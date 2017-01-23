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23.01.2017 07:01
Топилин предупредил о снижении реальных пенсий в ближайшие три года
Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин.
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Ранее министр заявил, что реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции. В пресс-службе Минтруда пояснили, что это связано с отменой индексации для работающих пенсионеров.

"Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим", — цитирует слова Топилина агентство РИА Новости.

Он также сообщил, что в настоящее время в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

Глава ПФР Антон Дроздов пояснил журналистам, что в настоящее время пенсия в России составляет 35,2% от средней зарплаты.

Комментарии (18)

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  • Обыватель
    23.01.2017, 7:56:41
    7
    А вообще то ходят слухи - что работающим пенсионерам пенсию приостановят оплачивать.Но если пенсионер устраивается сторожем или дворником...то он не с "жиру бесится" - не выжить по другому.Конечно.если пенсионер получает 30-40 тыс.руб...да плюс оклад 80-100 тыс.руб.....то там есть из чего выбрать...Но основная масса получает пенсии 9-15 тыс.руб...а квартплата - 6-8 тыс.руб...плюс свет 800-900 руб...да телефон...То на пенсию не вытянуть.Ведь у нас -усинцев пенсия в среднем ниже по сравнению с другими легионами в среднем на 40%.
    • ватсон
      23.01.2017, 11:03:12
      1
      А почему не пишут какую сумму в месяц собирает Пенсионный фонд России
  • 777
    23.01.2017, 8:07:27
    -11
    По данным Росстата средняя пенсия в 2016 году у Коми 15483 руб. Естественно в Усинске она больше чем например в Сыктывкаре и плюс у нас многие получают корпоративные пенсии. Так что не всё так плохо. А если такие низкие доходы, оформляйте субсидию и тогда квартплата может стать вообще 0 руб., под эти субсидии огромные деньги в бюджете заложены.
    • 888
      23.01.2017, 8:31:48
      9
      вы себе представить не можете, сколько гоняют для этих субсидий, да и не всякая старушка способна бегать, доказывать, что она не внучка Рокфеллера. У нас все сделано для того, чтобы никто никуда не рыпался...
      • так
        23.01.2017, 12:23:04
        4
        добавлю к комменту888
        К тому же, побегает старушка, доказывая, что не внучка миллионера, а ей скажут: - У вас доход на 3 руб** больше указанной суммы. И пойдет старушка куда её вежливо отправят служители закона.
        • как
          23.01.2017, 12:58:00
          1
          В городе тысячи людей получающих субсидии. Когда оформляла требование к доходам было - квартплата на больше 15% от дохода.
  • Алла
    23.01.2017, 8:58:06
    4
    А пенсии депутатов тоже будут снижены?
    • father
      23.01.2017, 9:52:27
      -3
      У Дима спроси,
  • я
    23.01.2017, 9:11:29
    -4
    НУ что ж вы не как патиоты. Вы посмотрите в америке какой госдолг, а в украине вообще война, европа мучается от беженцев. А опять ноете! Вы как будто 1, 2, НТВ каналы не смотрите!
    • ))))
      23.01.2017, 10:08:22
      4
      А мы трезво оцениваем ситуацию..в отличие от вас ,смотрящего все эти Киселёв ТВ))
    • father
      23.01.2017, 10:13:41
      1
      Нет на Украине войны.
      Война, это когда Киев и Львов, в ответу отбомбили. Миллионов пять, уничтожили... Вот это война. А на Украине - геноцид.
  • 忍者
    23.01.2017, 11:27:00
    6
    Все логично
    Реальные пенсии пойдут на понижение, а нереальные - на повышение.
  • %
    23.01.2017, 13:05:56
    0
    %
    С 1.02.2017г. не работающим пенсионерам повысят пенсию на 400-500руб., затем ещё на сколько-то в апреле. А военным пенсионерам где-то на 900руб. Сейчас в выйграше работающие пенсионеры вот как: пенсия 15 000руб.(25 000) + з/п 15 000руб.более + льготные проезды по району + ещё 1,500руб. более как ветеран труда+ больничные(лечение)... = от 35 000руб. до несколько сотен тысяч рублей доход ежемесячно! Им всё мало? Молодёжь без работы....
    • эээх
      23.01.2017, 13:20:33
      5
      для %
      вот доживёшь до пенсии, тогда и порассуждаешь....
  • для
    23.01.2017, 13:27:51
    -1
    эхх
    Мать, которой помоши ждать не откуда и она с несов.детьми получает з/п от 8 000руб. до 20 000руб. Вот мне их так жалко, но не работающих пенсионер. Вы не обижайтесь! Несколько не касается не работающим пенсионерам по старости выше указанные.
    • пенсионерка
      23.01.2017, 20:38:04
      4
      Вы наверно молоды и думаете , что до старости ого-го так далеко, в противном случае не делили бы пенсионеров на работающих и не работающих.Не от хорошей жизни и "хорошей" пенсии работают пенсионеры. Никогда еще так не унижали пенсионеров , как сейчас.И дай бог , вам этого не испытать , когда дождетесь пенсии от нашего щедрого государства.
  • Екатерина
    23.01.2017, 19:49:07
    1
    Все о пенсиях
    А почему в этом месяце задерживают пенсию ? Что случилось?
    • =-=-
      23.01.2017, 21:17:41
      1
      Отдыхали долго.
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