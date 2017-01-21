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21.01.2017 13:34
«Лукойл» не планирует продавать долю в СП по разработке месторождений Требса и Титова
«СП сегодня структурировано, работоспособно, зачем продавать такие хорошие проекты. Я не сторонник продажи, наша компания выходить из этого проекта не собирается», — сказал глава «Лукойла» в интервью телеканалу «Россия 24».
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Вагит Алекперов. Фото: Reuters

Алекперов отметил, что в рамках СП комфортные условия и паритет в принятии решений. «Я надеюсь, что «Роснефть» завершила проверки, и выводы будут правильными». Уверен, что у нас с «Роснефтью» получится совместная работа», — цитирует слова Вагита Алекперова портал allpetro.ru.

Глава «Лукойла» добавил, что компания продолжит работать с «Роснефтью» и в рамках других совместных предприятий на Каспии и Азовском море. «Я думаю, мы найдем общие точки соприкосновения и продолжим разрабатывать эти сложнопостроенные месторождения», — сказал он.

Алекперов отметил, что не сожалеет о том, что «Лукойлу» не удалось купить «Башнефть». «Я считаю, что цена, которая была заплачена «Роснефтью», отвечает стоимости этого актива и чуть даже завышена. Поэтому мы даже не приняли участие на финишном этапе. Потому что мы четко просчитали этот актив, и мы бы такие деньги за него, конечно, не заплатили. Мы оценивали на 20-30% меньше того, что заплачено», — сказал он.

Алекперов напомнил, что при подготовке «Башнефти» к листингу еще при цене нефти в 100 долларов за баррель, она оценивалась так, как ее оценил «Лукойл». «Государство на этой сделке достаточно хорошо заработало», — добавил он.

«Башнефть» и «Лукойл» совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 г., по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 г. «Башнефть» получила лицензию на месторождения в начале 2011 г. за 18,5 млрд руб. Тогда же для освоения месторождений было создано СП «Башнефть-Полюс», в котором «Лукойл», имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за 153 млн долларов.

Комментарии (9)

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  • )))))
    21.01.2017, 15:36:35
    13
    Старый советский анекдот,но актуален и сейчас:
    Утром в газетном ларьке:-Правда есть?Правды нет.А Россия?Россию продали.А что осталось?Есть Труд за 3 (три) копейки(((
  • вот так...
    21.01.2017, 20:06:10
    -1
    "Россия "продана..."Правды" нет...Остались "Труд "за три копейки... и "Известия".можно клеить под обои...
  • Владимир
    21.01.2017, 22:58:44
    0
    Это не снимает дискриминации усинцев и всех кого бы то ни было. На месторождении им.Р.Требса. Есть суд самый гуманный в мире. И простая человеческая неприязнь по принципу территорий только Башкиры этнические должны работать. ПРОВЕРЕНО. Но вот еще вопрос. Почему лукойлу не купить только Требса и Титова?
    • Вячеслав
      22.01.2017, 7:14:51
      -2
      Владимир,вы поаккуратнее про этнических Башкиров, попахивает национализмом. Статью за это еще никто не отменял...
    • Владимиру
      22.01.2017, 7:58:22
      0
      Да и ладно, компания Башнефть и логично, что в приоритете башкиры.
      • 1
        22.01.2017, 13:16:49
        0
        Это логично на месторождении расположенном в Башкирии а на Требса и Титова необходим равный подход
        • father
          22.01.2017, 15:05:11
          0
          Когда-то давно, в Тоталь брали только из Архангельской области, точнее из НАО. Усинск их не брали. Я так слышал.
          • владимир
            22.01.2017, 19:01:31
            1
            Разницы нет по какому принципу дискриминируют ЭТо не допустимо. Есть только один принцип равноправие. У всех равные права.И подменять дискриминацию эконом.ээффективностью. требованием заказчика и т.д. разницы нет какой национальности дети обделены.
            • father
              22.01.2017, 19:47:03
              -3
              Скорее всего, местных не берут из-за Закона о Северах. (=
              Слишком много льгот, местным. По этой причине и берут из Средней полосы.
              Недавно туда взяли оператором не этнического башкира, (=
              Так я слышал.
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