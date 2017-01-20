Усинцы скупают технику в кредит

На фоне снижающейся потребительской способности населения в Усинске стали расти продажи бытовой техники и электроники в кредит и рассрочку.

Попробуем разобраться, с чем связано желание покупателей как можно скорее обзавестись новыми стиральными машинами, телевизорами и смартфонами.

Начинаем экономить

- Январь - послепраздничный месяц. Реальные доходы населения не выросли, стабильности в экономической ситуации в стране не ожидается – на основании этого потребители начинают приберегать финансы. Если говорить о том, на чем люди в первую очередь начинают экономить, то это крупные покупки: автомобили, бытовая техника, электроника, путешествия. Если и идут какие-то покупки в этих сегментах, то в основном с помощью рассрочек и кредитов.

«В январе покупок совершается традиционно меньше, чем в другие месяцы года - рассказывает менеджер по реализации кредитных программ одного из банков Анна Семенова. - В этом году количество оформлений, наоборот, растет и сопоставимо со средним числом обращений в октябре-ноябре. В день непосредственно в торговых точках оформляется более 50 кредитов.

Почему же усинцы потянулись в салоны связи, цифровые супермаркеты и магазины бытовой электроники? Причина первая и, пожалуй, главная - даже при уплате процентов по кредиту покупка может оказаться выгодней, чем приобретение телевизора или стиральной машины после очередного повышения стоимости. Тем более что возможный рост цен до конца зимы может составить по некоторым товарам до 10%.

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Такая же ситуация на рынке мобильных телефонов. Причем речь о покупке в кредит идет не только при приобретении простых моделей, но и при выборе флагманских смартфонов. Если раньше гаджеты за 45-50 тысяч рублей продавались исключительно по праздникам, то теперь некоторым салонам связи их нужно заказывать дополнительно.

Большинство подобных покупок, считают экономисты, происходит по причине быстрой смены линеек смартфонов. Все гонятся за технологичными новинками, ведь, покупая в кредит, большинство ориентируется на комфортный для их кошелька размер ежемесячного платежа, а не стоимость товара.

Подтверждение экономистов

Между тем, по мнению специалистов, вариант покупки в кредит или рассрочку экономически целесообразен, если необходимость в дорогостоящей покупке существует. Не стоит откладывать ее на неопределенный срок, ведь минимальный первоначальный взнос и переплата процентов компенсируются ростом цен на бытовую и в особенности цифровую технику.