«Лукойл» и «Роснефть» продолжат работать вместе

Компании подписали новые документы по месторождениям им. Требса и Титова.

«Роснефть» и «Лукойл» после аудита проектов месторождений им. Требса и Титова и месторождений совместного предприятия «Восток НАО» достигли взаимопонимания об их развитии, рассказал в интервью «Интерфаксу» Алекперов: «Я так понимаю, что были какие-то сомнения у нового акционера нашего совместного проекта («Роснефти»). Они провели аудит, и мы переподписали все соглашения, все договоры на продажу нефти, на развитие проектов <…> Я уверен, что оба акционера заинтересованы в динамичном развитии этих проектов. У нас сегодня нет никаких недопониманий как в вопросах развития проектов, так и в вопросах реализации продукции проекта Требса и Титова», пишет портал allpetro.ru.

Представитель «Лукойла» от дополнительных комментариев отказался. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос «Ведомостей».

В апреле 2011 г. «Лукойл» и «Башнефть» подписали соглашение о совместной разработке месторождений им. Требса и Титова в НАО. Их доказанные запасы – 240,2 млн баррелей. В СП «Башнефть-полюс» 74,9% у «Башнефти», остальное у «Лукойла». Второе СП, «Восток НАО», было создано в мае 2014 г. В него компании внесли участки в НАО.

В октябре 2016 г. 60,16% голосующих акций «Башнефти» купила «Роснефть». У нового владельца сразу же появились вопросы к работе «Башнефти», в частности к тому, как компания закупает нефть у «Лукойла». «Роснефть» планировала провести аудит актива. В конце октября она предложила «Лукойлу» расторгнуть контракт на поставку его нефти на НПЗ «Башнефти» и обратную поставку нефтепродуктов его «дочке» – Litasco. Контракт был расторгнут 1 ноября.

Другой контракт – на реализацию нефти «Башнефть-полюса» был продлен на год, сообщал в начале января «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Так, «Башнефть-полюс», как и прежде, будет продавать 85% добытой нефти международному трейдеру Litasco, 15% продавать на бирже. По лицензионным условиям 42% добываемой нефти «Башнефть-полюса» должны перерабатываться на российских НПЗ. Раньше для этого закупалась нефть «Лукойла», теперь 25,1% у него (в соответствии с пакетом «Лукойла» в СП), а остальной объем у «Роснефти», сообщало агентство.

«Лукойл» не намерен выходить из проекта разработки месторождений им. Требса и Титова, заявляла не раз компания. Вряд ли «Роснефть» будет настаивать на этом, считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. «Лукойлу» принадлежит Варандейский терминал (единственный маршрут сбыта нефти с месторождений), нефтепроводы, поэтому «Роснефти» пришлось бы договариваться с «Лукойлом» об использовании этой инфраструктуры, добавил он.