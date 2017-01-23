«Книговорот» в Усинске

В нашем городе стартует новое направление - буккроссинг.

Если, путь прорубая отцовским мечом,

Ты соленые слезы на ус намотал,

Если в жарком бою испытал, что почем, —

Значит, нужные книги ты в детстве читал

В.С. Высоцкий

Термин «буккроссинг», или в переводе с английского «книговорот», появился всего лишь несколько лет назад. Что же это такое? Буккросинг - это необычная, своеобразная библиотека, в которой нет никаких сотрудников, так как функции их выполняют обыкновенные любители чтения. То есть книги, которые уже прочитаны, оставляются в местах, специально отведенных, для того, чтобы другие могли воспользоваться ими.

Недавно в торговом центре «Планета» был организован уголок «Буккроссинга». По инициативе управления культуры нашего города сотрудники усинской библиотеки передали книги, подаренные читателями. Этими книгами и стартовал буккроссинг. В «свободное плавание» отправились самые разные книги: классическая литература и беллетристика, научно-популярная и учебная литература, детские книги.Цель буккроссинга: популяризация идеи чтения и создание всемирной библиотеки, практика налаживания новых социальных связей.

Главный принцип буккроссинга: «Прочитал – отдай другому».

Девиз – «Превратим весь мир в библиотеку».

Правила акции:

— чтобы взять эти книги, можно не записываться в библиотеку

— книги свободны от номеров и шифров

— каждый свободен в своем выборе книги

— можно вернуть книгу обратно на этот стеллаж

— можно оставить книгу у себя дома

— можно принести взамен (или просто так) любую другую книгу.

Приглашаем усинцев принять участие в движении буккроссинга в нашем городе по адресу: поселок Парма, улица Таежная 2, ТЦ «Планета».

(с) Усинск.Онлайн