Сила дружбы и добра

Дети искренне верят, будто под Новый год что ни пожелай – всё сбудется, надо только быть усердным, старательным, хорошо учиться и тогда волшебники исполнят заветную мечту!

Для воспитанников «Дома детства», маленьких посетителей отделения реабилитации (центр «Берегиня»), дошколят и учащихся подшефных образовательных организаций такими волшебниками ежегодно становятся сотрудники «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть». Они дарят детям веру в чудеса, доказывают, что сбываться мечтам помогает дружба, отзывчивость и желание делиться добротой, что даже самые трудные задачи по плечу, когда рядом есть люди, готовые протянуть руку помощи.

Традициями сильны

В центре «Берегиня» Новогодний утренник получился весёлым и радостным, подарил гостям встречу со сказкой, над которой потрудились не только сотрудники учреждения, но и маленькие друзья центра – воспитанники детского сада № 16.

Детвора и взрослые водили хороводы, играли со сказочными персонажами, разгадывали загадки, участвовали в забавных конкурсах, радовались подаркам шефов.

– Встречаться в преддверие Нового года с коллективом центра и детворой, посещающей «Берегиню», – давняя традиция и мы стараемся её поддерживать, – сказал депутат Совета города, начальник отдела социальных программ и корпоративной культуры «РН – Северная нефть» Алексей Черноткач. – Когда видишь радостные глаза мальчишек и девчонок, понимаешь, взрослые подарили им праздник.

– Дружбе коллективов «РН – Северная нефть» и центра «Берегиня» уже более десяти лет, – подчеркнула заведующая отделением реабилитации для лиц с ограниченными возможностями ГБУ РК «ЦСЗН г. Усинска» (центр «Берегиня») Марина Хуснуллина. – Десятки совместных добрых дел дают возможность специалистам отделения выполнять свою миссию. По большому счёту, всё, чем сегодня располагает «Берегиня» – от реабилитационного оборудования до ремонта помещений, появилось благодаря помощи «РН – Северная нефть». Мы признательны нашим друзьям и лично генеральному директору предприятия Геннадию Владимировичу Амосову за внимание к работе центра и деятельное участие в решении насущных вопросов.

Сказка в дом стучится

Не обошли вниманием сотрудники «РН – Северная нефть» и тех воспитанников центра, которые по состоянию здоровья не смогли быть на празднике в «Берегине». Дед Мороз со Снегурочкой, с ролью которых блестяще справились молодые специалисты предприятия Екатерина Филипеня и Сергей Пеньков, устроили приятный сюрприз и пришли к ним домой, поздравили с Новым годом, пожелали крепкого здоровья, сил и энергии и вручили подарки.

Получили от добрых волшебников сюрприз и дети сотрудников «РН – Северная нефть», которые приняли участие в фотоконкурсе «Новогоднее чудо».

Мальчишки и девчонки, ошеломлённые случившимся, поверили, что в преддверие любимого зимнего праздника произойти могут самые невероятные, счастливые события. Например, в бездонном мешке Деда Мороза запросто отыщется маленький мяукающий комочек, чья белая пушистая шёрстка делает его похожим на снежок или облачко. Найдётся в сокровищнице место для машинок и кукол, конструкторов и вертолётов – самых разных вещей, способных сделать малыша счастливее.

– Глядя на них, видя, как от нахлынувших чувств на глаза наворачиваются слёзы, как радуются родители, и сам становишься счастливее, – поделились Катя и Сергей.

В хороводе с куклами

Ежегодно одним из самых ярких событий наступившего года для усинских детей становится утренник во Дворце культуры. На этот раз артисты организовали для детей сотрудников «РН – Северная нефть» праздничный мюзикл.

Герои зимней сказки – дедушка вместе с внуком Ваней отправились в лес за красавицей ёлочкой. Но великан Яг-Морт рассердился, потому что в его тайге рубить деревья нельзя, и превратил дедушку в ель. На помощь мальчику пришёл Заяц, но что-то в своих заклинаниях косой напутал и пришлось пареньку противостоять ещё и злому колдуну Лесомору с Бабой-Ягой.

Выручили Ивана лесные звери и новогодние игрушки – они развеяли злые чары. А слова добрых заклинаний, которые произнесли ребята вместе с героями сказки, помогли появиться Деду Морозу и расколдовать дедушку.

После мюзикла ребята отправились на Новогодний карнавал, повеселились в хороводах со сказочными персонажами и символами ушедшего и наступившего Нового года – добродушной Обезьянкой и красавцем Петушком, поучаствовали в конкурсах загадок и играх, получили подарки.

Праздник вышел замечательный. На улице 40-градусный мороз, а во Дворце культуры – волшебство сказки и море улыбок!

В кругу друзей

С подарками и поздравлениями в «Дом детства» пожаловали молодые специалисты «РН – Северная нефть». Это не стало для детворы неожиданным сюрпризом: молодёжь предприятия – здесь частые гости и желанные друзья. И от того встреча была ещё теплее и радостнее.

С Новым годом и Рождеством мальчишек и девчонок поздравили председатель Совета молодых специалистов «РН – Северная нефть» Алсу Валеева, а также её коллеги Рустэм Фахрутдинов и Дарья Шайхутдинова.

Ребята пожелали детворе здоровья, благополучия, отличных успехов в учёбе и спорте, вручили сладкие подарки. Фото на память, сделанное в завершение встречи, станет ещё одной страничкой в летописи совместных мероприятий «РН – Северная нефть» и Детского дома. А таких за время дружбы накопилось немало: дни именинника, дни рождения «Дома детства», спортивные праздники, развлечения, игры, конкурсы, познавательные экскурсии, вылазки на природу в День защиты детей, путешествия к морю и в гости к белорусскому Деду Морозу – всего не перечесть.

– Дружба эта, – уверены молодые специалисты «РН – Северная нефть», – будет крепнуть. А для фотографий уже совсем скоро понадобится новый альбом!

(с) Татьяна Мацакова, Лилия Карлагина.