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23.01.2017 08:21
Одна из возможных причин гибели водителя «Бурана» - отсутствие дорожных знаков
На месте аварии одна из фирм производила ремонтные работы.
Usinsk.JPG

Как мы писали ранее, в дорожно-транспортном происшествии в Усть-Усе погиб молодой человек 1995 года рождения, управляющий снегоходом «Буран». Как выяснилось позднее, водительских прав на управление снегоходом у потерпевшего не было.

Кроме того вяснилось, что на месте аварии одна из усинских фирм производила работы: часть дороги была разворочена, имелись препятствия для проезда транспорта. Однако дорожных знаков, необходимых для предупреждения участников дорожного движения на участке не было. На это компании полицейскими указывалось ранее, о чем имеется соответствующее предписание.

Реакция компании не заставила себя долго ждать: её представители написали заявление в полицию о том, что неизвестные похитили со спорного участка два дорожных знака. Данный факт полицейскими проверяется.

По обоим фактам – и по факту смерти водителя «Бурана, и по факту кражи знаков, проводятся необходимые следственные действия.

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (16)

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  • ну да
    23.01.2017, 8:29:19
    10
    ремонтная компания быстренько тылы прикрывает, совести нет...
  • Алекс
    23.01.2017, 8:49:35
    9
    Больше чем уверен, что дорожные знаки не выставлялись. Сколько мест где за знаками ни кто не следит, а именно у них спёрли.
  • (((((
    23.01.2017, 8:55:01
    11
    Твари редкостные!!!!
    Есть ещё высший суд,земля круглая.Соболезную родным погибшего парня((
    • Роло
      23.01.2017, 10:09:00
      -2
      То есть вы считаете что в трагедии виновата фирма которая не выставила знаки? Не человек который сел за руль не имея водительского удостоверения, не человек который не следил за дорогой когда ехал, не человек который не выбрал безопасную скорость, а именно фирма?
      • ((((( для Роло
        23.01.2017, 10:13:44
        16
        Туда мог залететь кто угодно и с правами и без прав(((Положены предупреждающие знаки и они должны быть.И пусть отвечают за своё рас...во..Или может вы сотрудник данной шараги???
        • Не сотрудник этой шараги
          23.01.2017, 10:19:13
          -3
          Всегда удивляет что виноват кто то но не я. Косвенная вина этой шараги есть но мне кажется что человек должен сам заботиться о своей безопасности. То есть вы видя перед собой яму пойдете в неё целенаправлено упадете сломаете ногу а после будете заявлять что в поломаной ноге виноват кто то кто не выставил знак что в яму запрещено падать?
          • (((((
            23.01.2017, 10:52:26
            5
            Как???!!! вы сможете увидеть яму,засыпанную снегом????Или вы думаете,что парень прямо сам себе желал смерти????На дорогах он сколько гибнет людей,и не всегда виноват водитель:дорожные службы из ряда вон плохо выполняют свою работу и зимой и летом.,колейность,ямы,не посыпанные аварийные участки дорог...Так что здесь нужно выводы сделать,виновные должны быть наказаны.Дабы на будущее не было таких несчастных случаев.((
            • Юбт
              23.01.2017, 11:07:27
              -1
              В статье написано что дорога была разворочна. Это ли не повод что бы ехать аккуратно?
  • !
    23.01.2017, 9:41:44
    5
    Кроме того вЯснилось
  • Селянин
    23.01.2017, 11:55:00
    9
    Хахалкин, Видюков - ничего не хотите народу сказать? В прошлом году парень ушёл под лёд, потому что знаков не было на зимнике, сейчас оналогичная ситуация.
    • 100%
      23.01.2017, 13:08:49
      4
      Ростехбезопасность ремонт ведёт?
  • Стишки в тему
    23.01.2017, 12:35:53
    -2
    Знает каждый демократ - Это Путин виноват! Кто вчера в моём подъезде Лифт зассал до потолка? Мне, товарищи, поверьте - Это Путина рука! Я поймал по пьяни «белку» -Это Путина проделки! Куча под столом г….на Это Путина вина! Засорился унитаз - Это Путина приказ, Накидал туда бычков, воду слил - и был таков! По ночам бельё ворует, стёкла в нашем доме бьёт. Пьяным во дворе танцует. Это Путин - обормот! Нет спасенья от злодея! Матом пишет на стенах, Изломал кусты в аллее. Это Путин - ох и ах!
    • (((((
      23.01.2017, 12:47:07
      8
      Вы не под той темой "вещаете"(((вам в воскресное чтиво(
  • макар
    23.01.2017, 17:00:50
    1
    кто виноват
    Знаки были и ограждение из досок было.Просто парень ни когда не ездил на буране и будучи выпившим по просил у друзей прокатиться.И разбился он об ограждения.
    • Александр
      23.01.2017, 18:03:47
      2
      Он трезвый был.
    • Для Макара
      24.01.2017, 11:26:03
      2
      Знаки повесили только после происшествия. Написали,что они уже были только для того,чтобы прикрыть свою жопу. В темноте там мало что увидишь. И к тому же человека уже нет,может просто надо посочувствовать близким, чем лить тут грязь и искать виновных. Прошлого уже не исправить,хотя человек был хороший и такого явно не заслужил!
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