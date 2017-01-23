«Книговорот» в Усинске

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал
В.С. Высоцкий
Термин «буккроссинг», или в переводе с английского «книговорот», появился всего лишь несколько лет назад. Что же это такое? Буккросинг - это необычная, своеобразная библиотека, в которой нет никаких сотрудников, так как функции их выполняют обыкновенные любители чтения. То есть книги, которые уже прочитаны, оставляются в местах, специально отведенных, для того, чтобы другие могли воспользоваться ими.
Недавно в торговом центре «Планета» был организован уголок «Буккроссинга». По инициативе управления культуры нашего города сотрудники усинской библиотеки передали книги, подаренные читателями. Этими книгами и стартовал буккроссинг. В «свободное плавание» отправились самые разные книги: классическая литература и беллетристика, научно-популярная и учебная литература, детские книги.Цель буккроссинга: популяризация идеи чтения и создание всемирной библиотеки, практика налаживания новых социальных связей.
Главный принцип буккроссинга: «Прочитал – отдай другому».
Девиз – «Превратим весь мир в библиотеку».
Правила акции:
— чтобы взять эти книги, можно не записываться в библиотеку
— книги свободны от номеров и шифров
— каждый свободен в своем выборе книги
— можно вернуть книгу обратно на этот стеллаж
— можно оставить книгу у себя дома
— можно принести взамен (или просто так) любую другую книгу.
Приглашаем усинцев принять участие в движении буккроссинга в нашем городе по адресу: поселок Парма, улица Таежная 2, ТЦ «Планета».
(с) Усинск.Онлайн
Приходите
Так и говорите - книговорот.
Зачем нам, русским, не русские названия?
Кстати, добавьте полку
http://www.bookcrossing.ru/shelf/city/18996/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
На вокзале, на Коммунистической, возле парка...
Стоят такие скворечн ки, а в них книги. (=
Желание есть, пусть с гоняет, заодно лопату купит...