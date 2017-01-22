Выходное чтиво: "Этот город такой же, как все"

Этот город такой же, как все: он сначала встречает радушно,
А потом здесь становится скучно, и тоска давит грудь по весне.
У двери на боку чемодан дожидается новой дороги,
И зудят в предвкушении ноги. Разогнался Судьбы шарабан.
Вниз с балкона окурок летит (неизменна дурная привычка),
Только взглядом цепляюсь за птичку, что с соломинкой в клюве сидит.
Замираю и долго гляжу, как она мастерит свой домишко.
Защемило в груди. Это слишком! Ждёт такси. Я уже выхожу.
А пичуга упорно опять улетела за новой пушинкой.
Непривычно из глаза соринку безуспешно пытаюсь достать.
За спиной километры дорог, впереди, получается, тоже.
Я в дороге состарюсь, быть может.
И споткнусь о вокзальный порог.
…Мне минуты хватило решить: никуда больше я не поеду.
Рву билет, чтобы в городе этом свить гнездо и остаться в нём жить.
(с) Ольга Безденежных
И билет не порвала, а сдала обратно в кассу... (=
Но это же тогда не эпатажно, что ли? (=
...Здесь было много слов, воспоминаний, вызванных первыми двумя строчками, (= я их стер. Это просто воспоминания, (=
Фуфло - по фене. (=
Мы же культурные люди! Нет?
Под дверь не гадят, уже хорошо. (=
Мне нравится.
Каждое произведение, это частичка автора. (=
Надо быть очень смелым, что бы эти частички раздавать всем. (=
Я так не могу... Наверное. (=
Рву билет, чтобы в городе этом свить гнездо и остаться в нём жить...вместо этой строчки подошло бы ..."И сдаю я кассиру билет, чтобы жить в этом городе вечно!"
Пусть работает над собой.
Газаев, значит, как бросил курить?
"Это минутная слабость" - говорил он сам себе. И бросил. (=
Из творческой интеллигенции, только Попова Николая узнаю. (=
Может потому что, судьба у него, не из легких? Жизнь не придуманная?