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22.01.2017 20:06
Выходное чтиво: "Этот город такой же, как все"
Сегодня в рубрике "Выходное чтиво" произведение усинской поэтессы Ольги Безденежных. Хотите попасть сюда? Тогда присылайте свои творения к нам на почту: .
Olga-Bezdeneghnyh.jpg

Этот город такой же, как все: он сначала встречает радушно,

А потом здесь становится скучно, и тоска давит грудь по весне.

У двери на боку чемодан дожидается новой дороги,

И зудят в предвкушении ноги. Разогнался Судьбы шарабан.

Вниз с балкона окурок летит (неизменна дурная привычка),

Только взглядом цепляюсь за птичку, что с соломинкой в клюве сидит.

Замираю и долго гляжу, как она мастерит свой домишко.

Защемило в груди. Это слишком! Ждёт такси. Я уже выхожу.

А пичуга упорно опять улетела за новой пушинкой.

Непривычно из глаза соринку безуспешно пытаюсь достать.

За спиной километры дорог, впереди, получается, тоже.

Я в дороге состарюсь, быть может.

И споткнусь о вокзальный порог.

…Мне минуты хватило решить: никуда больше я не поеду.

Рву билет, чтобы в городе этом свить гнездо и остаться в нём жить.

(с) Ольга Безденежных

Комментарии (32)

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  • Кац
    22.01.2017, 20:19:13
    -17
    Как всегда-достойно!
  • Димон
    22.01.2017, 22:18:23
    -17
    Это произведение заставило задуматься
  • Антон
    22.01.2017, 22:24:46
    -16
    Отлично!!!С душой!!
  • Оля
    22.01.2017, 23:09:35
    -17
    Грустно как то! Очень ....
    • :-)
      22.01.2017, 23:38:52
      8
      Разогнался ее шарабан,отсюда дурные ноги несут ее по дороге! Что она употреб**ет?надо званить в ГНК! Спасать надо человека,совсем белая,горячая!
      • father
        23.01.2017, 6:17:34
        -17
        Все эти слова, просто слова. (=
        И билет не порвала, а сдала обратно в кассу... (=
        Но это же тогда не эпатажно, что ли? (=
        ...Здесь было много слов, воспоминаний, вызванных первыми двумя строчками, (= я их стер. Это просто воспоминания, (=
  • -_-
    23.01.2017, 9:13:54
    27
    Фуфло
    Впрочем, как всегда
    • father
      23.01.2017, 9:50:12
      -14
      Надо говорить - Туфта (литературное)
      Фуфло - по фене. (=
      Мы же культурные люди! Нет?
      • ***
        23.01.2017, 10:24:26
        -10
        а нас минусуют...глупо
        • father
          23.01.2017, 13:19:01
          0
          (=
          C нас не убудет, а людям разрядка, какая ни какая.
          Под дверь не гадят, уже хорошо. (=
          • ох
            23.01.2017, 14:13:17
            0
            Если вам что-то не понятно, не нравится, то это не значит что плохо.
            Мне нравится.
            • father
              23.01.2017, 14:20:53
              -1
              Я не сказал, что плохо. Ни разу. (=
              Каждое произведение, это частичка автора. (=
              Надо быть очень смелым, что бы эти частички раздавать всем. (=
              Я так не могу... Наверное. (=
  • ***
    23.01.2017, 9:21:21
    -17
    …Мне минуты хватило решить: никуда больше я не поеду.

    Рву билет, чтобы в городе этом свить гнездо и остаться в нём жить...вместо этой строчки подошло бы ..."И сдаю я кассиру билет, чтобы жить в этом городе вечно!"
  • Ирина
    23.01.2017, 10:43:45
    -16
    Она еще и замечательный человек!
    • дядя
      23.01.2017, 11:13:31
      3
      замечтательный
      • ндааа...
        23.01.2017, 12:28:56
        -8
        Однако, сколько грамотных критиков у нас! Какой ВУЗ заканчивали?
        • ***
          23.01.2017, 12:55:10
          4
          тогда не надо свои стишки на обозрение выставлять,а ВУЗ тут не причем,люди пишут,то что думают...или нельзя???
          • Оо
            23.01.2017, 13:10:10
            0
            так это стишки?
            Оо
          • /\/\
            23.01.2017, 14:06:20
            1
            Пусть пишут, что думают. Только зачем минусовать тех, кто думает и понимает иначе? Или ваше мнение более правильное?
        • father
          23.01.2017, 13:20:27
          -1
          Дипломов не покупал - рабочий человек, я. (=
    • father
      23.01.2017, 13:22:16
      -1
      бычки с балкона бросает - нет. (=
      Пусть работает над собой.
      Газаев, значит, как бросил курить?
      "Это минутная слабость" - говорил он сам себе. И бросил. (=
    • Ирине
      23.01.2017, 14:48:49
      1
      Прошу прощения,но как то передайте своей знакомой,пусть пишет стихи и дальше,но сменит мастера по бровям..твою дивизию...убила бы таких,косоруких,которые уродуют лица(((((((
      • "твоей девизии"
        23.01.2017, 15:01:50
        -1
        Тут вообще-то не лицо обсуждают. А вас похоже только брови разволновали. Кому что а вшивому баня.
  • Ирина
    23.01.2017, 13:54:38
    0
    Я ее не знаю. Сколько недображелателей у неё. Почему? Она кто вообще?
    • father
      23.01.2017, 14:00:59
      -3
      Я ее тоже не знаю. На улице пройду - не замечу. (=
      Из творческой интеллигенции, только Попова Николая узнаю. (=
      Может потому что, судьба у него, не из легких? Жизнь не придуманная?
      • fatheru
        23.01.2017, 14:09:40
        5
        С чего вы взяли, что у других жизнь придуманная? Вы же их не знаете.
  • как-то так
    23.01.2017, 14:03:26
    0
    Это очень похоже на рассказ в стихотворной форме. Необычно, тема раскрыта, всё понятно. Мне нравится.
  • Гость
    23.01.2017, 14:26:58
    0
    Вспомните кино "Окно в Париж", как там учитель своего кореша назад вернул. Кореш остался?
  • ***
    23.01.2017, 20:06:18
    -2
    Да ладно не знаете вы её. Очень даже знаете и более того) Это не недоброжелательность а банальная зависть. Непосредственно женская зависть способна таить в себе злость, нетерпимость и настоящее коварство, даже подлость, ведь, в отличие от мужчин, женщины более эмоциональны. Женская зависть часто провоцирует сплетни. Сплетни доставляют женскому самолюбию просто неземное удовольствие, поскольку, являясь идеальным инструментом повышения самооценки, являются настоящей психотерапией для измученной завистью женской психики. Но, если возможность «перемыть косточки» всем недоброжелательницам и конкуренткам уже не дает желаемого результата, то женская зависть для своего лечения требует более сильного лекарства: интриг, злых шуток, мелких и крупных «злодеяний» . Немало в истории человечества примеров, когда по вине женской зависти ссорились лучшие друзья, распадались семьи и рушились целые судьбы.
    • звёздочкам
      23.01.2017, 21:27:28
      1
      Простите,уважаемый,не знаю каких завистниц вы имеете в виду,но мне она точно не конкурентка)))Я лично завидую только тому,у кого ноги не болят (Е.Евтушенко )))
  • Завистнице
    24.01.2017, 1:15:56
    1
    А у нее как раз ноги и не болят(Хелиос Здоровиус)
    ))) Ань,надоела,пошли уже к другой статье
    • father
      24.01.2017, 11:55:24
      -1
      мы-то об этом не знаем, (=
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