«Лукойл» не планирует продавать долю в СП по разработке месторождений Требса и Титова

«СП сегодня структурировано, работоспособно, зачем продавать такие хорошие проекты. Я не сторонник продажи, наша компания выходить из этого проекта не собирается», — сказал глава «Лукойла» в интервью телеканалу «Россия 24».

Вагит Алекперов. Фото: Reuters

Алекперов отметил, что в рамках СП комфортные условия и паритет в принятии решений. «Я надеюсь, что «Роснефть» завершила проверки, и выводы будут правильными». Уверен, что у нас с «Роснефтью» получится совместная работа», — цитирует слова Вагита Алекперова портал allpetro.ru.

Глава «Лукойла» добавил, что компания продолжит работать с «Роснефтью» и в рамках других совместных предприятий на Каспии и Азовском море. «Я думаю, мы найдем общие точки соприкосновения и продолжим разрабатывать эти сложнопостроенные месторождения», — сказал он.

Алекперов отметил, что не сожалеет о том, что «Лукойлу» не удалось купить «Башнефть». «Я считаю, что цена, которая была заплачена «Роснефтью», отвечает стоимости этого актива и чуть даже завышена. Поэтому мы даже не приняли участие на финишном этапе. Потому что мы четко просчитали этот актив, и мы бы такие деньги за него, конечно, не заплатили. Мы оценивали на 20-30% меньше того, что заплачено», — сказал он.

Алекперов напомнил, что при подготовке «Башнефти» к листингу еще при цене нефти в 100 долларов за баррель, она оценивалась так, как ее оценил «Лукойл». «Государство на этой сделке достаточно хорошо заработало», — добавил он.

«Башнефть» и «Лукойл» совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 г., по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 г. «Башнефть» получила лицензию на месторождения в начале 2011 г. за 18,5 млрд руб. Тогда же для освоения месторождений было создано СП «Башнефть-Полюс», в котором «Лукойл», имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за 153 млн долларов.