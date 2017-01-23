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23.01.2017 09:21
«Книговорот» в Усинске
В нашем городе стартует новое направление - буккроссинг.
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Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал
В.С. Высоцкий

Термин «буккроссинг», или в переводе с английского «книговорот», появился всего лишь несколько лет назад. Что же это такое? Буккросинг - это необычная, своеобразная библиотека, в которой нет никаких сотрудников, так как функции их выполняют обыкновенные любители чтения. То есть книги, которые уже прочитаны, оставляются в местах, специально отведенных, для того, чтобы другие могли воспользоваться ими.

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Недавно в торговом центре «Планета» был организован уголок «Буккроссинга». По инициативе управления культуры нашего города сотрудники усинской библиотеки передали книги, подаренные читателями. Этими книгами и стартовал буккроссинг. В «свободное плавание» отправились самые разные книги: классическая литература и беллетристика, научно-популярная и учебная литература, детские книги.Цель буккроссинга: популяризация идеи чтения и создание всемирной библиотеки, практика налаживания новых социальных связей.

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Главный принцип буккроссинга: «Прочитал – отдай другому».

Девиз – «Превратим весь мир в библиотеку».

Правила акции:
— чтобы взять эти книги, можно не записываться в библиотеку
— книги свободны от номеров и шифров
— каждый свободен в своем выборе книги
— можно вернуть книгу обратно на этот стеллаж
— можно оставить книгу у себя дома
— можно принести взамен (или просто так) любую другую книгу.

Приглашаем усинцев принять участие в движении буккроссинга в нашем городе по адресу: поселок Парма, улица Таежная 2, ТЦ «Планета».

(с) Усинск.Онлайн

Комментарии (29)

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  • Анна
    23.01.2017, 9:57:35
    13
    Отличная идея. В Парме это конечно хорошо, но в городе тоже бы хотелось видеть такой уголок.
    • 9
      23.01.2017, 10:11:04
      6
      В Доме быта на 6 этаже есть такой уголок.
      Приходите
      • father
        23.01.2017, 10:18:22
        3
        А в библиотеке на Строителей, вообще отдают. Там не полочки - столы с книгами. (=
      • Анна
        23.01.2017, 13:37:50
        1
        Спасибо. Не знала.
    • Ольга Ивановна
      23.01.2017, 16:12:04
      4
      Очень хорошо, что в Парме. А то живем, как в резервации. Вот только на одном из собраний с жильцами С Ю Хахалкин обещал банкомат поставить в Парме. Не дождемся, наверное. Магазин цветов, игрушек, фитнес и кафе обещали открыть Планете. То же что то пока буксует. Здесь тоже живут люди. Есть дети. Молодежь. Ждем.
      • Ольга Иавновна
        23.01.2017, 16:13:24
        3
        Не хочу показаться вечно недовольной. За то, что появилось, уже спасибо.
  • father
    23.01.2017, 10:00:15
    8
    Bookcrossing... russiano (=
    Так и говорите - книговорот.
    Зачем нам, русским, не русские названия?
    Кстати, добавьте полку
    http://www.bookcrossing.ru/shelf/city/18996/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
  • Аноним
    23.01.2017, 10:04:30
    3
    А че не в Сыктывкаре сделали?)))
    • father
      23.01.2017, 10:10:38
      -2
      В Сыктывкаре, есть.
      На вокзале, на Коммунистической, возле парка...
      Стоят такие скворечн ки, а в них книги. (=
      • Аноним
        23.01.2017, 10:32:44
        3
        Это образно... Хорошо что и в Сыктывкаре такое есть... Просто интересно - у кого может возникнуть желание ехать в Парму, чтобы взять книгу?)) По-моему проще в библиотеку сходить
    • Анониму
      23.01.2017, 10:21:14
      -1
      Вечно ты не доволен. Сделали, плохо. Не сделали-тоже. Что за натура!
      • Хз кому
        23.01.2017, 10:33:19
        4
        А где видно что я недоволен?))
  • Кац
    23.01.2017, 10:16:27
    1
    Очень хорошая идея. Схожу посмотрю.
  • Кац
    23.01.2017, 10:17:02
    2
    Прочитал внимательно. В Парме. Тогда - съезжу, посмотрю.
    • Кацу
      23.01.2017, 10:17:55
      -1
      зачем???
      В Усинске же есть??))
      • father
        23.01.2017, 10:20:06
        0
        Книги же разные. (=
        Желание есть, пусть с гоняет, заодно лопату купит...
        • 77
          23.01.2017, 10:22:21
          1
          а лопату-где купит?
          • father
            23.01.2017, 13:28:53
            0
            В торговом центре "Планета"... Я думал это какой-то специализированный, для дачников, магазин. (=
  • Анастасия
    23.01.2017, 10:19:39
    2
    В ЦДОД уже 3й год как есть)
    • father
      23.01.2017, 10:21:21
      -5
      А хозтовары и строй материалы в ЦДоД, есть?
      • Ирина
        23.01.2017, 22:49:04
        0
        А это к чему??? Объясните блондинке)))
      • фазеру
        23.01.2017, 23:08:14
        0
        Рядом ...на Мира 11
  • Д Ласталобов
    23.01.2017, 10:25:01
    0
    А что это за Планета? Где? Живу 20 лет в Усинске, первый раз слышу.
  • Ольга
    23.01.2017, 10:26:45
    4
    Это, где раньше был Дорожник на въезде в Парму. Если двадцать, то Дорожник должны знать.
  • Ирина
    23.01.2017, 10:31:16
    3
    На выходных там была. Мыла машину. Заодно по полкам пробежалась. Ничего так выбор. Одного Чейза книг пятьдесят.)) Видимо какой-то фанат отдал за ненадобностью. А так в целом - хорошее впечатление от оформления. Молодцы.
  • Пацик
    23.01.2017, 10:33:22
    -3
    А с чего это по инициативе управления культуры? Это же ведение управления образования? Опять Усинск онлайн лепит в суть не вникая!
    • Пацику
      23.01.2017, 11:29:53
      4
      Нет, библиотеки находятся в ведении Управления культуры.
  • Ластик
    23.01.2017, 16:37:06
    0
    Круто. Пойду обновлю домашнюю библиотеку.
  • Пассажирка
    24.01.2017, 9:09:19
    0
    Я еще на жд вокзале полочки для книг видела, но они были почти пустые. У кого есть ненужные книги, оставить там можно по случаю. Идея хорошая.
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