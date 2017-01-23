Топилин предупредил о снижении реальных пенсий в ближайшие три года

Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров. Об этом журналистам сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

Ранее министр заявил, что реальные пенсии в России в ближайшие три года будут снижаться, несмотря на то, что российские власти вернулись к индексации по уровню реальной инфляции. В пресс-службе Минтруда пояснили, что это связано с отменой индексации для работающих пенсионеров.

"Реальная пенсия будет, может, где-то на полпроцента уменьшаться каждый год только за счет того, что мы индексируем пенсию только работающим", — цитирует слова Топилина агентство РИА Новости.

Он также сообщил, что в настоящее время в России 30 миллионов неработающих пенсионеров и 10 миллионов работающих.

Глава ПФР Антон Дроздов пояснил журналистам, что в настоящее время пенсия в России составляет 35,2% от средней зарплаты.