Одна из возможных причин гибели водителя «Бурана» - отсутствие дорожных знаков

На месте аварии одна из фирм производила ремонтные работы.

Как мы писали ранее, в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Усе погиб молодой человек 1995 года рождения, управляющий снегоходом «Буран». Как выяснилось позднее, водительских прав на управление снегоходом у потерпевшего не было.

Кроме того вяснилось, что на месте аварии одна из усинских фирм производила работы: часть дороги была разворочена, имелись препятствия для проезда транспорта. Однако дорожных знаков, необходимых для предупреждения участников дорожного движения на участке не было. На это компании полицейскими указывалось ранее, о чем имеется соответствующее предписание.

Реакция компании не заставила себя долго ждать: её представители написали заявление в полицию о том, что неизвестные похитили со спорного участка два дорожных знака. Данный факт полицейскими проверяется.

По обоим фактам – и по факту смерти водителя «Бурана, и по факту кражи знаков, проводятся необходимые следственные действия.

(с) Усинск.Онлайн