49
      7
      Не верю" Тут народ жалуется, что весь в кредитах, на еду не остаётся.И вдруг срочно сорвались покупать технику??? Вдруг сразу вся и у всех поломалась? Уфф не верю...
  • кон
    21.01.2017, 2:43:10
    -12
    МИР рулит !
    Ну с по сравнению с Эльдорадо МИР реально выигрывает у них цены ниже без всяких Эльдорадовских лохушных расчтанных на д****ов которые не могут элементарно посчитать. Более того МИР реально дарит постоянным клиентам не лохушные подарки например перед Новым годом мне подарили термос стоимостью 1500р +скидочные карты 6% 4шт. Заметьте просто позвонили и попросили прийти я пришел и просто подарили и всё. Никаких просьб купить на 10тыс или на 20тыс и более ПРОСТО ПОДАРИЛИ И ВСЁ! халява! МИР УВАЖАЮ ! ЭЛЬДОРАДО ДЛЯ ЛОХОВ! ОДНОЗНАЧНО!!!
    • яяя
      21.01.2017, 11:28:22
      2
      Иди козе в трещину. Эльдорадо намного лучше.
    • :-)
      21.01.2017, 22:17:11
      1
      Тебе лопуху ище впарим,утиль тока купи телек !
  • надоела
    21.01.2017, 9:43:30
    0
    реально навязанная реклама
  • ₽₽₽
    21.01.2017, 9:51:18
    3
    А как насчёт поленых планшетов в мире и разного дёшевого хлама разве не лохотрон?
    • ))))
      21.01.2017, 9:55:10
      -1
      Ну,с вашим знанием русского языка-чего угодно впарят))
  • Обыватель
    21.01.2017, 20:14:40
    2
    Приходится общаться с людьми разного возраста...начиная с пенсионеров и заканчивая молодежь.Покупательная способность населения действительно снизилась.Чтобы приобрести ,например,одежду и обувь для семьи - актуальнее съездить в Печору или Сыктывкар....Имея уже какие -ни какие гаджеты,только идиот стремиться к обновлению...Семейные же люди стараются приберечь каждую копейку на будущее лето.чтобы возможно удастся вывезти детей хоть на пару недель пусть не на юг,так в среднюю полосу.Экономят все же больше на продуктах....
  • Тролль
    22.01.2017, 22:52:20
    0
    "Между тем, по мнению специалистов, вариант покупки в кредит или рассрочку экономически целесообразен"

    Гнать в шею тех экономистов, которые так говорят. А вообще статья - чушь несусветная.
    • 112233
      23.01.2017, 15:53:07
      0
      Просто читайте между слов "Между тем, по мнению специалистов (а именно хозяина магазина и его поставщиков), вариант покупки в кредит или рассрочку экономически целесообразен (для банка кредитора и магазина)"
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